Къде храненето навън е най-скъпо и най-евтино: България е на 31-во място

Напоследък всички забелязваме значителното повишаване на цените на всичко, което води и до някои последствия – например храненето навън малко по малко да се превръща от достъпно удоволствие в лукс. Ново подреждане на Visual Capitalist дава яснота къде по света ресторантите са най-скъпи и къде – най-евтини.

Цените отразяват стойността на хранене в ресторант от по-нисък клас според местните стандарти. Така се прави сравнение на този сегмент от пазара във всяка от 98-те страни, а не на цената на едно и също ястие.

Швейцария е начело

Вероятно без особена изненада на първо място в класацията е Швейцария – страната с един от най-високите стандарти на живот в Европа. Там едно хранене навън струва 31.20 долара, което е с около една трета повече от страната на второ място – Норвегия, с 23.60 долара за хранене.

В топ 5 следват още Дания, Белгия и Нидерландия. Ирландия, Великобритания, Италия и Австрия са останалите държави в челната десетка, а сред тях място намират и САЩ.

Интересен извод е, че девет от десетте най-скъпи държави се намират в Европа, като САЩ са единственото изключение – на девето място.

Япония пък е страната от Г-7 с най-ниски цени за хранене навън и единствената, в която цената на такова хранене е под глобалната медиана.

Разликата достига 19 пъти

Храненето в ресторант от по-нисък ценови клас струва 31.20 долара в Швейцария и 1.63 долара в Бангладеш. Това е разлика от цели 19 пъти.

С 20 долара можем да се храним веднъж в ресторант от по-нисък клас в САЩ. В Япония за същата сума храненията са три, а в Индия – девет. В осем европейски държави пък тези пари не биха стигнали дори за едно хранене.

А къде е България?

Със сигурност сме забелязали покачването на цените в заведенията у нас, особено след въвеждането на еврото. Това се отразява и на позицията ни в класацията.

От общо 98 страни в света България е на 31-во място, което означава, че попадаме в онази половина, където храненето навън е по-скъпо. По-конкретно, средната стойност е оценена на 11.94 долара.

Точно над нас е Унгария, а под нас – Мексико.

От Швейцария до Косово – от най-скъпата до най-евтината европейска страна – разликата е цели пет пъти.

В самото дъно на класацията пък откриваме Боливия, Индонезия и Бангладеш. Като цяло Азия и Африка се открояват като доста по-евтини от Европа, колкото и да ни е неприятно това.

Готово — запазих оригиналните числа и основните сравнения, но направих текста по-плавен и четим.

Източник: Lifestyle.bg.