Българският мед се оказа без пазар

Пчеларите в Добруджа изпращат добра стопанска година откъм добиви, но срещат сериозни затруднения при продажбата на продукцията. Изкупната цена на едро е между 2,50 и 2,60 евро за килограм, а според производителите това е под себестойността.

След тежката и сушава 2025 г. настоящият сезон е дал различни видове мед с добра влажност. Професионалният пчелар Полина Михова определя годината като добра за сектора. Семейството ѝ се издържа единствено от пчеларство.

Производителите посочват евтиния внос

Галина Георгиева заявява, че пчеларите са доволни от продукцията, но не и от цената. Десислав Янакиев посочва, че част от производителите не желаят да продават на сегашните нива, защото те са под разходите им. Други обаче нямат избор, тъй като пазарът на едро е блокиран.

По думите на Янакиев търговците на едро търсят вносен мед, защото е по-евтин. Производителите свързват проблема с вноса от трети страни и настояват за нов антидъмпингов закон. „Това е под себестойността“, казва Янакиев за сегашната изкупна цена.

Нужна е по-висока цена и подкрепа

За да покрият разходите си, пчеларите смятат, че изкупната цена трябва да бъде между 3,70 и 3,80 евро, а според Янакиев може да достигне и 4 евро за килограм. Сред разходите, които посочват, са горивото, поддръжката на пчелините и закупуването на инвентар.

Галина Георгиева казва, че държавната подкрепа за сектора е недостатъчна. По думите ѝ отпусканата сума е под 6 евро за кошер и не може да покрие реалните разходи на производителите.

Заради слабата реализация на едро пчеларите разчитат основно на продажбите на дребно. Според Георгиева секторът започва да замира, въпреки че към производството на мед са се насочили и много млади хора. Янакиев отбелязва, че за част от семействата пчеларството е традиция и те вероятно ще продължат да се занимават с него.

Източници: nova.bg