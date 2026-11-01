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Азис и Киара Маджарова подхраниха слуховете за любовна връзка (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Азис и Киара Маджарова подхраниха слуховете за любовна връзка (СНИМКА)

1 Ноември, 2026 06:24 1 002 8

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  • ергенът-
  • светски новини

Любовното послание на певеца и общата им поява в София привлякоха внимание

Азис и Киара Маджарова подхраниха слуховете за любовна връзка (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Азис и певицата Киара Маджарова подхраниха слуховете, че са в любовна връзка, след като се появиха заедно на столичната улица „Оборище“. Повод за спекулациите стана послание на попфолк изпълнителя към обща снимка: „Моето гадже! Моята любов завинаги!“. Киара е реагирала с голямо червено сърце.

Маджарова е певица, бивша участничка в „Ергенът“ и бивша грация от Бургас. Тя представя песента „Забранени игри“. Общата поява на двамата в София е описана като разходка по улица „Оборище“.


Азис застана зад Киара след критики

Няколко дни преди разходката Азис е подкрепил Киара след нейно участие в нощен клуб в Студентски град. Певицата е била критикувана от част от коментаторите заради хореографията и сценичното си облекло.

В отговор Азис е написал „Обичам те“, а Киара му е отвърнала: „И аз също те обичам“. Именно тази размяна на послания, последвана от снимката от „Оборище“, засили интереса към отношенията им.

Предишни близки отношения около певеца

Преди Киара Азис е показвал публична близост с певицата Атижа. В продължение на няколко месеца той публикува снимки с нея, включително от имението си в Маями.

През 2022 г. Азис говори за близките си отношения с Ивайла Бакалова. „Ивайла ми е истинска приятелка, тя всъщност е от моето семейство“, е казал певецът.

В личната история на Азис важно място заема и Галина Георгиева, майката на дъщеря му Рая. Двамата се познават от началото на музикалната му кариера.

Орнела: Не сме се чували от близо 23 години

Сред имената, свързвани с ранните години на Азис, е и певицата Орнела. По нейни думи двамата не са се виждали и чували от близо 23 години.

„С Азис се срещнахме случайно, но много бързо се сближихме – професионално и емоционално. Смеехме се, мечтаехме“, разказва Орнела.

На този етап публичните послания на Азис и реакцията на Киара дават основание за слухове, но не изясняват дали става дума за официална любовна връзка или за близост между двама колеги и приятели.

Източник: hotarena.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жоро

    0 8 Отговор
    Хубав мъж!

    06:32 01.11.2026

  • 3 жож

    6 0 Отговор
    е къде отиде сърдечния хирург? А, сетих се, в кошчето за бааклук на коммпютъра, понеже е бил просто дигатална измишльотина

    06:40 01.11.2026

  • 4 Неизбежно

    6 1 Отговор
    Всяка жена като и го тур..., и разправя че имала любов с тебе!

    06:47 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мижав интерес

    4 0 Отговор
    Никой не се интересува нито от нея нито от него.

    07:07 01.11.2026

  • 8 Ироничен

    1 0 Отговор
    Искрени съболезнования и на двамата.

    07:10 01.11.2026