Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му очакват дете

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му Николас Кийнан очакват първото си дете. Бебето трябва да се роди през 2027 г., а бременността е осъществена чрез сурогатна майка и дарителка на яйцеклетки.

„На път е някой много специален. Ще се видим през 2027 г., хлапе“, написа Йетен в личния си профил в Инстаграм.

Министър-председателят благодари на двете жени и на техните семейства, без чиято помощ, по думите му, детето нямаше да бъде възможно.

„Няма думи, с които да благодаря на нашата дарителка на яйцеклетки, на нашата сурогатна майка, както и на техните семейства. Нищо от това нямаше да е възможно без вас“, заяви Роб Йетен.

Кои са жените, помогнали на двойката

Сурогатната майка и дарителката на яйцеклетки са нидерландки и близки приятелки на Йетен и Кийнан. И двете вече имат свои деца, а според партията Д66 не са водени от комерсиални подбуди.

Д66 съобщи, че бременността е съобразена с нидерландските закони и е станала възможна чрез инвитро процедури, предлагани в страната. В Нидерландия е незаконно да се плаща на сурогатна майка за износване на дете.

Сватбата е отложена след встъпването му в длъжност

Йетен е сгоден за Николас Кийнан, национал на Аржентина по хокей на трева. Двамата планираха да се оженят през лятото на 2026 г., но отложиха сватбата малко след като Йетен стана министър-председател.

39-годишният политик зае поста след неочакваната победа на неговата партия Д66 на парламентарните избори през 2025 г. Така той стана най-младият премиер в историята на Нидерландия.

От Д66 уточниха, че Йетен ще си вземе няколко дни отпуск след раждането, за да бъде със семейството си. По-дълъг отпуск по бащинство не е планиран.

Източници: dnes.bg, marketscreener.com