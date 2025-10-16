Новини
Любопитно »
Nvidia подари компактен суперкомпютър на Илон Мъск

Nvidia подари компактен суперкомпютър на Илон Мъск

16 Октомври, 2025 12:13 665 2

  • nvidia-
  • компактен-
  • суперкомпютър-
  • илон мъск

Главният изпълнителен директор на Nvidia лично пътува до централата на SpaceX, за да представи устройството на Мъск

Nvidia подари компактен суперкомпютър на Илон Мъск - 1
Снимка: NVIDIA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, е подарил на главния изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск, компактен суперкомпютър, съобщава уебсайтът на компанията.

Nvidia по-рано обяви DGX Spark, който компанията нарече най-малкият суперкомпютър с изкуствен интелект (ИИ) в света. Главният изпълнителен директор на Nvidia лично пътува до централата на SpaceX, за да представи устройството на Мъск. Компанията отбеляза символичното значение на този подарък: през 2016 г. Илон Мъск получи първия компютър с изкуствен интелект на Nvidia, DGX-1.

Дженсън Хуанг посети главния изпълнителен директор на SpaceX, докато той и екипът му се подготвяха за изстрелването на Starship.

„Представете си да доставите най-малкия суперкомпютър до най-голямата ракета“, пошегува се Хуанг.

Nvidia заяви, че DGX Spark е предназначен за разработчици, инженери и изследователи. Компютърът осигурява производителност от един петафлоп, може да работи без центрове за данни и поддържа локално обучение на невронни мрежи. Устройството има 128 гигабайта унифицирана памет. Създателите му подчертаха, че е подходящ за локално работещи модели с 200 милиарда параметъра.

DGX Spark е в продажба от 15 октомври и струва 3000 долара.


  • 1 честен ционист

    0 6 Отговор
    Made in China обаче

    12:16 16.10.2025

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    А в блатата бункерното обяснява, че имали кюмюр за 900 години напред, но нямали с какво да го изровят от земята!

    12:34 16.10.2025