25 август 1916 г.: Русия навлиза в Добруджа

На днешната дата – 25 август 2026 г. – се навършват точно 110 години от едно от най-повратните и съдбоносни събития в новата ни военно-политическа история. През 1916 г., в разгара на Първата световна война, руската армия форсира река Дунав и навлиза на българска територия в региона на Добруджа. Този исторически момент преобръща отношенията между двете държави и открива кръвопролитния Добруджански фронт.
Историческият контекст и Добруджанската кампания
Включването на Царство България в глобалния конфликт на страната на Централните сили през есента на 1915 година неизбежно я противопоставя на силите от Антантата, сред които е и Руската империя. Навлизането на руски части през Дунав на 25 август 1916 г. е координиран ход с последвалото броени дни по-късно (на 27 август) включване на Румъния във войната срещу България. По този начин Северната ни граница се превръща в арена на тежки сблъсъци, останали в аналите като „Добруджанската кампания на Трета българска армия“.
Тази дата бележи преминаването на руските войски в помощ на румънските сили. Намесата на руския корпус под командването на генерал Андрей Зайончковски цели да спре подготвяното българско настъпление в Южна Добруджа. За съжаление на руско-румънската коалиция, само седмица по-късно българските воини започват своя победоносен марш, увенчан с превземането на Тутраканската крепост и боевете при Добрич.
Сблъсъкът с бившия освободител
Заредена с огромен психологически и емоционален заряд, тази кампания принуждава българския войник да се изправи с оръжие в ръка срещу армията, която по-малко от четири десетилетия по-рано е донесла Освобождението на страната ни. Историческите анализи, публикувани в специализирания портал sitebulgarizaedno.com, разкриват как имперските амбиции на Санкт Петербург и геополитическите договорености за сметка на българските територии водят до този трагичен и неизбежен пряк военен сблъсък.
Въпреки сериозното числено превъзходство на противника, Трета българска армия, предвождана от генерал Стефан Тошев и легендарната конница на генерал Иван Колев, успява да отблъсне руските и румънските сили далеч на север. Военните действия в региона продължават до началото на 1917 година, когато цяла Добруджа е напълно освободена и преминава под български контрол.
Днес, от дистанцията на времето, годишнината ни напомня за високата цена на националното обединение и за дълга към хилядите български офицери и войници, дали живота си на Добруджанския фронт в името на Отечеството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 милене продажна гад
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
Коментиран от #9, #17, #23, #28
09:52 25.08.2026
2 А НИЕ ЗАЩОТО СМЕ ТАРИКАТИ
Коментиран от #10
09:55 25.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КАКТО И ФЕРДИНАНД И ДЖОРДЖ
И ДЖОРДЖ И КАЙЗЕРА ВИЛХЕМ
.....
И С ЦЕЛИЯ СИ АКЪЛ ФЕРДИНАНД ЗАПОЧНАЛ ВОЙНА СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ САКСКОБУРГОТСКИ ???
09:55 25.08.2026
4 Даааа и по
Коментиран от #12
09:56 25.08.2026
5 Македония и Добруджа
09:57 25.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ФЕРДИНАНД
ВСИЧКИ СА САКСКОБУРГОТИ - ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
.....
НИКОЛАЙ ВТОРИ ИМА САМО 5% РУСКА КРЪВ
09:57 25.08.2026
7 И тогава сме били
Коментиран от #14
09:59 25.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 месата
До коментар #1 от "милене продажна гад":ти капят !
10:00 25.08.2026
10 това са си лично твои
До коментар #2 от "А НИЕ ЗАЩОТО СМЕ ТАРИКАТИ":предпочштания
Коментиран от #25
10:01 25.08.2026
11 Факт
10:02 25.08.2026
12 как е твойто
До коментар #4 от "Даааа и по":ду пенце
10:02 25.08.2026
13 По БРАТСКИ
Както сега нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #15
10:02 25.08.2026
14 маати
До коментар #7 от "И тогава сме били":сей в гангабанга
10:03 25.08.2026
15 По БРАТСКИ
До коментар #13 от "По БРАТСКИ":Набихме канчето на руския агресор
10:03 25.08.2026
16 не се
Да живее България.
10:04 25.08.2026
17 Зеления
До коментар #1 от "милене продажна гад":""И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия""
Любовта на българина трябва да е само любов към България.
Ген. Иван Колев бие руснаците в Добруджа !
Ген. Владимир Вазов бие французи, англичани и гърци при Дойран!
