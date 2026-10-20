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Без строги диети: Как Мелания Тръмп поддържа фигурата си на 56
  Тема: Известни личности

Без строги диети: Как Мелания Тръмп поддържа фигурата си на 56

20 Октомври, 2026 13:15 921 13

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  • пилатес

Първата дама не определя режима си като диета и разчита на умерени порции, пресни продукти и редовно движение

Без строги диети: Как Мелания Тръмп поддържа фигурата си на 56 - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сутринта на Мелания Тръмп често започва не с тежка закуска, а със смути. Напитката ѝ може да съдържа спанак, ябълков сок, боровинки, моркови и кисело мляко. Понякога към нея добавя малко зехтин и ленено семе. Когато не избере смути, първата дама предпочита овесени ядки с вода и горски плодове.

Мелания Тръмп, която е на 56 години, не определя храненето си като специална диета. В интервю, цитирано от International Business Times, тя го описва така:

„Това не е диета, просто обичам да се храня здравословно, защото се чувствам по-добре и имам повече енергия.“

В ежедневното ѝ меню присъстват пресни продукти и плодове. Тя се стреми да изяжда около седем пресни плода на ден, като сред любимите ѝ са прасковите и ябълките. Следи и размера на порциите, без напълно да се отказва от сладките изкушения.

Салата и протеин за обяд и вечеря

За обяд Мелания Тръмп обикновено избира салата от сезонни зеленчуци, подправена със зехтин, към която добавя постна риба или пиле на скара. Вечерята ѝ включва протеиново ястие, често с морски дарове, и голямо количество зелени зеленчуци. Лукът и артишокът не са сред продуктите, които предпочита.

Тя приема витамини A, C и E, които свързва с грижата за кожата, косата и ноктите си. В същото време режимът ѝ не е изграден около пълни забрани. От време на време си позволява сладолед и пие диетична кола.

Сушито е изключение в менюто ѝ. Мелания Тръмп не яде суши, защото не харесва сурова риба. Сред предпочитаните ѝ занимания за поддържане на форма са пилатесът и тенисът.

Така описаното хранене съчетава плодове, зеленчуци и протеини с умереност, вместо с крайни ограничения. Самата Мелания Тръмп поставя акцент върху простите храни, контролираните порции и движението.

Източник: ibtimes.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор ( от сикретсървиз )

    10 1 Отговор
    Как та как...?!
    И мен ме направи само кожа и кости Таа...

    13:17 20.10.2026

  • 2 Ъхъох

    6 1 Отговор
    Когато не избере смути, смучи😅

    13:18 20.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    8 1 Отговор
    Ами набляга на ЧЛЕН.ПЕТИнг❗

    Коментиран от #4, #5

    13:20 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да знаеш!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Минава през няколко магазина, като ги подкара!
    Пазарува до пръсване!

    13:23 20.10.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Всяка сутрин турския и фризьор и оправя прическата и грима ,па може и следобед да ги оправя ,затова сигурно л

    13:29 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Все тая

    1 2 Отговор
    Заприличала е на Тръмп с дълга коса😁

    13:42 20.10.2026

  • 11 Охрана

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "командос":

    Вярно е!
    Командва:
    ,- Фрийз...!!!
    - Гащи........Даун!!!

    13:43 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Браво на вас!

    2 1 Отговор
    Браво бе! Направо избихте рибата с тази новина! Че мен сън не ме ловеше да мисля по цели нощи за диетата на Мелания! И въобще не ми пука, че фатмашката слугиня Йотовата е помилвала и друг свиреп наркобарон, още по-свиреп от петричкия Ескобар!? Станало е през февруари тази година! Браво на вас, още не сте отразили тази новина, ама то пък, много по- важни за българския избирател са килограмите на Мелания, съпрлугата на орнажевия дъртак, чийто рейтинг вече е паднал под 30%! А на Йотовата е паднал под 12% Живи и здрави да сте!

    13:51 20.10.2026