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25 август 1916 г.: Русия навлиза в Добруджа

25 август 1916 г.: Русия навлиза в Добруджа

25 Август, 2026 09:44, обновена 25 Август, 2026 09:49 1 352 39

  • първа световна война-
  • русия-
  • българия-
  • добруджа-
  • нахлуване

Преди 110 години на днешния ден руските войски пресичат Дунав, поставяйки началото на драматичния фронт в Първата световна война

25 август 1916 г.: Русия навлиза в Добруджа - 1
Снимка: themoscowtimes.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешната дата – 25 август 2026 г. – се навършват точно 110 години от едно от най-повратните и съдбоносни събития в новата ни военно-политическа история. През 1916 г., в разгара на Първата световна война, руската армия форсира река Дунав и навлиза на българска територия в региона на Добруджа. Този исторически момент преобръща отношенията между двете държави и открива кръвопролитния Добруджански фронт.

Историческият контекст и Добруджанската кампания

Включването на Царство България в глобалния конфликт на страната на Централните сили през есента на 1915 година неизбежно я противопоставя на силите от Антантата, сред които е и Руската империя. Навлизането на руски части през Дунав на 25 август 1916 г. е координиран ход с последвалото броени дни по-късно (на 27 август) включване на Румъния във войната срещу България. По този начин Северната ни граница се превръща в арена на тежки сблъсъци, останали в аналите като „Добруджанската кампания на Трета българска армия“.

Тази дата бележи преминаването на руските войски в помощ на румънските сили. Намесата на руския корпус под командването на генерал Андрей Зайончковски цели да спре подготвяното българско настъпление в Южна Добруджа. За съжаление на руско-румънската коалиция, само седмица по-късно българските воини започват своя победоносен марш, увенчан с превземането на Тутраканската крепост и боевете при Добрич.

Сблъсъкът с бившия освободител

Заредена с огромен психологически и емоционален заряд, тази кампания принуждава българския войник да се изправи с оръжие в ръка срещу армията, която по-малко от четири десетилетия по-рано е донесла Освобождението на страната ни. Историческите анализи, публикувани в специализирания портал sitebulgarizaedno.com, разкриват как имперските амбиции на Санкт Петербург и геополитическите договорености за сметка на българските територии водят до този трагичен и неизбежен пряк военен сблъсък.

Въпреки сериозното числено превъзходство на противника, Трета българска армия, предвождана от генерал Стефан Тошев и легендарната конница на генерал Иван Колев, успява да отблъсне руските и румънските сили далеч на север. Военните действия в региона продължават до началото на 1917 година, когато цяла Добруджа е напълно освободена и преминава под български контрол.

Днес, от дистанцията на времето, годишнината ни напомня за високата цена на националното обединение и за дълга към хилядите български офицери и войници, дали живота си на Добруджанския фронт в името на Отечеството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 милене продажна гад

    10 35 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    Коментиран от #9, #17, #23, #28

    09:52 25.08.2026

  • 2 А НИЕ ЗАЩОТО СМЕ ТАРИКАТИ

    10 17 Отговор
    И I И II СВЕТОВНИ ВОЙНИ СМЕ ВСЕ ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА.И ГО ОТНАСЯМЕ

    Коментиран от #10

    09:55 25.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    КРАЛ ДЖОРДЖ И ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ СА ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ
    .....
    КАКТО И ФЕРДИНАНД И ДЖОРДЖ
    И ДЖОРДЖ И КАЙЗЕРА ВИЛХЕМ
    .....
    И С ЦЕЛИЯ СИ АКЪЛ ФЕРДИНАНД ЗАПОЧНАЛ ВОЙНА СРЕЩУ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ САКСКОБУРГОТСКИ ???

    09:55 25.08.2026

  • 4 Даааа и по

    4 13 Отговор
    Времето на Първата световна война сме се правили на атлантенца и пак сме го отнесли и София е била окупирана от франсета впрочем и вечерен час

    Коментиран от #12

    09:56 25.08.2026

  • 5 Македония и Добруджа

    8 3 Отговор
    България е всичко друго, но не и обединена, благодарение на корумпирани политици и некадърна дипломация. Всички територии по границите, от Одринска Тракия до Северна Добруджа, са били с преобладаващо българско население преди сто години. А в момента е още по-зле, дори и армия няма.