Няма никакво значение коя държава е срещу България - европейска държава, Русия, САЩ, от Азия или от Африка, ако си против България българите те бият, ако правиш добро за България българите си партнират с теб.
Разберете го най-накрая, вместо русофили и русофоби бъдете българофили !
10:05 25.08.2026
18 Гост
Коментиран от #21, #22
10:05 25.08.2026
19 смях в залата
10:05 25.08.2026
20 Прогресивен чорап
Коментиран от #37
10:06 25.08.2026
21 кво
До коментар #18 от "Гост":стаана с пе..русската емберия ?
10:08 25.08.2026
22 По БРАТСКИ
До коментар #18 от "Гост":Русия ни напада
Българи да избива
10:11 25.08.2026
23 По БРАТСКИ
До коментар #1 от "милене продажна гад":Любов към агресор няма.
Независимо какъв е той.
10:13 25.08.2026
24 Тъй тъй
10:14 25.08.2026
25 МОИ ЛИ
До коментар #10 от "това са си лично твои":БЪЛГАРИЯ ПРЕТЪРПЯВА 3 ( ТРИ ) НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ В РЕЗУЛТАТ НА СВОЯТА ПОЛИТИКА.АЗ СЪМ РОДЕН МНОГО СЛЕД ТЯХ.ТАКА ЧЕ НЕ СЪМ АЗ ПРИЧИНАТА
10:15 25.08.2026
26 ТТТ
Коментиран от #30
10:16 25.08.2026
27 Костадинов
10:16 25.08.2026
28 Алеков
До коментар #1 от "милене продажна гад":Напиши и думите на Вазов,да е пълна картинката:
Не конница — морски
вълни побеснели,
сонм зверове горски
от гняв пощръклели;
не конница — буря
от бесни демони,
що всичко катуря
ил тъпче, ил гони;
не конница — хала
от саблен звек, блясък,
от цвил, ура — цяла
от топот и трясък,
блян вихрен понесен
над степ ековита,
ужасната песен
на конски копита!
Не конница — лава
в димящи талази,
в прах, гръмот и слава
летящи витязи!
10:22 25.08.2026
29 нннн
10:25 25.08.2026
30 Зеления
До коментар #26 от "ТТТ":"И тука копейките започват да вият яко."
А центаджиите квичат ли когато стане дума за Дойран наказва подобаващо французите и англичаните?
До кога ще въртите всичко около България спрямо Европа и Русия бе?
Днешните европейски държави и Русия не са съществували когато я е имала България...вместо да превърнете България в ЦЕНТЪРА НА ВАШИЯ МИРОГЛЕД вие с това вашето мислене я слагате като пионка спрямо една или друга държава.
Аспарух въобще не го е интересувало колко огромна и силна е Византия, ако той беше с вашето елементарно мислене, че трябва да гравитираме около някой силен, сега нямаше да съществуваме всички ние!
Пълни смешници !
10:28 25.08.2026
31 В Русия в днешно време твърдят
10:28 25.08.2026
32 ССС
Те в България са два вида:
Едните са глупаците обичащи русия. Защо я обичат, защото така са им казали - мама и татко, в училище - така са им промили мозъка и на тях повече не им трябва. за какво им е да мислят, това води до когнитивно неудобство. Те обичат руския цар да ги управлява, те обичат сърбия да ги напада след съединението, защото русия така иска, те смятат, че българите в Пиринска и Вардарска Македония са македонци, защото русия така каза, те обичат кумунизма, защото идва от русия, те обичат и руския мир, защото пак идва от русия. На тях русия им е любимата държава, а България мястото където са родени и което неизбежно, рано или късно ще стане част от русия, за да може българите да страдат като руснаците, да живеят в същата кочина като руснаците, да стана дет се вика народ мъченик, като руснаците.
Другите русофили са наясно, че русия ни е освободила от турците само за да ни завладее на свой ред, с други думи освобождаването всъщност е завладявване на територия и народ от османската империя, а свободата на България е само стъпка към крайната цел - приобщаване на България към русия. Наясно са, че след Освобождението ни, българският народ продължава борбата си за независимост не само срещу османската империя, но и срещу русия. Наясно са, че през 1944 г. България губи борбата си за независимост от русия и се превръща в марионетна държава. Наясно са, че изнесеният от русия кумунизъм и руският мир са едно и
10:29 25.08.2026
33 ССС
10:32 25.08.2026
34 Исторически парк
10:39 25.08.2026
35 Програмист
10:40 25.08.2026
36 Русофил
10:40 25.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сатана Z
10:46 25.08.2026
39 Спец
11:23 25.08.2026