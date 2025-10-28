Бил Гейтс на 70 г.: Как едно затворено дете стана най-богатият човек в света

Точно преди 70 години се ражда Бил Гейтс - съосновател на Microsoft, един от най-богатите хора в света и известен филантроп.

Противно на широко разпространения мит за бедно детство и труден път от дъното към върха, един от най-богатите хора на планетата е роден във видно и много богато семейство. Уилям Хенри Гейтс III е роден на 28 октомври 1955 г. в Сиатъл, Вашингтон, в семейството на Уилям Хенри Гейтс II, корпоративен адвокат, притежаващ собствена компания, и Мери Максуел Гейтс - учителка, която по-късно е била в бордовете на много големи компании и е била член на Настоятелството на Вашингтонския университет.

Като дете Гейтс прекарва много часове в четене на книги, предпочитайки речници и справочници. Той е добър ученик, но понякога изглежда депресиран и затворен, което тревожи родителите му. На 13-годишна възраст го записват в Lakeside, едно от най-престижните училища в Сиатъл, където лесно усвоява всички предмети, постигайки особено успех в математиката, природните науки, драмата и английския език.

Учениците от Lakeside имали достъп до компютри, от които Гейтс се интересува изключително много. Той прекарва голяма част от свободното си време на компютъра, започва да учи езици за програмиране и скоро написва програма за морски шах на BASIC, която позволява на потребителите да играят срещу компютъра.

В Lakeside Гейтс се запознава и с Пол Алън, с когото е съосновател на Micro-Soft (по-късно Microsoft) през 1975 г. Името на компанията е съкращение от „микрокомпютърен софтуер“. Компанията започва с разработването на софтуер, базиран на BASIC, за компютри Altair.

Microsoft постепенно се разраства с бързото развитие на компютърната индустрия. През 1980 г., благодарение на обширните връзки на майката на Гейтс, неговият стартъп успява да осигури доходоносна сделка с IBM. Легендата разказва, че по време на преговорите високопоставен член на технологичния гигант е взел Гейтс за офис асистент и го е помолил да му донесе кафе. Всъщност Гейтс изглеждал много млад по това време, но въпреки това успял да заинтересува ръководството на IBM за взаимноизгодно партньорство.

Microsoft си създава име, разработвайки операционната система MS-DOS за персонални компютри IBM, които постепенно стават масови в началото на 80-те години. През 1985 г. компанията на Гейтс представя първата версия на Windows – семейството от най-популярните операционни системи в света, които се използват и до днес.

През 1987 г. 31-годишният Бил Гейтс става най-младият американски милиардер в историята. Този рекорд се задържа близо четвърт век, докато Марк Зукърбърг, който печели първия си 1 милиард долара на 23-годишна възраст, не поема титлата. През 1995 г. Гейтс става най-богатият човек в света според Forbes, титла, която носи до 2007 г. Според последните данни на изданието, нетното му състояние в момента е 106,3 милиарда долара.

През 1987 г. Гейтс се среща с Мелинда Френч, тогава мениджър продажби в Microsoft, на брифинг за пресата. Те се женят през 1994 г. Сватбената церемония, която струва приблизително 1 милион долара, се състоя на хавайския остров Ланай, в луксозния хотел Manele Bay (сега Four Seasons Lanai), като са поканени само семейството и близки приятели. За да избегне ненужна публичност и нежелани журналисти, Гейтс изкупува всички 250 стаи в хотела и също така резервира всички хеликоптери на съседния остров Мауи, за да предотврати възможността на фотографите да заснемат сватбата му от въздуха.

Бил и Мелинда Гейтс имат три деца: дъщеря Дженифър Катрин (родена през 1996 г.), син Рори Джон (роден през 1999 г.) и дъщеря Фийби Адел (родена през 2002 г.). Основателят на Microsoft и съпругата му признаха, че са се опитвали да ограничат времето на децата си пред компютъра. Например, те са имали право само на 45 минути видеоигри през делничните дни и не повече от един час през уикендите. До 14-годишна възраст на момичетата и момчето е било забранено да използват смартфони. Според Гейтс, той постоянно е търсил начини да балансира използването на нови технологии за учене, забавление и социално взаимодействие, осъзнавайки опасностите от пристрастяването.

Бил Гейтс възнамерява да остави на децата си „малка“ част от състоянието си – само по 10 милиона долара на всяко. Той казва, че това не е било спонтанно решение, а съзнателно, „основано на вяра във важността на упоритата работа и решителността“.

През 2000 г. Бил и Мелинда Гейтс основават фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, която се фокусира върху подобряването и увеличаването на достъпа до здравеопазване, борбата с бедността и развитието на селското стопанство. Те даряват значителни средства за различни проекти, включително борбата срещу полиомиелита и пандемията от коронавирус.

Фондация „Мелинда Гейтс“ дарява цялото си състояние, което Forbes оценява на 122,1 милиарда долара по това време.

През лятото на 2021 г. Бил и Мелинда Гейтс се развеждат след 27 години брак. Според бизнесмена, те решават да се разведат след дълго обмисляне на връзката си. В медиите обаче се разпространяват слухове, че контактите на Гейтс с финансиста Джефри Епщайн, обвинен в трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация, както и връзки с жени, работещи в Microsoft или неговата благотворителна фондация, може да са причина за раздялата.

През пролетта на 2005 г. кралица Елизабет II посвети Бил Гейтс в рицарско звание „заради значителния му принос за развитието на британската икономика и борбата с бедността в бившите колонии на Британската империя“. Като американец обаче, на Гейтс е забранено да използва префикса „сър“ – тази титла е достъпна само за британски поданици. Предприемачът обаче има право да използва почетното съкращение KBE (Рицар на Ордена на Британската империя) след фамилното си име.

Бил Гейтс чете средно по 50 книги годишно или около една книга всяка седмица. Той казва, че четенето остава един от основните начини да научите нови неща и да проверите знанията си. Предприемачът предпочита предимно нехудожествена литература, „която ми помага да разбера как работи светът“.

Самият Гейтс е написал няколко книги за развитието на информационните технологии, както и за изменението на климата и пандемията от COVID-19. Най-новата му творба е мемоарна, озаглавен „Изходен код: Моето начало“, в който авторът разказва за живота си преди основаването на Microsoft през 1975 г.

Източник: rbclifetime.ru