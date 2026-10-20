Без строги диети: Как Мелания Тръмп поддържа фигурата си на 56

Сутринта на Мелания Тръмп често започва не с тежка закуска, а със смути. Напитката ѝ може да съдържа спанак, ябълков сок, боровинки, моркови и кисело мляко. Понякога към нея добавя малко зехтин и ленено семе. Когато не избере смути, първата дама предпочита овесени ядки с вода и горски плодове.
Мелания Тръмп, която е на 56 години, не определя храненето си като специална диета. В интервю, цитирано от International Business Times, тя го описва така:„Това не е диета, просто обичам да се храня здравословно, защото се чувствам по-добре и имам повече енергия.“
В ежедневното ѝ меню присъстват пресни продукти и плодове. Тя се стреми да изяжда около седем пресни плода на ден, като сред любимите ѝ са прасковите и ябълките. Следи и размера на порциите, без напълно да се отказва от сладките изкушения.
Салата и протеин за обяд и вечеря
За обяд Мелания Тръмп обикновено избира салата от сезонни зеленчуци, подправена със зехтин, към която добавя постна риба или пиле на скара. Вечерята ѝ включва протеиново ястие, често с морски дарове, и голямо количество зелени зеленчуци. Лукът и артишокът не са сред продуктите, които предпочита.
Тя приема витамини A, C и E, които свързва с грижата за кожата, косата и ноктите си. В същото време режимът ѝ не е изграден около пълни забрани. От време на време си позволява сладолед и пие диетична кола.
Сушито е изключение в менюто ѝ. Мелания Тръмп не яде суши, защото не харесва сурова риба. Сред предпочитаните ѝ занимания за поддържане на форма са пилатесът и тенисът.
Така описаното хранене съчетава плодове, зеленчуци и протеини с умереност, вместо с крайни ограничения. Самата Мелания Тръмп поставя акцент върху простите храни, контролираните порции и движението.
Източник: ibtimes.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофьор ( от сикретсървиз )
И мен ме направи само кожа и кости Таа...
13:17 20.10.2026
2 Ъхъох
13:18 20.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #4, #5
13:20 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да знаеш!
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Минава през няколко магазина, като ги подкара!
Пазарува до пръсване!
13:23 20.10.2026
6 Kaлпазанин
13:29 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Все тая
13:42 20.10.2026
11 Охрана
До коментар #9 от "командос":Вярно е!
Командва:
,- Фрийз...!!!
- Гащи........Даун!!!
13:43 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Браво на вас!
13:51 20.10.2026