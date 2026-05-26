Нешка Робева на 80 г.: Желязната дама на българската гимнастика

На 26 май легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева навършва 80 години – юбилей, който събира поколения спортисти, почитатели и обществени фигури около името на жената, превърнала българската художествена гимнастика в световна марка.

Българската федерация по художествена гимнастика обяви, че ще отбележи специално рождения ден на Робева по време на европейското първенство във Варна, където тя ще бъде официален гост.

Жената, която създаде „златните момичета“

Родена през 1946 г. в Русе, Нешка Робева първоначално тренира балет и гимнастика, преди съдбата окончателно да я свърже с художествената гимнастика. Малцина знаят, че като състезателка тя също има сериозна кариера, но истинската ѝ легенда започва край килима като треньор.

Под нейно ръководство България печели стотици медали от световни и европейски първенства. Именно тя изгражда поколенията „златни момичета“, които превръщат страната в сила №1 в този спорт. В интервю от тази година дори бе припомнено, че нейните състезателки са донесли 294 отличия от големи форуми.

Сред най-ярките имена, минали през школата ѝ, са Мария Петрова, Бианка Панова, Илиана Раева и още десетки шампионки.

Любопитни факти от живота ѝ

Робева е известна с почти военната дисциплина в тренировките. Нейни възпитанички разказват, че е умеела едновременно да плаши и да вдъхновява.

Освен треньор, тя е и режисьор на спектакли. Създава формацията „Нешънъл арт“, с която комбинира гимнастика, фолклор и театър.

През годините пише книги и публицистика, а често заема остри обществени позиции.

В последните години живее основно в село Трудовец, където се отдава на писане, природа и градинарство.

В свои интервюта признава, че най-голямото ѝ щастие са дъщеря ѝ, внучката и сцената.

И до днес – силен обществен глас

Дори на 80 Нешка Робева продължава активно да коментира обществените и политическите процеси. Само преди дни тя предизвика бурни реакции с остра позиция по темата за войната в Украйна и критики към вицепрезидента Илияна Йотова.

Робева остава една от най-разпознаваемите и противоречиви личности в българския обществен живот – човек, който никога не се е страхувал да говори директно.

Юбилей с признание от цялата гимнастика

Турнирът „Левски къп“ тази година също е посветен на нейния юбилей, а организаторите определят Робева като човека, поставил основите на модерната българска художествена гимнастика.