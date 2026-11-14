Бивш служител на ЦРУ обясни как работи „меденият капан“

Личната близост може да се превърне в инструмент за разузнаване, когато доверието бъде използвано за достъп, влияние или извличане на информация. Именно този метод, известен като „меден капан“, е в центъра на разговор с бившия служител на Централното разузнавателно управление на САЩ Линдзи Моран в предаването Smerconish на CNN.

Моран коментира последното развитие около скандала с NVIDIA и говори за света на шпионажа от позицията на човек, работил в тайните структури на американското разузнаване. Видеото поставя акцент върху начина, по който романтичните или сексуалните отношения могат да бъдат използвани като част от разузнавателна операция.

Когато доверието стане разузнавателен инструмент

„Меденият капан“ не се изчерпва с опит за съблазняване. В разузнавателен контекст става дума за внимателно изградена връзка, чрез която даден човек може да бъде насърчен да споделя информация, да предостави достъп или да направи услуга, която иначе би отказал.

Този подход разчита не само на привличането, но и на предварителното проучване на целта, подбора на подходяща самоличност и постепенното изграждане на доверие. Затова методът може да се развива дълго време, без жертвата веднага да разбере, че е обект на операция.

Скандалът около NVIDIA

В разговора Моран свързва темата с актуалния скандал около NVIDIA, който постави под въпрос влиянието на личните отношения върху решения с потенциални последици за бизнеса и националната сигурност. Компанията е сред най-важните производители на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, а отношенията ѝ с Китай са част от по-широкото технологично съперничество между Вашингтон и Пекин.

CNN представя участието на Моран като опит да се обясни как работят подобни операции и защо те остават актуални и в дигиталната епоха. При съвременния шпионаж първият контакт може да бъде установен както лично, така и чрез професионални мрежи и социални платформи.

Основният извод от разговора е, че разузнавателната работа не се свежда само до тайни агенти и секретни документи. В много случаи най-ценният достъп започва с обикновен разговор и се изгражда върху убеждението, че отсреща стои човек, на когото може да се има доверие.