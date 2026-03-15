Нанси Карабойчева се върна във фитнеса след операция и 2 години възстановяване (СНИМКИ)

"Последните две години и половина не бяха лесни. Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца, работа, ежедневие и необходимостта да се върна отново във фитнеса", така Мис Българи Нанси Карабойчева обобщи трудностите, с които се е борила последно време, но далеч от мисълта да се самосъжалява.

"Далече съм от най-добрата си форма или от килограмите, с които тренирах преди, но на фона на всички предизвикателства смея да твърдя, че се гордея със себе си. Успях, успявам, мога", допълни още Нанси към поредица от снимки и видеа, на които показа през какво е преминала през въпросните две години и половина, за да си върне отново формата.

Припомняме, че тя претърпя тежка травма на коляното, докато участваше в риалити формата "Фермата". Нанси беше със скъсана предна кръстна връзка, увреден менискус, разкъсвания на двете странични връзки и дори пукната кост. Заради тежките травми се наложи операция и дълъг период на възстановяване, но сега му се видя края, както споделя хубавицата, която сега вече успява да прави силови тренировки с тежести и да се грижи за двете си малки деца без болки и проблеми.