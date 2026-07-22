Как Шакира поддържа безупречната си фигура и младежкия вид на 49 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)

Зад енергичните концерти и безупречния вид на Шакира стои режим, изграден около движение, възстановяване и балансирано хранене. На 49 години колумбийската изпълнителка продължава да изнася продължителни спектакли с интензивна хореография в рамките на световното турне „Las Mujeres Ya No Lloran“.

Концертната поредица започна през февруари 2025 г. и вече е определяна като най-доходоносното турне на латиноамерикански изпълнител. Към средата на юли 2026 г. отчетените приходи достигат около 421,6 млн. долара, а програмата продължава с дати в Северна Америка и Европа.

Поддържането на подобен график изисква сериозна физическа подготовка. Дългогодишната треньорка на певицата Ана Кайзер е разказвала, че тренировките ѝ съчетават силови упражнения, танцово кардио, работа за издръжливост и следене на сърдечния ритъм. В по-интензивни периоди Шакира тренира пет или шест дни седмично, като натоварването се адаптира към репетициите, пътуванията и концертите.

Хранителният режим, описван от Кайзер, не разчита на крайни ограничения. Певицата приема по-малки порции през няколко часа, като във всяко хранене присъства източник на протеини.

Закуската може да включва яйца или авокадо със зехтин, домати и морска сол, както и смути с горски плодове и растителен протеин. За обяд обичайният избор е риба с пресни зеленчуци или салата с разнообразни продукти, а вечерята отново е изградена около протеини и топли зеленчуци.

Междинните хранения също са част от режима. Сред препоръчваните варианти са супите, които осигуряват течности и създават усещане за ситост, без да натоварват организма преди тренировка или сценична изява. Кайзер ги посочва като по-подходящ избор от сладки изделия и прекомерен прием на кофеин при спад на енергията през деня.

Особено внимание се отделя на ставите и възстановяването. Шакира има хипермобилност, при която големият обхват на движение произтича основно от ставите, а не непременно от по-гъвкава мускулатура. Това налага укрепване на мускулите около ставите и контрол върху движенията, за да се ограничи рискът от претоварване.

В тренировките ѝ са включени упражнения за стабилност, разтягане и работа с фоумролер. Масажният валяк подпомага отпускането на напрегнатите мускули, но не заменя силовата подготовка и почивката, които са особено важни при поредица от концерти.

Сценичната издръжливост на Шакира е резултат и от дългогодишния ѝ опит като танцьор. Концертите ѝ съчетават латиноамерикански танци, движения с акцент върху таза, бързи промени в темпото и изпълнение на живо, което изисква едновременно добра аеробна форма и мускулна устойчивост.

Турнето бележи нов връх в кариерата ѝ след успеха на албума „Las Mujeres Ya No Lloran“. Преди дни певицата участва и в музикалното шоу на финала на Световното първенство по футбол, като изпълни песента „Dai Dai“ заедно с Бърна Бой.

Режимът, описван от екипа ѝ, не се основава на един продукт или краткосрочна диета, а на постоянство: редовни тренировки, достатъчно протеини и зеленчуци, контролирани междинни хранения и внимателно възстановяване между сценичните изяви.