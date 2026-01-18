Новини
Как да разпознаем истинския мед: 3 лесни теста за автентичност

Как да разпознаем истинския мед: 3 лесни теста за автентичност

18 Януари, 2026 17:52 892 0

От структурата до огъня и йода – открийте кои трикове ще ви помогнат да избегнете фалшивия мед

Как да разпознаем истинския мед: 3 лесни теста за автентичност - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Повечето хора смятат меда за универсално средство срещу настинки и богат източник на витамини. Истината обаче е, че статистиката е разочароваща: често медът от магазина може да се окаже фалшив.

Ето три начина да различите натуралния мед от имитацията:

Метод №1: Визуален тест
Натуралният зрял мед има характерна текстура.

Как да проверите: Загребете малко мед с лъжица и бавно я повдигнете. Истинският мед ще се стича бавно и непрекъснато, образувайки „плъзгач“, който постепенно се разстила.

Признак за фалшификат: Ако медът тече бързо като вода или капе на отделни капки, образувайки вдлъбнатина, това е знак за неузрял мед или сироп.

Метод №2: Огънят
Натуралният мед се държи различно на огън в сравнение с продукти с високо съдържание на вода.

Как да проверите: Потопете върха на клечка кибрит в меда, издърпайте я и опитайте да я запалите, или поставете капка мед върху лъжица до пламък.

Признак на фалшификат: Качественият мед позволява на клечката да се запали или се разтапя бавно. Фалшивият ще цвърчи, заври или веднага угаси пламъка.

Метод №3: Тест с йод
Често течният мед се сгъстява с нишесте или брашно - лесно откриваем метод за фалшифициране.

Как да проверите: Разтворете малко мед в топла вода и добавете капка йод.

Признак на фалшификат: Ако течността стане синя, значи медът съдържа нишесте. Натуралният мед няма да промени цвета на йода - той ще остане кафяв.

Митът за кристализацията
Много купувачи се притесняват от гъстия, захарен мед или бели кристали по стените на буркана.

Истината е, че кристализацията е естествен процес за натурален мед. Само някои сортове, като акациевия, остават течни повече от година. Ако течен мед през зимата не е акациев, най-вероятно е бил нагрят (което убива витамините) или е фалшив.

Източник: Vesti.bg.


