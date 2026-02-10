Разследват Андрю за държавна измяна и шпионаж в полза на Джефри Епстийн

Една от най-противоречивите фигури в съвременната история на британската монархия – принц Андрю – отново е в центъра на сериозен обществен и институционален натиск след нова вълна от разкрития, свързани с архивите на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Активисти и правозащитни организации във Великобритания потвърдиха, че са подали официални сигнали до полицията и прокуратурата с искане за проверка дали действията на херцога на Йорк в миналото представляват злоупотреба със служебно положение и нарушение на държавната тайна.

Повод за сигналите са новопубликувани документи и електронна кореспонденция от т.нар. „досиета Епстийн“, които в последните месеци се разсекретяват поетапно в САЩ и Обединеното кралство. В тях се съдържат твърдения, че по времето, когато Андрю е заемал поста специален търговски представител на Великобритания (2001–2011 г.), той е поддържал интензивни контакти с Епстийн, включително е обсъждал чувствителни икономически и инвестиционни теми. Според подалите сигналите, част от кореспонденцията навежда на съмнения, че информация, свързана с международни проекти и държавни инициативи, е била споделяна с частно лице без правомощия за достъп до подобни данни.

Юристи, цитирани от британски медии, подчертават, че към момента няма повдигнати обвинения срещу принца и че всяка проверка е в предварителна фаза. Въпреки това те отбелязват, че ако бъде установено нарушение на служебната тайна, последствията биха били сериозни дори години след напускането на поста, особено предвид публичната му роля по онова време.

Паралелно с институционалния натиск, нови лични твърдения от архивите отново извадиха на преден план обвинения в сексуални посегателства срещу Андрю – тема, която той последователно отрича. В документите се съдържат непотвърдени разкази за посещения и искания за срещи с жени в имоти, свързвани с Джефри Епстийн, включително в Лондон и в кралската резиденция „Роял Лодж“. Дворецът от години поддържа позицията, че принцът отрича всички подобни твърдения и че през 2022 г. е уредил гражданското дело в САЩ без признаване на вина.

Скандалът се разгръща и на фона на продължаващия обществен отзвук около Вирджиния Джуфре, една от най-известните обвинителки на Епстийн и човекът, който публично заяви, че е била принудена да има сексуални контакти с принц Андрю – обвинения, които той отрича. Смъртта ѝ, за която бе съобщено, че е настъпила в Австралия, продължава да бъде обект на медийно внимание и допълнително засилва натиска върху британските институции да дадат яснота по всички свързани случаи поради странните обстоятелства около нея. Официалната версия за смъртта ѝ е самоубийство, макар че самата тя нееднократно е повтаряла, че няма самоубийствени мисли и ако почине, трябва да е ясно, че тя не би отнела собствения си живот.

След оттеглянето си от официални кралски задължения, загубата на военните си титли и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, Андрю остава изолиран от публичния живот на монархията. Той дори беше принуден да напусне дългогодишния си дом Роял Лодж. Въпреки това новите разкрития показват, че сянката на връзката му с Епстийн продължава да преследва не само него, но и репутацията на институцията, която представляваше десетилетия наред.