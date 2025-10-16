Nvidia подари компактен суперкомпютър на Илон Мъск

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, е подарил на главния изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск, компактен суперкомпютър, съобщава уебсайтът на компанията.

Nvidia по-рано обяви DGX Spark, който компанията нарече най-малкият суперкомпютър с изкуствен интелект (ИИ) в света. Главният изпълнителен директор на Nvidia лично пътува до централата на SpaceX, за да представи устройството на Мъск. Компанията отбеляза символичното значение на този подарък: през 2016 г. Илон Мъск получи първия компютър с изкуствен интелект на Nvidia, DGX-1.

Дженсън Хуанг посети главния изпълнителен директор на SpaceX, докато той и екипът му се подготвяха за изстрелването на Starship.

„Представете си да доставите най-малкия суперкомпютър до най-голямата ракета“, пошегува се Хуанг.

Nvidia заяви, че DGX Spark е предназначен за разработчици, инженери и изследователи. Компютърът осигурява производителност от един петафлоп, може да работи без центрове за данни и поддържа локално обучение на невронни мрежи. Устройството има 128 гигабайта унифицирана памет. Създателите му подчертаха, че е подходящ за локално работещи модели с 200 милиарда параметъра.

DGX Spark е в продажба от 15 октомври и струва 3000 долара.