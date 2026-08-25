На днешната дата – 25 август 2026 г. – се навършват точно 110 години от едно от най-повратните и съдбоносни събития в новата ни военно-политическа история. През 1916 г., в разгара на Първата световна война, руската армия форсира река Дунав и навлиза на българска територия в региона на Добруджа. Този исторически момент преобръща отношенията между двете държави и открива кръвопролитния Добруджански фронт.

Историческият контекст и Добруджанската кампания

Включването на Царство България в глобалния конфликт на страната на Централните сили през есента на 1915 година неизбежно я противопоставя на силите от Антантата, сред които е и Руската империя. Навлизането на руски части през Дунав на 25 август 1916 г. е координиран ход с последвалото броени дни по-късно (на 27 август) включване на Румъния във войната срещу България. По този начин Северната ни граница се превръща в арена на тежки сблъсъци, останали в аналите като „Добруджанската кампания на Трета българска армия“.

Тази дата бележи преминаването на руските войски в помощ на румънските сили. Намесата на руския корпус под командването на генерал Андрей Зайончковски цели да спре подготвяното българско настъпление в Южна Добруджа. За съжаление на руско-румънската коалиция, само седмица по-късно българските воини започват своя победоносен марш, увенчан с превземането на Тутраканската крепост и боевете при Добрич.

Сблъсъкът с бившия освободител

Заредена с огромен психологически и емоционален заряд, тази кампания принуждава българския войник да се изправи с оръжие в ръка срещу армията, която по-малко от четири десетилетия по-рано е донесла Освобождението на страната ни. Историческите анализи, публикувани в специализирания портал sitebulgarizaedno.com, разкриват как имперските амбиции на Санкт Петербург и геополитическите договорености за сметка на българските територии водят до този трагичен и неизбежен пряк военен сблъсък.

Въпреки сериозното числено превъзходство на противника, Трета българска армия, предвождана от генерал Стефан Тошев и легендарната конница на генерал Иван Колев, успява да отблъсне руските и румънските сили далеч на север. Военните действия в региона продължават до началото на 1917 година, когато цяла Добруджа е напълно освободена и преминава под български контрол.

Днес, от дистанцията на времето, годишнината ни напомня за високата цена на националното обединение и за дълга към хилядите български офицери и войници, дали живота си на Добруджанския фронт в името на Отечеството.