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Американска лаборатория започна да произвежда пластмаса от захар

Американска лаборатория започна да произвежда пластмаса от захар

12 Август, 2026 19:01 797 17

  • пластмаса-
  • захар-
  • микропластмаса-
  • екология

Захарта трябва да се разтопи и ферментира, за да се произведат пластмасовите предмети

Американска лаборатория започна да произвежда пластмаса от захар - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американска лаборатория в Уобърн, Масачузетс, разработва биопластмаса от захар, която може да се използва за производство на прибори, опаковки и други продукти без образуване на устойчиви микропластмаси, съобщава Асошиейтед прес.

Компанията CJ Biomaterials произвежда полихидроксиалканоати, известни като PHA, чрез ферментация на захар. Микроорганизмите преобразуват захарта в полимери, които след това се превръщат в гранули и могат да бъдат формовани във вилици, сламки, чаши и фолиа за хранителни продукти.

Основното предимство на материала е, че за разлика от традиционните пластмаси на петролна основа, PHA може да бъде разграждан от микроорганизми в почвата, компоста и морската среда. В лабораторни условия някои от произведените изделия се разлагат напълно в рамките на месеци.

Компанията тества различни формули, за да постигне здравина и гъвкавост, сходни с тези на конвенционалната пластмаса. Част от експерименталните прибори вече могат да се компостират в домашни условия, но все още не всички имат необходимата твърдост за ежедневна употреба. Подобни предизвикателства има и при опаковъчните фолиа, които са здрави, но по-малко еластични от стандартните пластмасови варианти.

Интересът към подобни технологии расте заради натрупването на микропластмаси в околната среда. Частици от пластмаса вече са откривани в океаните, въздуха, храната, питейната вода и дори човешки тъкани. Традиционните пластмаси могат да се запазят десетилетия или столетия, като постепенно се раздробяват на микро- и нанопластмаси.

CJ Biomaterials насочва разработките си основно към изделия за еднократна употреба и опаковки, които трудно се рециклират, особено когато са замърсени с хранителни остатъци. Идеята е подобни продукти да могат да бъдат компостирани заедно с храната вместо да попадат в депа за отпадъци.

Световният фонд за дивата природа разглежда биопластмасите като част от по-широк набор от решения срещу пластмасовото замърсяване. Според организацията те могат да намалят зависимостта от изкопаеми горива, но паралелно с това е необходимо и общото производство на пластмаса да бъде ограничено.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    5 1 Отговор
    И като продължават да хвърлят боклуци в морето водата ще стане сладка, но пак е някакво временно решение за заместител на пластмасата.

    19:05 12.08.2026

  • 2 Стенли

    5 1 Отговор
    Ний , съвремените хора замърсихме толкова много планетата , че едва ли скоро нещо ще се промени

    19:06 12.08.2026

  • 3 Нищо здравословно

    7 0 Отговор
    В бонбоните подсладители, захарта за пластмаса.

    19:06 12.08.2026

  • 4 Любопитко

    4 0 Отговор
    С шекер от пластмаса - кога?

    19:07 12.08.2026

  • 5 въпросче

    2 0 Отговор
    Пластичната маса от захар вече ще може ли да се яде от людете? Или ако я опитаме,ще долети хеликоптер да ни откара в болница?!

    Коментиран от #8

    19:11 12.08.2026

  • 6 Грета Тунберг

    5 1 Отговор
    Няма ли да пускат нов вирус вече?

    19:13 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    В Русия бе.

    19:16 12.08.2026

  • 9 Понеже трият ето отново

    8 0 Отговор
    Много са назад тия смешници. У БГ успешно правим сирене от тебешир с черупки от яйца, кренвирши от тол. хартия а салама ...е няма да ви кажа от какво е...

    Коментиран от #14

    19:18 12.08.2026

  • 10 Кирчо

    1 0 Отговор
    Прочетох го наобратно - захар от пластмаса. Три пъти го четох! от страх

    19:22 12.08.2026

  • 11 Дааа

    1 1 Отговор
    Копеите много обичат захарни сттрапони ,ай тъй да си ги смучкат

    19:56 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    3 0 Отговор
    Искам да попитам, защо трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да има еднократни прибори и пликчета? Какво му беше преди години, когато приборите за хранене бяха многократни и след ползване се почистваха и прибираха до следващо ползване, а на магазна се ходеше мрежичка или чантичка от плат?
    Бас държа, че "модерните дженЗИ-та" ще ме обявят за враг на удобството им, но бас държа, че ако няколко известни "инфлуенсъри" + Ермах Стораро, Азис и още няколко започнат да демонстрират, че ходят на магазина с мрежичка, въпросните модерни ще си купят по 5 мрежи от някой марков бутик и ще дадат по 1000 евро за всяка.

    20:46 12.08.2026

  • 14 Рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Понеже трият ето отново":

    Пояснил си за сиренето, но не за салама, остави на Сабринчето да ни информира в следващата си статия! 😂
    Поясни преди да триеш (нищо ново) какво е обидно и нецензурирано в написаното от интелигентната Рускиня?

    Коментиран от #15

    20:51 12.08.2026

  • 15 Оксиморон

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Рускиня":

    Интелигентна Рускиня ,хухухух

    20:55 12.08.2026

  • 16 От захар всеки може, българите

    2 0 Отговор
    Дори правим и ракия от нея. Кога от пластмаса направите захар тогава се похвалете, че съм събрал бая бутилки, а захар за ракия откак рундьо пое кормилото няма.

    21:25 12.08.2026

  • 17 Хахахаха

    1 0 Отговор
    А това нищо не е. В България правят захар от пластмаса!

    21:53 12.08.2026