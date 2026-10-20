Без строги диети: Как Мелания Тръмп поддържа фигурата си на 56

Сутринта на Мелания Тръмп често започва не с тежка закуска, а със смути. Напитката ѝ може да съдържа спанак, ябълков сок, боровинки, моркови и кисело мляко. Понякога към нея добавя малко зехтин и ленено семе. Когато не избере смути, първата дама предпочита овесени ядки с вода и горски плодове.

Мелания Тръмп, която е на 56 години, не определя храненето си като специална диета. В интервю, цитирано от International Business Times, тя го описва така:

„Това не е диета, просто обичам да се храня здравословно, защото се чувствам по-добре и имам повече енергия.“

В ежедневното ѝ меню присъстват пресни продукти и плодове. Тя се стреми да изяжда около седем пресни плода на ден, като сред любимите ѝ са прасковите и ябълките. Следи и размера на порциите, без напълно да се отказва от сладките изкушения.

Салата и протеин за обяд и вечеря

За обяд Мелания Тръмп обикновено избира салата от сезонни зеленчуци, подправена със зехтин, към която добавя постна риба или пиле на скара. Вечерята ѝ включва протеиново ястие, често с морски дарове, и голямо количество зелени зеленчуци. Лукът и артишокът не са сред продуктите, които предпочита.

Тя приема витамини A, C и E, които свързва с грижата за кожата, косата и ноктите си. В същото време режимът ѝ не е изграден около пълни забрани. От време на време си позволява сладолед и пие диетична кола.

Сушито е изключение в менюто ѝ. Мелания Тръмп не яде суши, защото не харесва сурова риба. Сред предпочитаните ѝ занимания за поддържане на форма са пилатесът и тенисът.

Така описаното хранене съчетава плодове, зеленчуци и протеини с умереност, вместо с крайни ограничения. Самата Мелания Тръмп поставя акцент върху простите храни, контролираните порции и движението.

Източник: ibtimes.com