Американска лаборатория започна да произвежда пластмаса от захар

Американска лаборатория в Уобърн, Масачузетс, разработва биопластмаса от захар, която може да се използва за производство на прибори, опаковки и други продукти без образуване на устойчиви микропластмаси, съобщава Асошиейтед прес.

Компанията CJ Biomaterials произвежда полихидроксиалканоати, известни като PHA, чрез ферментация на захар. Микроорганизмите преобразуват захарта в полимери, които след това се превръщат в гранули и могат да бъдат формовани във вилици, сламки, чаши и фолиа за хранителни продукти.

Основното предимство на материала е, че за разлика от традиционните пластмаси на петролна основа, PHA може да бъде разграждан от микроорганизми в почвата, компоста и морската среда. В лабораторни условия някои от произведените изделия се разлагат напълно в рамките на месеци.

Компанията тества различни формули, за да постигне здравина и гъвкавост, сходни с тези на конвенционалната пластмаса. Част от експерименталните прибори вече могат да се компостират в домашни условия, но все още не всички имат необходимата твърдост за ежедневна употреба. Подобни предизвикателства има и при опаковъчните фолиа, които са здрави, но по-малко еластични от стандартните пластмасови варианти.

Интересът към подобни технологии расте заради натрупването на микропластмаси в околната среда. Частици от пластмаса вече са откривани в океаните, въздуха, храната, питейната вода и дори човешки тъкани. Традиционните пластмаси могат да се запазят десетилетия или столетия, като постепенно се раздробяват на микро- и нанопластмаси.

CJ Biomaterials насочва разработките си основно към изделия за еднократна употреба и опаковки, които трудно се рециклират, особено когато са замърсени с хранителни остатъци. Идеята е подобни продукти да могат да бъдат компостирани заедно с храната вместо да попадат в депа за отпадъци.

Световният фонд за дивата природа разглежда биопластмасите като част от по-широк набор от решения срещу пластмасовото замърсяване. Според организацията те могат да намалят зависимостта от изкопаеми горива, но паралелно с това е необходимо и общото производство на пластмаса да бъде ограничено.