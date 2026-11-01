Азис и Киара Маджарова подхраниха слуховете за любовна връзка (СНИМКА)

Азис и певицата Киара Маджарова подхраниха слуховете, че са в любовна връзка, след като се появиха заедно на столичната улица „Оборище“. Повод за спекулациите стана послание на попфолк изпълнителя към обща снимка: „Моето гадже! Моята любов завинаги!“. Киара е реагирала с голямо червено сърце.
Маджарова е певица, бивша участничка в „Ергенът“ и бивша грация от Бургас. Тя представя песента „Забранени игри“. Общата поява на двамата в София е описана като разходка по улица „Оборище“.
Азис застана зад Киара след критики
Няколко дни преди разходката Азис е подкрепил Киара след нейно участие в нощен клуб в Студентски град. Певицата е била критикувана от част от коментаторите заради хореографията и сценичното си облекло.
В отговор Азис е написал „Обичам те“, а Киара му е отвърнала: „И аз също те обичам“. Именно тази размяна на послания, последвана от снимката от „Оборище“, засили интереса към отношенията им.
Предишни близки отношения около певеца
Преди Киара Азис е показвал публична близост с певицата Атижа. В продължение на няколко месеца той публикува снимки с нея, включително от имението си в Маями.
През 2022 г. Азис говори за близките си отношения с Ивайла Бакалова. „Ивайла ми е истинска приятелка, тя всъщност е от моето семейство“, е казал певецът.
В личната история на Азис важно място заема и Галина Георгиева, майката на дъщеря му Рая. Двамата се познават от началото на музикалната му кариера.
Орнела: Не сме се чували от близо 23 години
Сред имената, свързвани с ранните години на Азис, е и певицата Орнела. По нейни думи двамата не са се виждали и чували от близо 23 години.
„С Азис се срещнахме случайно, но много бързо се сближихме – професионално и емоционално. Смеехме се, мечтаехме“, разказва Орнела.
На този етап публичните послания на Азис и реакцията на Киара дават основание за слухове, но не изясняват дали става дума за официална любовна връзка или за близост между двама колеги и приятели.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жоро
06:32 01.11.2026
3 жож
06:40 01.11.2026
4 Неизбежно
06:47 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мижав интерес
07:07 01.11.2026
8 Ироничен
07:10 01.11.2026