    09:57 25.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    КРАЛ ДЖОРДЖ , ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    И ФЕРДИНАНД
    ВСИЧКИ СА САКСКОБУРГОТИ - ПРОКЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
    .....
    НИКОЛАЙ ВТОРИ ИМА САМО 5% РУСКА КРЪВ

    09:57 25.08.2026

  • 7 И тогава сме били

    6 11 Отговор
    В някаква такава "Коалиция на желаещите"

    Коментиран от #14

    09:59 25.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 месата

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "милене продажна гад":

    ти капят !

    10:00 25.08.2026

  • 10 това са си лично твои

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "А НИЕ ЗАЩОТО СМЕ ТАРИКАТИ":

    предпочштания

    Коментиран от #25

    10:01 25.08.2026

  • 11 Факт

    18 6 Отговор
    Набили сме им яко канчетата!И сега всички русофили трябва да бъдат прогонени отвъд Добруджа,това са национални предатели!

    10:02 25.08.2026

  • 12 как е твойто

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа и по":

    ду пенце

    10:02 25.08.2026

  • 13 По БРАТСКИ

    18 2 Отговор
    Ни напада вероломно Русия
    Както сега нападна вероломно Украйна.

    Коментиран от #15

    10:02 25.08.2026

  • 14 маати

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "И тогава сме били":

    сей в гангабанга

    10:03 25.08.2026

  • 15 По БРАТСКИ

    16 4 Отговор

    До коментар #13 от "По БРАТСКИ":

    Набихме канчето на руския агресор

    10:03 25.08.2026

  • 16 не се

    18 4 Отговор
    Не се заблуждавайте. Никой нормален българин не обича нациска Русия.
    Да живее България.

    10:04 25.08.2026

  • 17 Зеления

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "милене продажна гад":

    ""И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия""

    Любовта на българина трябва да е само любов към България.
    Ген. Иван Колев бие руснаците в Добруджа !
    Ген. Владимир Вазов бие французи, англичани и гърци при Дойран!

    Няма никакво значение коя държава е срещу България - европейска държава, Русия, САЩ, от Азия или от Африка, ако си против България българите те бият, ако правиш добро за България българите си партнират с теб.

    Разберете го най-накрая, вместо русофили и русофоби бъдете българофили !

    10:05 25.08.2026

  • 18 Гост

    7 12 Отговор
    Най грозно е, коего някой се опитва да пренаписва историята, заради съвременни опорни точки. Ето на, на този са му казали, че трябва да напише нещо лошо за Русия и за това, как славната българска армия я победила, той изпълнява. А колко по лесно е, ако просто се замислиш, какви са последствията за България от Първата световна война. Съгласно Нйойския договор, губим Западните покрайнини, излаз на Бяло море и ....същата тая Добруджа. Така че, от славните побеви на българската армия остават само даденети жертви. Факт.

    Коментиран от #21, #22

    10:05 25.08.2026

  • 19 смях в залата

    13 0 Отговор
    Тогава България е имала родолюбиви офицери и генерали а не продажници. Да обичаш родината си и да се биеш с нашественика не е фашизъм. Пример Украйна. Победите на руския и съветски войници са плод на предателства от страна на нападнатите. Това търсят и в Украйна.

    10:05 25.08.2026

  • 20 Прогресивен чорап

    19 2 Отговор
    На тези блатните им дадохме азбука и религия,не виждам в Русия под път и над път наши паметници!

    Коментиран от #37

    10:06 25.08.2026

  • 21 кво

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    стаана с пе..русската емберия ?

    10:08 25.08.2026

  • 22 По БРАТСКИ

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Русия ни напада
    Българи да избива

    10:11 25.08.2026

  • 23 По БРАТСКИ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "милене продажна гад":

    Любов към агресор няма.
    Независимо какъв е той.

    10:13 25.08.2026

  • 24 Тъй тъй

    7 0 Отговор
    Руснаците обичат асвабаждават братушките си ,сега оасвабаждават украинците

    10:14 25.08.2026

  • 25 МОИ ЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "това са си лично твои":

    БЪЛГАРИЯ ПРЕТЪРПЯВА 3 ( ТРИ ) НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ В РЕЗУЛТАТ НА СВОЯТА ПОЛИТИКА.АЗ СЪМ РОДЕН МНОГО СЛЕД ТЯХ.ТАКА ЧЕ НЕ СЪМ АЗ ПРИЧИНАТА

    10:15 25.08.2026

  • 26 ТТТ

    10 3 Отговор
    И тука копейките започват да вият яко.

