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Къде храненето навън е най-скъпо и най-евтино: България е на 31-во място

Къде храненето навън е най-скъпо и най-евтино: България е на 31-во място

19 Септември, 2026 13:45, обновена 19 Септември, 2026 13:45 677 11

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Швейцария оглавява класацията, а Бангладеш е на дъното; девет от десетте най-скъпи държави са в Европа

Къде храненето навън е най-скъпо и най-евтино: България е на 31-во място - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Напоследък всички забелязваме значителното повишаване на цените на всичко, което води и до някои последствия – например храненето навън малко по малко да се превръща от достъпно удоволствие в лукс. Ново подреждане на Visual Capitalist дава яснота къде по света ресторантите са най-скъпи и къде – най-евтини.

Цените отразяват стойността на хранене в ресторант от по-нисък клас според местните стандарти. Така се прави сравнение на този сегмент от пазара във всяка от 98-те страни, а не на цената на едно и също ястие.

Швейцария е начело

Вероятно без особена изненада на първо място в класацията е Швейцария – страната с един от най-високите стандарти на живот в Европа. Там едно хранене навън струва 31.20 долара, което е с около една трета повече от страната на второ място – Норвегия, с 23.60 долара за хранене.

В топ 5 следват още Дания, Белгия и Нидерландия. Ирландия, Великобритания, Италия и Австрия са останалите държави в челната десетка, а сред тях място намират и САЩ.

Интересен извод е, че девет от десетте най-скъпи държави се намират в Европа, като САЩ са единственото изключение – на девето място.

Япония пък е страната от Г-7 с най-ниски цени за хранене навън и единствената, в която цената на такова хранене е под глобалната медиана.

Разликата достига 19 пъти

Храненето в ресторант от по-нисък ценови клас струва 31.20 долара в Швейцария и 1.63 долара в Бангладеш. Това е разлика от цели 19 пъти.

С 20 долара можем да се храним веднъж в ресторант от по-нисък клас в САЩ. В Япония за същата сума храненията са три, а в Индия – девет. В осем европейски държави пък тези пари не биха стигнали дори за едно хранене.

А къде е България?

Със сигурност сме забелязали покачването на цените в заведенията у нас, особено след въвеждането на еврото. Това се отразява и на позицията ни в класацията.

От общо 98 страни в света България е на 31-во място, което означава, че попадаме в онази половина, където храненето навън е по-скъпо. По-конкретно, средната стойност е оценена на 11.94 долара.

Точно над нас е Унгария, а под нас – Мексико.

От Швейцария до Косово – от най-скъпата до най-евтината европейска страна – разликата е цели пет пъти.

В самото дъно на класацията пък откриваме Боливия, Индонезия и Бангладеш. Като цяло Азия и Африка се открояват като доста по-евтини от Европа, колкото и да ни е неприятно това.

Готово — запазих оригиналните числа и основните сравнения, но направих текста по-плавен и четим.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Последният абзац / коментар:

    Готово — запазих оригиналните числа и основните сравнения, но направих текста по-плавен и четим.

    WTF? Ама верността сте..

    13:53 19.09.2026

  • 2 Тази класация

    0 1 Отговор
    По скалата с мерна единица, един алибег ли е?

    13:54 19.09.2026

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор
    Ей, браво Ели! Може би и хонорар ще получиш затова, че си използвала ChatGPT. Поне да беше внимавала повече преди да направиш копи-пейст.

    13:55 19.09.2026

  • 4 Алибегов

    1 1 Отговор
    При мен една празна чиния струва 6 евро

    Коментиран от #6

    14:00 19.09.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Начи, на обяд в Созопол:
    - 1 таратор
    - 1 голяма ракия
    - шопска салата
    - пърленка, замразена и съживена
    - 3 кебапчета с гарнитура картофи със сирене
    - една бира

    А сега изчислете на кое място съм в класацията!?!

    Коментиран от #7

    14:00 19.09.2026

  • 6 Д. Димов

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алибегов":

    Как да станеш богат и известен като Алибегов? Отваряш луксозен и евтин ресторант в центъра на София. Плащаш високи заплати и предлагаш изключително качество на ниски цени.. Толкова е лесно. Пробвай се.

    14:04 19.09.2026

  • 7 Епааа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Беден си, като ти гледам поръчката!
    Аз в Созопол поръчвам само специалитети, и бутилки най скъпите питиета.
    Сега ти изчислявай!

    Коментиран от #8

    14:05 19.09.2026

  • 8 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Епааа":

    Кажи менюто, Баро! Специалитети, викаш! Ама какви? Пача и сайдер като питие, или аржентински стек с гарнитура Бордо 78а...
    Нали знаеш къде е Созопол?

    Коментиран от #10

    14:15 19.09.2026

  • 9 Чао

    1 0 Отговор
    Тази статия пристига при вас с любезното съдействие на chatgpt😂

    14:17 19.09.2026

  • 10 Описаните

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    От тебе гадости, червено, и телешко, мразя сърдечно.

    Коментиран от #11

    14:19 19.09.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Описаните":

    Разбирам те, и аз не понасям сайдер!

    14:26 19.09.2026