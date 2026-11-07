Бижутата на Елизабет Тейлър оживяват в нова колекция

Една от най-прочутите колекции от бижута в историята на Холивуд получава нов живот. Луксозната марка Brilliant Earth и House of Taylor, която управлява наследството на Елизабет Тейлър, представиха съвместна колекция, вдъхновена от изключителната страст на актрисата към скъпоценните камъни. Новата линия включва 17 бижута, които съчетават блясъка на стария Холивуд със съвременния дизайн, съобщава списание People.

Колекцията, представена на 24 септември 2026 г., включва пръстени, обеци, гривни и колиета с лабораторно създадени диаманти и цветни скъпоценни камъни. Цените варират от 995 до 15 000 USD, като повечето модели струват под 3000 USD.

Дизайнерите подчертават, че целта им не е да създадат точни копия на прочутите украшения на Тейлър, а да пресъздадат нейния неповторим стил и отношението ѝ към бижутата като символ на любов, спомени и важни житейски моменти.

Три различни лица на холивудската легенда

Новата колекция е разделена на три тематични направления – Golden Era, Gardenia и Classic Nouveau. Всяко от тях отразява различна страна от личността и стила на двукратната носителка на „Оскар“.

Сред най-впечатляващите предложения са коктейлни пръстени с големи камъни, колиета с диаманти, обеци с рубини и украшения със сапфири в различни нюанси на синьото. Дизайнерите са почерпили вдъхновение от архивни фотографии и лични вещи на актрисата, известна със смелите си модни решения.

Особено място заемат рубините, които напомнят за любовта на Тейлър към яркочервеното червило и за прочутите бижута, подарени ѝ от съпрузите ѝ. Сред най-известните са комплектът с рубини и диаманти на Cartier от Майк Тод и изумрудените украшения на Bulgari, свързвани с Ричард Бъртън.

Колекция за над 137 милиона долара

Приживе Елизабет Тейлър притежава една от най-забележителните частни колекции от скъпоценности. След смъртта ѝ през 2011 г. нейните бижута бяха продадени на търг на Christie's за повече от 137 милиона USD.

Сред най-прочутите ѝ притежания са 33,19-каратовият диамант, известен днес като „Диамантът на Елизабет Тейлър“, историческата перла La Peregrina и множество уникални украшения, подарявани ѝ през годините.

Но според близките ѝ актрисата никога не е възприемала бижутата единствено като демонстрация на богатство. Дългогодишният ѝ асистент и приятел Тим Менделсън разказва пред People, че всяко украшение е имало специална история и е било свързано с определен човек или важен момент от живота ѝ.

Тейлър обичала както изключително скъпите диаманти, така и сравнително семплите златни гривни, многопластовите колиета и медальоните с религиозни символи. За нея истинската стойност на едно бижу се определяла не само от цената му, но и от емоциите, които носи.

Блясък с благотворителна кауза

По повод представянето на колекцията в Бевърли Хилс беше организирана изложба с повече от 35 предмета от личния архив на актрисата, разкриващи различни моменти от живота и кариерата ѝ.

Инициативата има и благотворителна цел. Част от приходите от официалните продукти на House of Taylor, включително новата колекция, ще бъдат предоставени на фондацията Elizabeth Taylor AIDS Foundation, която продължава дейността на актрисата в подкрепа на хората, засегнати от ХИВ и СПИН.

Елизабет Тейлър беше сред първите световноизвестни личности, които открито се ангажираха с борбата срещу заболяването във време, когато темата все още беше обвита в обществена стигма.

Новата колекция показва, че 15 години след смъртта ѝ влиянието на холивудската легенда продължава да надхвърля киното. Нейният стил остава вдъхновение за модната и бижутерийната индустрия, а личната ѝ история придава на скъпоценностите значение, което не може да бъде измерено единствено в карати и пари.