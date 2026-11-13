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„Под прикритие 6“: Нови правила в играта и смяна на властта в шестия епизод?

„Под прикритие 6“: Нови правила в играта и смяна на властта в шестия епизод?

13 Ноември, 2026 19:29 70 3

  • под прикритие 6-
  • нов епизод

Изненадваща реакция на Амигото внася нова динамика в отношенията му с Куката, Близнака и Иво Андонов

„Под прикритие 6“: Нови правила в играта и смяна на властта в шестия епизод? - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

И тази събота вечер, 14 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1, е запазена за шестия сезон на най-хитовия сериал на Българската национална телевизия „Под прикритие“. Шестият епизод – ответен удар, отмъщение, нов ред в подземния свят?

Изненадваща реакция на Амигото (Юлиан Вергов) внася нова динамика в отношенията му с Куката (Мариан Вълев), Близнака (Кирил Ефремов) и Иво Андонов (Захари Бахаров). Успех или провал се крият зад поставена задача, в която основна роля играят Ния (Йоанна Темелкова) и Виктория Влашка (Радина Кърджилова).

„Под прикритие 6“: Нови правила в играта и смяна на властта в шестия епизод?
Кадър: БНТ

Ще блокира ли Явор Кръстев (Павел Иванов) плановете на Амигото? Нова локация преначертава пътя на подземния бизнес на героя на Юлиан Вергов. Как действията на Иво Андонов, Явор и Куката съхраняват и унищожават съдби – гледайте шестия епизод на „Под прикритие 6“.

От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от страна на БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.


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