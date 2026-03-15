Нанси Карабойчева се върна във фитнеса след операция и 2 години възстановяване (СНИМКИ)

15 Март, 2026 12:48 1 074 6

Мис България показа тежкия процес по възстановяването

Мария Атанасова

"Последните две години и половина не бяха лесни. Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца, работа, ежедневие и необходимостта да се върна отново във фитнеса", така Мис Българи Нанси Карабойчева обобщи трудностите, с които се е борила последно време, но далеч от мисълта да се самосъжалява.

"Далече съм от най-добрата си форма или от килограмите, с които тренирах преди, но на фона на всички предизвикателства смея да твърдя, че се гордея със себе си. Успях, успявам, мога", допълни още Нанси към поредица от снимки и видеа, на които показа през какво е преминала през въпросните две години и половина, за да си върне отново формата.

Припомняме, че тя претърпя тежка травма на коляното, докато участваше в риалити формата "Фермата". Нанси беше със скъсана предна кръстна връзка, увреден менискус, разкъсвания на двете странични връзки и дори пукната кост. Заради тежките травми се наложи операция и дълъг период на възстановяване, но сега му се видя края, както споделя хубавицата, която сега вече успява да прави силови тренировки с тежести и да се грижи за двете си малки деца без болки и проблеми.


  • 1 Хихи

    3 2 Отговор
    Тази корана ще стои по-добре на Вашата глава, Атанасова.

    12:53 15.03.2026

  • 2 ИВАН

    4 2 Отговор
    Бре, бре че българи, нансита ...

    13:02 15.03.2026

  • 3 черната

    4 2 Отговор
    бойче се върна във фитнеса да меси кекс пак

    13:35 15.03.2026

  • 4 Сила

    4 0 Отговор
    Тая ми е еталон за селска пръчка .....христоматиен пример така да се каже !!!!

    13:52 15.03.2026

  • 5 Жените

    1 0 Отговор
    Които правят интензивен секс извайват тялото без да се контузят. Особено тези които обичат "ездачката" какъв корем правят...

    14:09 15.03.2026

  • 6 82882

    0 0 Отговор
    Живот в три различни края на село Юнаците, Пазарджик... хахаха През какви неща е преминала Нансие.

    14:22 15.03.2026