    Коментиран от #30

    10:16 25.08.2026

  • 27 Костадинов

    0 0 Отговор
    Навремето пак сме ги чака ли с ляб и сол

    10:16 25.08.2026

  • 28 Алеков

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "милене продажна гад":

    Напиши и думите на Вазов,да е пълна картинката:
    Не конница — морски
    вълни побеснели,
    сонм зверове горски
    от гняв пощръклели;
    не конница — буря
    от бесни демони,
    що всичко катуря
    ил тъпче, ил гони;
    не конница — хала
    от саблен звек, блясък,
    от цвил, ура — цяла
    от топот и трясък,
    блян вихрен понесен
    над степ ековита,
    ужасната песен
    на конски копита!
    Не конница — лава
    в димящи талази,
    в прах, гръмот и слава
    летящи витязи!

    10:22 25.08.2026

  • 29 нннн

    1 1 Отговор
    ,,Власите се давят на брега на Дунава." При Тутракан е станало.

    10:25 25.08.2026

  • 30 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "ТТТ":

    "И тука копейките започват да вият яко."

    А центаджиите квичат ли когато стане дума за Дойран наказва подобаващо французите и англичаните?

    До кога ще въртите всичко около България спрямо Европа и Русия бе?
    Днешните европейски държави и Русия не са съществували когато я е имала България...вместо да превърнете България в ЦЕНТЪРА НА ВАШИЯ МИРОГЛЕД вие с това вашето мислене я слагате като пионка спрямо една или друга държава.
    Аспарух въобще не го е интересувало колко огромна и силна е Византия, ако той беше с вашето елементарно мислене, че трябва да гравитираме около някой силен, сега нямаше да съществуваме всички ние!

    Пълни смешници !

    10:28 25.08.2026

  • 31 В Русия в днешно време твърдят

    2 1 Отговор
    Че два пъти сме воювали против тях. Първия път ни нападат те, ние защитаваме земите си. Втория път влизат според уговорката на Сталин с Чърчил как да си разпределят Европа. Ние ги посрещаме с хляб и сол. Нямало е българи на Източния фронт. Дори френски доброволци е имало, а Франция все пак е победителка във войната.

    10:28 25.08.2026

  • 32 ССС

    5 3 Отговор
    Няма такова животоно, като русофила!

    Те в България са два вида:

    Едните са глупаците обичащи русия. Защо я обичат, защото така са им казали - мама и татко, в училище - така са им промили мозъка и на тях повече не им трябва. за какво им е да мислят, това води до когнитивно неудобство. Те обичат руския цар да ги управлява, те обичат сърбия да ги напада след съединението, защото русия така иска, те смятат, че българите в Пиринска и Вардарска Македония са македонци, защото русия така каза, те обичат кумунизма, защото идва от русия, те обичат и руския мир, защото пак идва от русия. На тях русия им е любимата държава, а България мястото където са родени и което неизбежно, рано или късно ще стане част от русия, за да може българите да страдат като руснаците, да живеят в същата кочина като руснаците, да стана дет се вика народ мъченик, като руснаците.

    Другите русофили са наясно, че русия ни е освободила от турците само за да ни завладее на свой ред, с други думи освобождаването всъщност е завладявване на територия и народ от османската империя, а свободата на България е само стъпка към крайната цел - приобщаване на България към русия. Наясно са, че след Освобождението ни, българският народ продължава борбата си за независимост не само срещу османската империя, но и срещу русия. Наясно са, че през 1944 г. България губи борбата си за независимост от русия и се превръща в марионетна държава. Наясно са, че изнесеният от русия кумунизъм и руският мир са едно и

    10:29 25.08.2026

  • 33 ССС

    3 2 Отговор
    и също в своята същост, а именно средство за геополитическо влияние, но са готови на всичко заради копейките и властта, включително да продадат майките си и да предадат даржавата си на русия.

    10:32 25.08.2026

  • 34 Исторически парк

    1 0 Отговор
    България като е във война с Русия кво очаква

    10:39 25.08.2026

  • 35 Програмист

    0 1 Отговор
    Сега пак ще навлезе щото пак сме на губещата страна

    10:40 25.08.2026

  • 36 Русофил

    0 1 Отговор
    Булгаретата пак ги опъват и тая война

    10:40 25.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Ганев,на същата дата Българската армия навлиза в беломорието и започва масова сеч на месното българско население.

    10:46 25.08.2026

  • 39 Спец

    1 0 Отговор
    На 15 октомври 1915 г. България напада Сърбия (съюзник на Русия) по цялата и граница.

    11:23 25.08.2026