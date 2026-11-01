Азис и Киара Маджарова подхраниха слуховете за любовна връзка (СНИМКА)

Азис и певицата Киара Маджарова подхраниха слуховете, че са в любовна връзка, след като се появиха заедно на столичната улица „Оборище“. Повод за спекулациите стана послание на попфолк изпълнителя към обща снимка: „Моето гадже! Моята любов завинаги!“. Киара е реагирала с голямо червено сърце.

Маджарова е певица, бивша участничка в „Ергенът“ и бивша грация от Бургас. Тя представя песента „Забранени игри“. Общата поява на двамата в София е описана като разходка по улица „Оборище“.

Азис застана зад Киара след критики

Няколко дни преди разходката Азис е подкрепил Киара след нейно участие в нощен клуб в Студентски град. Певицата е била критикувана от част от коментаторите заради хореографията и сценичното си облекло.

В отговор Азис е написал „Обичам те“, а Киара му е отвърнала: „И аз също те обичам“. Именно тази размяна на послания, последвана от снимката от „Оборище“, засили интереса към отношенията им.

Предишни близки отношения около певеца

Преди Киара Азис е показвал публична близост с певицата Атижа. В продължение на няколко месеца той публикува снимки с нея, включително от имението си в Маями.

През 2022 г. Азис говори за близките си отношения с Ивайла Бакалова. „Ивайла ми е истинска приятелка, тя всъщност е от моето семейство“, е казал певецът.

В личната история на Азис важно място заема и Галина Георгиева, майката на дъщеря му Рая. Двамата се познават от началото на музикалната му кариера.

Орнела: Не сме се чували от близо 23 години

Сред имената, свързвани с ранните години на Азис, е и певицата Орнела. По нейни думи двамата не са се виждали и чували от близо 23 години.

„С Азис се срещнахме случайно, но много бързо се сближихме – професионално и емоционално. Смеехме се, мечтаехме“, разказва Орнела.

На този етап публичните послания на Азис и реакцията на Киара дават основание за слухове, но не изясняват дали става дума за официална любовна връзка или за близост между двама колеги и приятели.

Източник: hotarena.net