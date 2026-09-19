Къде храненето навън е най-скъпо и най-евтино: България е на 31-во място

Напоследък всички забелязваме значителното повишаване на цените на всичко, което води и до някои последствия – например храненето навън малко по малко да се превръща от достъпно удоволствие в лукс. Ново подреждане на Visual Capitalist дава яснота къде по света ресторантите са най-скъпи и къде – най-евтини.
Цените отразяват стойността на хранене в ресторант от по-нисък клас според местните стандарти. Така се прави сравнение на този сегмент от пазара във всяка от 98-те страни, а не на цената на едно и също ястие.
Швейцария е начело
Вероятно без особена изненада на първо място в класацията е Швейцария – страната с един от най-високите стандарти на живот в Европа. Там едно хранене навън струва 31.20 долара, което е с около една трета повече от страната на второ място – Норвегия, с 23.60 долара за хранене.
В топ 5 следват още Дания, Белгия и Нидерландия. Ирландия, Великобритания, Италия и Австрия са останалите държави в челната десетка, а сред тях място намират и САЩ.
Интересен извод е, че девет от десетте най-скъпи държави се намират в Европа, като САЩ са единственото изключение – на девето място.
Япония пък е страната от Г-7 с най-ниски цени за хранене навън и единствената, в която цената на такова хранене е под глобалната медиана.
Разликата достига 19 пъти
Храненето в ресторант от по-нисък ценови клас струва 31.20 долара в Швейцария и 1.63 долара в Бангладеш. Това е разлика от цели 19 пъти.
С 20 долара можем да се храним веднъж в ресторант от по-нисък клас в САЩ. В Япония за същата сума храненията са три, а в Индия – девет. В осем европейски държави пък тези пари не биха стигнали дори за едно хранене.
А къде е България?
Със сигурност сме забелязали покачването на цените в заведенията у нас, особено след въвеждането на еврото. Това се отразява и на позицията ни в класацията.
От общо 98 страни в света България е на 31-во място, което означава, че попадаме в онази половина, където храненето навън е по-скъпо. По-конкретно, средната стойност е оценена на 11.94 долара.
Точно над нас е Унгария, а под нас – Мексико.
От Швейцария до Косово – от най-скъпата до най-евтината европейска страна – разликата е цели пет пъти.
В самото дъно на класацията пък откриваме Боливия, Индонезия и Бангладеш. Като цяло Азия и Африка се открояват като доста по-евтини от Европа, колкото и да ни е неприятно това.
Готово — запазих оригиналните числа и основните сравнения, но направих текста по-плавен и четим.
Източник: Lifestyle.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Готово — запазих оригиналните числа и основните сравнения, но направих текста по-плавен и четим.
WTF? Ама верността сте..
13:53 19.09.2026
2 Тази класация
13:54 19.09.2026
3 Пешо
13:55 19.09.2026
4 Алибегов
Коментиран от #6
14:00 19.09.2026
5 Гост
- 1 таратор
- 1 голяма ракия
- шопска салата
- пърленка, замразена и съживена
- 3 кебапчета с гарнитура картофи със сирене
- една бира
А сега изчислете на кое място съм в класацията!?!
Коментиран от #7
14:00 19.09.2026
6 Д. Димов
До коментар #4 от "Алибегов":Как да станеш богат и известен като Алибегов? Отваряш луксозен и евтин ресторант в центъра на София. Плащаш високи заплати и предлагаш изключително качество на ниски цени.. Толкова е лесно. Пробвай се.
14:04 19.09.2026
7 Епааа
До коментар #5 от "Гост":Беден си, като ти гледам поръчката!
Аз в Созопол поръчвам само специалитети, и бутилки най скъпите питиета.
Сега ти изчислявай!
Коментиран от #8
14:05 19.09.2026
8 Гост
До коментар #7 от "Епааа":Кажи менюто, Баро! Специалитети, викаш! Ама какви? Пача и сайдер като питие, или аржентински стек с гарнитура Бордо 78а...
Нали знаеш къде е Созопол?
Коментиран от #10
14:15 19.09.2026
9 Чао
14:17 19.09.2026
10 Описаните
До коментар #8 от "Гост":От тебе гадости, червено, и телешко, мразя сърдечно.
Коментиран от #11
14:19 19.09.2026
11 Гост
До коментар #10 от "Описаните":Разбирам те, и аз не понасям сайдер!
14:26 19.09.2026