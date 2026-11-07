„Под прикритие 6“: Църковна литургия, съдбоносна среща и нови обрати в петия епизод

Църковна литургия, пътуване и съдбоносна среща са в центъра на петия епизод от шестия сезон на „Под прикритие“. Иво Андонов, в изпълнение на Захари Бахаров, търси изход от заплетена ситуация, а мисията му може да поеме в неочаквана посока.
Новият епизод ще бъде излъчен на 7 ноември от 22:00 ч. по БНТ 1. Българската национална телевизия представя поредния епизод като развитие на няколко преплитащи се сюжетни линии, в които все още има неразкрити тайни.„Не пропускайте криминалната поредица и тази събота, 7 ноември, от 22:00 ч. по БНТ 1“, призовава БНТ.
Нови напрежения между героите
Предстои промяна в отношенията между Маги, в ролята Климентина Фърцова, и Явор Кръстев, изигран от Павел Иванов. Междувременно сближаването между Виктория и Ния разкрива нови тайни.
Виктория, в изпълнение на Радина Кърджилова, се оказва въвлечена и в нова вълна от емоции с Амигото, изигран от Юлиан Вергов. Развитието на тази линия добавя допълнително напрежение към отношенията между основните герои.
Изборът на Куката
Куката, в изпълнение на Мариан Вълев, отново трябва да вземе ключово решение. В петия епизод отношенията му с Иво Андонов и Амигото остават между приятелство и вражда, без да е ясно коя от двете посоки ще надделее.
„Под прикритие 6“ се реализира като копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Сериалът е част от филмопроизводството на БНТ и продължава историята на криминалната поредица с нови конфликти и срещи между познатите герои.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:20 07.11.2026
2 Никой
14:21 07.11.2026
3 Нцъ
Коментиран от #6
14:34 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Още
14:38 07.11.2026
6 Любим
До коментар #3 от "Нцъ":Е, как. Амигото с неговото монотонно мрънкане си е уникален
14:39 07.11.2026
7 Българин
14:49 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много
15:12 07.11.2026
10 665
15:22 07.11.2026