Нешка Робева на 80 г.: Желязната дама на българската гимнастика

26 Май, 2026 07:34 766 15

Вижте любопитни факти от биографията ѝ

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 26 май легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева навършва 80 години – юбилей, който събира поколения спортисти, почитатели и обществени фигури около името на жената, превърнала българската художествена гимнастика в световна марка.

Българската федерация по художествена гимнастика обяви, че ще отбележи специално рождения ден на Робева по време на европейското първенство във Варна, където тя ще бъде официален гост.

Жената, която създаде „златните момичета“

Родена през 1946 г. в Русе, Нешка Робева първоначално тренира балет и гимнастика, преди съдбата окончателно да я свърже с художествената гимнастика. Малцина знаят, че като състезателка тя също има сериозна кариера, но истинската ѝ легенда започва край килима като треньор.

Под нейно ръководство България печели стотици медали от световни и европейски първенства. Именно тя изгражда поколенията „златни момичета“, които превръщат страната в сила №1 в този спорт. В интервю от тази година дори бе припомнено, че нейните състезателки са донесли 294 отличия от големи форуми.

Сред най-ярките имена, минали през школата ѝ, са Мария Петрова, Бианка Панова, Илиана Раева и още десетки шампионки.

Любопитни факти от живота ѝ

  • Робева е известна с почти военната дисциплина в тренировките. Нейни възпитанички разказват, че е умеела едновременно да плаши и да вдъхновява.
  • Освен треньор, тя е и режисьор на спектакли. Създава формацията „Нешънъл арт“, с която комбинира гимнастика, фолклор и театър.
  • През годините пише книги и публицистика, а често заема остри обществени позиции.
  • В последните години живее основно в село Трудовец, където се отдава на писане, природа и градинарство.
  • В свои интервюта признава, че най-голямото ѝ щастие са дъщеря ѝ, внучката и сцената.

И до днес – силен обществен глас

Дори на 80 Нешка Робева продължава активно да коментира обществените и политическите процеси. Само преди дни тя предизвика бурни реакции с остра позиция по темата за войната в Украйна и критики към вицепрезидента Илияна Йотова.

Робева остава една от най-разпознаваемите и противоречиви личности в българския обществен живот – човек, който никога не се е страхувал да говори директно.

Юбилей с признание от цялата гимнастика

Турнирът „Левски къп“ тази година също е посветен на нейния юбилей, а организаторите определят Робева като човека, поставил основите на модерната българска художествена гимнастика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лорда

    1 12 Отговор
    Че тя изглежда по-дърта от Лилит, която е на 92...

    Коментиран от #11, #12

    07:41 26.05.2026

  • 2 Нешка е чук

    13 1 Отговор
    не се огъна като много други нейни набори и остана истинска

    07:58 26.05.2026

  • 3 Българин

    2 15 Отговор
    Въпреки,че Нешка Робева е превърнала българската художествена гимнастика в световна марка фактът,че тя е комунистка,поставя въпроса за нейния морал и обезмисля хвалбите за нея...

    Коментиран от #8, #9, #10, #13

    08:04 26.05.2026

  • 4 Да е жива и здрава

    10 0 Отговор
    Пожелавам и много здраве и да се радва на живота още дълго.

    08:06 26.05.2026

  • 5 НЕШКА ДАКАЖЕ НЕЩО ЗА МУНЧО

    2 2 Отговор
    ВЪЗДУХАРЯ ПАДНАЛ ОТ НЕБЕТО......В МУТРОСХЕМИТЕ....

    08:13 26.05.2026

  • 6 Не е това

    3 6 Отговор
    което трябваше да бъде. И тя се оказа финансов гешефтар, на мн злобна женица.

    08:14 26.05.2026

  • 7 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Гербсрскирептилдърт

    08:14 26.05.2026

  • 8 Не скверни

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    името Българин. Бангамага такава.

    08:14 26.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Дори не знаеш, че тя беше сред малцината опълчили се срещу причинителя на мръсния въздух в Русе, което и донесе доста "главоболия"❗

    08:21 26.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Заради нея ХИЛЯДИ Пъти по света е бил изпълняван химна на България, а теб дори във ваше село не те знаят❗

    08:22 26.05.2026

  • 11 Да е жива и здрава!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    Една разумна българска жена!

    08:25 26.05.2026

  • 12 Какъв

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    лорд си ти ? Един истински джентълмен никога не коментира възрастта на една жена, а ти си позволяваш това за две велики български жени от новата ни история.

    08:32 26.05.2026

  • 13 Примитивно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    разбиране за комунист. Има два вида комунисти - едните идеалисти ( като Нешка ) и другите материалисти. Едните оставиха кръвта си за идеала справедливост, а другите лапаха материала

    08:37 26.05.2026

  • 14 Истината

    0 3 Отговор
    Да, жената на снимката изведе българската художествена гимнастика до световния връх, но цената беше не малко осакатени деца - и физически, и особено психически! Тези, които възхваляват фанатизираната комунистка и слугинята на правешкия говедар Тодор Живков, който добре я възнагради с "Волво", вили, апартаменти и много пари, да прочетат книгата на Бианка Панова! И да се чудят защо днешната "юбилярка" не е търкала наровете на сливенския затвор! Хайде, по-полека с хвалбите!

    08:49 26.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.