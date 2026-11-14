От Боливуд до „Матрицата“: любовният скандал около шефа на Nvidia стана хит в интернет

Дженсън Хуанг се появи едновременно като боливудски герой, персонаж от „Матрицата“ и герой от измислен филм с червен кадифен костюм. Така интернет реагира на скандала, довел до оттеглянето на съоснователя и дългогодишен ръководител на Nvidia.

Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда на компанията на 12 ноември. Временно управлението пое финансовият директор Колет Крес. До промяната се стигна след публикации и твърдения за извънбрачни отношения, включително с китайска бизнесдама. Случаят предизвика разследвания и доведе до загуба на стотици милиарди долари от пазарната стойност на Nvidia.

Изкуственият интелект превърна кризата в комедия

Много от разпространяваните изображения и видеа са създадени с помощта на генеративен изкуствен интелект. Иронията не остана незабелязана: голяма част от подобно съдържание вероятно е произведена с графични чипове на Nvidia — технологията, върху която компанията изгради бизнеса си.

I died. This has to be the best one yet https://t.co/DnphNstXgQ — Francis (@FrancisCashFlow) November 12, 2026

„Дженсън буквално финансира инфраструктурата, продава хардуера и събира приходите, докато интернет използва собствената му технология, за да го осмива“, написа потребителят RaviKunvariyaX в X.

Сред широко споделяните изображения е колаж, на който Хуанг с тениска на Nvidia се обръща от логата на OpenAI, Gemini и DeepSeek и посочва жена с надпис „китайски модел“ — игра на думи с твърденията около скандала. Друга пародия поставя лицата на Хуанг и съпругата му върху актьорите от началните кадри на сериала „Компанията на трима“.

Разпространява се и видео, генерирано с изкуствен интелект, в което участва президентът на САЩ Доналд Тръмп. Други клипове пресъздават предполагаеми сцени зад кулисите в Nvidia. Компанията беше сред водещите теми в X и Reddit през по-голямата част от седмицата.

Jensen Huang rejecting AI models ❌ Jensen Huang accepting Chinese AI models ✅ Apparently, some models don’t need more GPUs. They just need better marketing. 😂 https://t.co/joizwFtpbP — Bit Is Cash (@BitisCash) November 10, 2026

Clippy „обяснява“ срива на Microsoft

Вълната от шеги съвпадна с глобален срив на Microsoft, който засегна Outlook, Teams и други услуги за повече от 12 часа. Проблемът наруши комуникациите на компании и държавни институции в различни страни, а някои организации временно се върнаха към телефони, факсове и хартия.

Една от най-споделяните публикации гласи: „Не бързайте. Спокойно... Честит петък“. Тя е публикувана от потребителя omgsidewalks и е видяна над 4 милиона пъти. Други публикации представят Clippy — виртуалния помощник на Microsoft от 90-те години — като виновник за повредата или като герой, който се опитва да я обясни.

Microsoft съобщи, че няма данни прекъсването да е резултат от кибератака. Компанията заяви, че възстановяването на услугите продължава, но към края на кризата все още няма точен график за пълното нормализиране на работата.

Следващият конкретен момент за Nvidia е срещата със служителите на 18 ноември. Тогава компанията се очаква да представи повече информация за управленския преход, докато онлайн шегите за Хуанг и Microsoft вече се превърнаха в един от най-разпознаваемите мемни сюжети на седмицата.

Източници: reuters.com, investing.com, tech.yahoo.com