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„Под прикритие 6“: Църковна литургия, съдбоносна среща и нови обрати в петия епизод
  Тема: Известни личности

„Под прикритие 6“: Църковна литургия, съдбоносна среща и нови обрати в петия епизод

7 Ноември, 2026 14:12 687 10

  • под прикритие 6-
  • бнт-
  • захари бахаров-
  • мариан вълев-
  • български сериали

Иво Андонов търси изход от заплетена ситуация, а Куката е изправен пред ключов избор. Петият епизод ще бъде излъчен на 7 ноември от 22:00 ч. по БНТ 1

„Под прикритие 6“: Църковна литургия, съдбоносна среща и нови обрати в петия епизод - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Църковна литургия, пътуване и съдбоносна среща са в центъра на петия епизод от шестия сезон на „Под прикритие“. Иво Андонов, в изпълнение на Захари Бахаров, търси изход от заплетена ситуация, а мисията му може да поеме в неочаквана посока.

Новият епизод ще бъде излъчен на 7 ноември от 22:00 ч. по БНТ 1. Българската национална телевизия представя поредния епизод като развитие на няколко преплитащи се сюжетни линии, в които все още има неразкрити тайни.

„Не пропускайте криминалната поредица и тази събота, 7 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1“, призовава БНТ.
„Под прикритие 6“: Църковна литургия, съдбоносна среща и нови обрати в петия епизод
Кадър: БНТ

Нови напрежения между героите

Предстои промяна в отношенията между Маги, в ролята Климентина Фърцова, и Явор Кръстев, изигран от Павел Иванов. Междувременно сближаването между Виктория и Ния разкрива нови тайни.

Виктория, в изпълнение на Радина Кърджилова, се оказва въвлечена и в нова вълна от емоции с Амигото, изигран от Юлиан Вергов. Развитието на тази линия добавя допълнително напрежение към отношенията между основните герои.

Изборът на Куката

Куката, в изпълнение на Мариан Вълев, отново трябва да вземе ключово решение. В петия епизод отношенията му с Иво Андонов и Амигото остават между приятелство и вражда, без да е ясно коя от двете посоки ще надделее.

„Под прикритие 6“ се реализира като копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Сериалът е част от филмопроизводството на БНТ и продължава историята на криминалната поредица с нови конфликти и срещи между познатите герои.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    14 0 Отговор
    Тая бездарна тъпня се скъсаха да я превъзнасят.🤣

    14:20 07.11.2026

  • 2 Никой

    10 2 Отговор
    Много нескопосан филм . За българската аудитория , става .

    14:21 07.11.2026

  • 3 Нцъ

    10 0 Отговор
    Колкото и да го рекламират - нцъ, не става

    Коментиран от #6

    14:34 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Още

    9 0 Отговор
    Ли върви тази мъка.

    14:38 07.11.2026

  • 6 Любим

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нцъ":

    Е, как. Амигото с неговото монотонно мрънкане си е уникален

    14:39 07.11.2026

  • 7 Българин

    9 0 Отговор
    Пълна помия!

    14:49 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много

    0 3 Отговор
    Хубав филм. Чакам с интерес.

    15:12 07.11.2026

  • 10 665

    0 0 Отговор
    С тия комиксови бандити, сценария трябваше да го направят комедия и щеше да има успех.

    15:22 07.11.2026