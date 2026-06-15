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Рецепта на деня: Гръцко мезе със сирене, мед и сусам
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Гръцко мезе със сирене, мед и сусам

15 Юни, 2026 10:05 986 5

  • мезе-
  • сирене-
  • мед-
  • сусам-
  • гръцка кухня-
  • какво да сготвя

Бърза идея за гости, вино или лека вечеря

Рецепта на деня: Гръцко мезе със сирене, мед и сусам - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • твърдо сирене - 300 г;
  • бяло брашно - 2 с.л.;
  • зехтин - 2 с.л.;
  • мед - 3 с.л.;
  • сусам - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Сиренето се подсушава добре с кухненска хартия, защото излишната влага пречи да се получи хубава златиста коричка.

Нарязва се на плочки или триъгълни парчета с дебелина около 1 см, за да се запази форма при пържене.

В плитка чиния се слага брашното. Всяко парче сирене се овалва съвсем леко от всички страни, след което се изтупва излишното брашно. Тънкият слой е достатъчен, за да направи повърхността хрупкава, без да натежава на мезето.

Тиган с незалепващо покритие се загрява на средно силен огън и се добавя зехтинът.

Сиренето се поставя внимателно в горещия тиган и се пържи по 2-3 минути от всяка страна, докато стане апетитно златисто. Ако парчетата са по-дебели, може да се оставят още около 1 минута, но без да се препържват, за да не се разтекат.

Сусамът се запича за 1-2 минути в сух тиган или в същия тиган след сиренето, докато леко промени цвета си и започне да ухае. Медът се затопля съвсем кратко, само колкото да стане по-течен и лесен за поливане.

Готовото сирене се прехвърля в чиния, полива се щедро с мед и се поръсва със запечения сусам.

Гръцкото мезе със сирене, мед и сусам се сервира веднага, докато коричката е топла, а вътрешността е мека и нежна, пише gotvach.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 на гърчотините им дай портокали, маслини

    2 0 Отговор
    узо . и гръцки любовни песни . тази година за първи път не стачкуват . е то в таверната има и скъпи менюта . нещо като бургаско лятото . сусами, авокада, лимон и сафрид . чешка бира, бисквитена торта . свински крака .

    10:12 15.06.2026

  • 3 Палома бански старец

    1 1 Отговор
    Преди да ме хване Георги от финанс академи 4 дедковци ми платиха баничките 🥳🤭

    10:14 15.06.2026

  • 4 Какво му е гръцкото

    10 0 Отговор
    Панирано сирене и кашкавал има на топлата витрина на всеки магазин в България. В домашни условия вече го правим по-рядко, защото никога не знаеш какво е качеството, но пак е осъществимо, ако вече овъргаляните в брашно хапки замразиш, при пържене можеш допълнително да ги потопиш в яйце или яйце с брашно.

    10:19 15.06.2026

  • 5 Баламата

    3 0 Отговор
    У нас е панирано с яйца сирене ,със сладко от боровинки.Става и за ракия

    11:26 15.06.2026