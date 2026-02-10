Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Разследват Андрю за държавна измяна и шпионаж в полза на Джефри Епстийн

Разследват Андрю за държавна измяна и шпионаж в полза на Джефри Епстийн

10 Февруари, 2026 12:01 904 4

  • принц андрю-
  • държавна измяна-
  • шпионаж-
  • джефри епстийн-
  • досиета епстийн-
  • разследване

Срещу Андрю Маунтбатен е започнало полицейско разследване, базирано на досиетата Епстийн

Разследват Андрю за държавна измяна и шпионаж в полза на Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-противоречивите фигури в съвременната история на британската монархия – принц Андрю – отново е в центъра на сериозен обществен и институционален натиск след нова вълна от разкрития, свързани с архивите на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Активисти и правозащитни организации във Великобритания потвърдиха, че са подали официални сигнали до полицията и прокуратурата с искане за проверка дали действията на херцога на Йорк в миналото представляват злоупотреба със служебно положение и нарушение на държавната тайна.

Повод за сигналите са новопубликувани документи и електронна кореспонденция от т.нар. „досиета Епстийн“, които в последните месеци се разсекретяват поетапно в САЩ и Обединеното кралство. В тях се съдържат твърдения, че по времето, когато Андрю е заемал поста специален търговски представител на Великобритания (2001–2011 г.), той е поддържал интензивни контакти с Епстийн, включително е обсъждал чувствителни икономически и инвестиционни теми. Според подалите сигналите, част от кореспонденцията навежда на съмнения, че информация, свързана с международни проекти и държавни инициативи, е била споделяна с частно лице без правомощия за достъп до подобни данни.

Юристи, цитирани от британски медии, подчертават, че към момента няма повдигнати обвинения срещу принца и че всяка проверка е в предварителна фаза. Въпреки това те отбелязват, че ако бъде установено нарушение на служебната тайна, последствията биха били сериозни дори години след напускането на поста, особено предвид публичната му роля по онова време.

Паралелно с институционалния натиск, нови лични твърдения от архивите отново извадиха на преден план обвинения в сексуални посегателства срещу Андрю – тема, която той последователно отрича. В документите се съдържат непотвърдени разкази за посещения и искания за срещи с жени в имоти, свързвани с Джефри Епстийн, включително в Лондон и в кралската резиденция „Роял Лодж“. Дворецът от години поддържа позицията, че принцът отрича всички подобни твърдения и че през 2022 г. е уредил гражданското дело в САЩ без признаване на вина.

Скандалът се разгръща и на фона на продължаващия обществен отзвук около Вирджиния Джуфре, една от най-известните обвинителки на Епстийн и човекът, който публично заяви, че е била принудена да има сексуални контакти с принц Андрю – обвинения, които той отрича. Смъртта ѝ, за която бе съобщено, че е настъпила в Австралия, продължава да бъде обект на медийно внимание и допълнително засилва натиска върху британските институции да дадат яснота по всички свързани случаи поради странните обстоятелства около нея. Официалната версия за смъртта ѝ е самоубийство, макар че самата тя нееднократно е повтаряла, че няма самоубийствени мисли и ако почине, трябва да е ясно, че тя не би отнела собствения си живот.

След оттеглянето си от официални кралски задължения, загубата на военните си титли и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, Андрю остава изолиран от публичния живот на монархията. Той дори беше принуден да напусне дългогодишния си дом Роял Лодж. Въпреки това новите разкрития показват, че сянката на връзката му с Епстийн продължава да преследва не само него, но и репутацията на институцията, която представляваше десетилетия наред.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАНИБАЛИЗМА

    5 0 Отговор
    Не е наказуем в Британия?

    12:10 10.02.2026

  • 2 Иван

    2 1 Отговор
    За кога ще го съдят. Тоя гнусна примитивна държавица скоро ще изчезне

    12:30 10.02.2026

  • 3 Петричката леля

    0 1 Отговор
    Тези, които са били охранители на случките, години на ред са събирали компромати. Сега изнудват висшето общество. Иска се малко кураж и да се забрани това раздухване на тези "компромати"! Тези раздухващи искат да избутат някои от висшето общество и да им заемат мястото. Сценарият е същият по които избутаха Харви от Холивуд.

    12:58 10.02.2026

  • 4 Жони Инглиш

    0 0 Отговор
    Значи е шпионирал брат си, докато жената на брат му не го е зарязала и се ожени за камила, за което хиляди жълти вестници информираха всички най-подробно? Каква невероятна футболна драма.

    13:04 10.02.2026