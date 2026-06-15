Рецепта на деня: Гръцко мезе със сирене, мед и сусам

Необходими продукти:

твърдо сирене - 300 г;

бяло брашно - 2 с.л.;

зехтин - 2 с.л.;

мед - 3 с.л.;

сусам - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Сиренето се подсушава добре с кухненска хартия, защото излишната влага пречи да се получи хубава златиста коричка.

Нарязва се на плочки или триъгълни парчета с дебелина около 1 см, за да се запази форма при пържене.

В плитка чиния се слага брашното. Всяко парче сирене се овалва съвсем леко от всички страни, след което се изтупва излишното брашно. Тънкият слой е достатъчен, за да направи повърхността хрупкава, без да натежава на мезето.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на средно силен огън и се добавя зехтинът.

Сиренето се поставя внимателно в горещия тиган и се пържи по 2-3 минути от всяка страна, докато стане апетитно златисто. Ако парчетата са по-дебели, може да се оставят още около 1 минута, но без да се препържват, за да не се разтекат.

Сусамът се запича за 1-2 минути в сух тиган или в същия тиган след сиренето, докато леко промени цвета си и започне да ухае. Медът се затопля съвсем кратко, само колкото да стане по-течен и лесен за поливане.

Готовото сирене се прехвърля в чиния, полива се щедро с мед и се поръсва със запечения сусам.

Гръцкото мезе със сирене, мед и сусам се сервира веднага, докато коричката е топла, а вътрешността е мека и нежна, пише gotvach.bg