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Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни

Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни

29 Август, 2026 11:15 740 11

  • мечка-
  • мед-
  • кошер-
  • асеновград

Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро

Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на с. Сини връх, община Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Кошерите са разположени в "Чотрова махала", с надморска височина 1250 метра, уточнява bTV.

Пчелинът е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. Мечката е влизала в пчелина в продължение на 7 последователни дни – от 20 до 26 август.

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Изядени са общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и мечи следи от утъпкване на почвената покривка, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро.

Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.

Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зелен праз

    8 3 Отговор
    А Шиши и чичо му Румен погълнаха цялата държава за няма 100 дни!

    11:27 29.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    НА ФИГ.1☝ ...кокорчо

    11:28 29.08.2026

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    преди 5 минути заглавието беше

    "Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"

    още льжи ще добавите ли

    Коментиран от #7

    11:40 29.08.2026

  • 5 Мимч

    9 0 Отговор
    Мечката може да е повредила всички кошери,но неможе да изяде 150 кг мед.Тя дори може и да няма тези килограми.Нещо много ви се губи в главата,че пишете небивалици....

    Коментиран от #6

    11:42 29.08.2026

  • 6 СЗО

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мимч":

    Ами пчеларя е надул щетите за да вземе по голямо обезщетение.

    Коментиран от #11

    12:01 29.08.2026

  • 7 Дуньо простия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    След някой ден, може да има статия:
    ..... мечка край Асеновград, от една седмица, aka..... меденки.....

    12:05 29.08.2026

  • 8 6245727

    0 0 Отговор
    не му мърда диабета на тоз мечок

    12:30 29.08.2026

  • 9 Замислен

    2 0 Отговор
    Като пишете,мислите ли?150 кг мед са по 1 тенекия мед да консумира животното на ден!Няма бозайник,който да приема такова количество глюкоза-фруктоза в продължение на седмица и да е живо.

    12:31 29.08.2026

  • 10 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    Пчелина на кмета ли е?Толкова мед 😀

    12:31 29.08.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЗО":

    Той че е излъгал като дърт циганин ама ка са му се вързали на тази опашата лъжа..
    Ама така и се пада на мечката или мечока,ще хване захарна болест,диабет...

    12:34 29.08.2026