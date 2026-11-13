„Под прикритие 6“: Нови правила в играта и смяна на властта в шестия епизод?

И тази събота вечер, 14 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1, е запазена за шестия сезон на най-хитовия сериал на Българската национална телевизия „Под прикритие“. Шестият епизод – ответен удар, отмъщение, нов ред в подземния свят?
Изненадваща реакция на Амигото (Юлиан Вергов) внася нова динамика в отношенията му с Куката (Мариан Вълев), Близнака (Кирил Ефремов) и Иво Андонов (Захари Бахаров). Успех или провал се крият зад поставена задача, в която основна роля играят Ния (Йоанна Темелкова) и Виктория Влашка (Радина Кърджилова).
Ще блокира ли Явор Кръстев (Павел Иванов) плановете на Амигото? Нова локация преначертава пътя на подземния бизнес на героя на Юлиан Вергов. Как действията на Иво Андонов, Явор и Куката съхраняват и унищожават съдби – гледайте шестия епизод на „Под прикритие 6“.
От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от страна на БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.
„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.
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