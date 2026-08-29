Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на с. Сини връх, община Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Кошерите са разположени в "Чотрова махала", с надморска височина 1250 метра, уточнява bTV.
Пчелинът е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. Мечката е влизала в пчелина в продължение на 7 последователни дни – от 20 до 26 август.
От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Изядени са общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и мечи следи от утъпкване на почвената покривка, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро.
Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.
Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зелен праз
11:27 29.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
11:28 29.08.2026
4 1488
"Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"
още льжи ще добавите ли
Коментиран от #7
11:40 29.08.2026
5 Мимч
Коментиран от #6
11:42 29.08.2026
6 СЗО
До коментар #5 от "Мимч":Ами пчеларя е надул щетите за да вземе по голямо обезщетение.
Коментиран от #11
12:01 29.08.2026
7 Дуньо простия
До коментар #4 от "1488":След някой ден, може да има статия:
..... мечка край Асеновград, от една седмица, aka..... меденки.....
12:05 29.08.2026
8 6245727
12:30 29.08.2026
9 Замислен
12:31 29.08.2026
10 Бъзиктар
12:31 29.08.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #6 от "СЗО":Той че е излъгал като дърт циганин ама ка са му се вързали на тази опашата лъжа..
Ама така и се пада на мечката или мечока,ще хване захарна болест,диабет...
12:34 29.08.2026