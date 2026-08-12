Американска лаборатория започна да произвежда пластмаса от захар

Американска лаборатория в Уобърн, Масачузетс, разработва биопластмаса от захар, която може да се използва за производство на прибори, опаковки и други продукти без образуване на устойчиви микропластмаси, съобщава Асошиейтед прес.
Компанията CJ Biomaterials произвежда полихидроксиалканоати, известни като PHA, чрез ферментация на захар. Микроорганизмите преобразуват захарта в полимери, които след това се превръщат в гранули и могат да бъдат формовани във вилици, сламки, чаши и фолиа за хранителни продукти.
Основното предимство на материала е, че за разлика от традиционните пластмаси на петролна основа, PHA може да бъде разграждан от микроорганизми в почвата, компоста и морската среда. В лабораторни условия някои от произведените изделия се разлагат напълно в рамките на месеци.
Компанията тества различни формули, за да постигне здравина и гъвкавост, сходни с тези на конвенционалната пластмаса. Част от експерименталните прибори вече могат да се компостират в домашни условия, но все още не всички имат необходимата твърдост за ежедневна употреба. Подобни предизвикателства има и при опаковъчните фолиа, които са здрави, но по-малко еластични от стандартните пластмасови варианти.
Интересът към подобни технологии расте заради натрупването на микропластмаси в околната среда. Частици от пластмаса вече са откривани в океаните, въздуха, храната, питейната вода и дори човешки тъкани. Традиционните пластмаси могат да се запазят десетилетия или столетия, като постепенно се раздробяват на микро- и нанопластмаси.
CJ Biomaterials насочва разработките си основно към изделия за еднократна употреба и опаковки, които трудно се рециклират, особено когато са замърсени с хранителни остатъци. Идеята е подобни продукти да могат да бъдат компостирани заедно с храната вместо да попадат в депа за отпадъци.
Световният фонд за дивата природа разглежда биопластмасите като част от по-широк набор от решения срещу пластмасовото замърсяване. Според организацията те могат да намалят зависимостта от изкопаеми горива, но паралелно с това е необходимо и общото производство на пластмаса да бъде ограничено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фют
19:05 12.08.2026
2 Стенли
19:06 12.08.2026
3 Нищо здравословно
19:06 12.08.2026
4 Любопитко
19:07 12.08.2026
5 въпросче
Коментиран от #8
19:11 12.08.2026
6 Грета Тунберг
19:13 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
До коментар #5 от "въпросче":В Русия бе.
19:16 12.08.2026
9 Понеже трият ето отново
Коментиран от #14
19:18 12.08.2026
10 Кирчо
19:22 12.08.2026
11 Дааа
19:56 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Механик
Бас държа, че "модерните дженЗИ-та" ще ме обявят за враг на удобството им, но бас държа, че ако няколко известни "инфлуенсъри" + Ермах Стораро, Азис и още няколко започнат да демонстрират, че ходят на магазина с мрежичка, въпросните модерни ще си купят по 5 мрежи от някой марков бутик и ще дадат по 1000 евро за всяка.
20:46 12.08.2026
14 Рускиня
До коментар #9 от "Понеже трият ето отново":Пояснил си за сиренето, но не за салама, остави на Сабринчето да ни информира в следващата си статия! 😂
Поясни преди да триеш (нищо ново) какво е обидно и нецензурирано в написаното от интелигентната Рускиня?
Коментиран от #15
20:51 12.08.2026
15 Оксиморон
До коментар #14 от "Рускиня":Интелигентна Рускиня ,хухухух
20:55 12.08.2026
16 От захар всеки може, българите
21:25 12.08.2026
17 Хахахаха
21:53 12.08.2026