Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му очакват дете
  Тема: Известни личности

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му очакват дете

20 Октомври, 2026 08:43 2 334 80

  • роб йетен-
  • николас кийнан-
  • нидерландия-
  • сурогатно майчинство-
  • д66

Роб Йетен и Николас Кийнан ще станат родители през 2027 г., детето ще бъде износено от сурогатна майка

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му очакват дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му Николас Кийнан очакват първото си дете. Бебето трябва да се роди през 2027 г., а бременността е осъществена чрез сурогатна майка и дарителка на яйцеклетки.

„На път е някой много специален. Ще се видим през 2027 г., хлапе“, написа Йетен в личния си профил в Инстаграм.

Министър-председателят благодари на двете жени и на техните семейства, без чиято помощ, по думите му, детето нямаше да бъде възможно.

„Няма думи, с които да благодаря на нашата дарителка на яйцеклетки, на нашата сурогатна майка, както и на техните семейства. Нищо от това нямаше да е възможно без вас“, заяви Роб Йетен.


Кои са жените, помогнали на двойката

Сурогатната майка и дарителката на яйцеклетки са нидерландки и близки приятелки на Йетен и Кийнан. И двете вече имат свои деца, а според партията Д66 не са водени от комерсиални подбуди.

Д66 съобщи, че бременността е съобразена с нидерландските закони и е станала възможна чрез инвитро процедури, предлагани в страната. В Нидерландия е незаконно да се плаща на сурогатна майка за износване на дете.

Сватбата е отложена след встъпването му в длъжност

Йетен е сгоден за Николас Кийнан, национал на Аржентина по хокей на трева. Двамата планираха да се оженят през лятото на 2026 г., но отложиха сватбата малко след като Йетен стана министър-председател.

39-годишният политик зае поста след неочакваната победа на неговата партия Д66 на парламентарните избори през 2025 г. Така той стана най-младият премиер в историята на Нидерландия.

От Д66 уточниха, че Йетен ще си вземе няколко дни отпуск след раждането, за да бъде със семейството си. По-дълъг отпуск по бащинство не е планиран.

Източници: dnes.bg, marketscreener.com


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    104 7 Отговор
    и нашта президентска двойка гюров+кандев също

    Коментиран от #16, #60

    08:44 20.10.2026

  • 2 Гюров

    61 6 Отговор
    Завиждам им!

    08:44 20.10.2026

  • 3 Ц ц ц ц

    75 3 Отговор
    И кой ги забремени и двамата?!
    Пуснете снимка на героя!

    08:44 20.10.2026

  • 4 газо

    102 3 Отговор
    Боже, слез си прибери вересиите!

    08:44 20.10.2026

  • 5 АВасилев

    45 6 Отговор
    И аз бих искал да съм на тяхно място.

    08:45 20.10.2026

  • 6 честен ционист

    62 4 Отговор
    А Кироч и Кокорчо кога?

    08:45 20.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    47 3 Отговор
    И кой кого е ЗАБРЕМЕНИЛ🤔🤔🤔🤔

    08:45 20.10.2026

  • 8 Гост

    86 3 Отговор
    Е затова Европа отива у кереча

    08:45 20.10.2026

  • 9 Нидерландия трябва да потъне

    52 3 Отговор
    Партия d66 си е като 666

    08:46 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Едни

    78 3 Отговор
    Не нормални ...
    и какво ми ги навирате в лицето ...?
    и се чудим защо пламна Франция, Белгия, Италия ...

    Коментиран от #80

    08:47 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поздравления

    72 5 Отговор
    Ето това са евроатлантиците. Браво!

    08:47 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Любопитен

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ама, кой, кой ще е?

    Коментиран от #36

    08:47 20.10.2026

  • 17 1488

    72 5 Отговор
    тез ли щеха да бият русия ?!?

    08:47 20.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    55 4 Отговор
    Хора! Такива КРАДАТ Вашите/нашите деца❗

    08:48 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    65 3 Отговор
    Е, явно наистина стара Европа трябва да умре. Упадъкът е достигнал неподозирани висини. Арабите и афганистанците ще им разкажат играта!

    08:48 20.10.2026

  • 21 Тик-Ток

    56 2 Отговор
    Веднага санкции на Нидерландия за нарушаване на човешките права,за лишаване на малки деца от правото им на семеен живот

    08:48 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ахааа

    58 3 Отговор
    Евроатлантическа ориентация! И ние си имаме такава Евроатлантическа сглобка ! Слава Богу, че вече никога няма да видят властта- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС! Никога вече техните либерални ценности!!!

    08:49 20.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    53 3 Отговор
    И как ще възпитат това дете🤔❗
    Да стане като тях, естествено 😡❗

    08:50 20.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 НАСКО

    53 1 Отговор
    ОТВРАТ!

    08:50 20.10.2026

  • 28 Анонимен

    54 4 Отговор
    Хора , пазете децата си от ПП/ДБ!!!

    Коментиран от #49, #67

    08:50 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Честито!

    24 3 Отговор
    Иии, най после успяха! Тц,тц, тц!

    08:51 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Истината

    47 3 Отговор
    Ще повърна.....

    08:52 20.10.2026

  • 33 Кккк

    38 2 Отговор
    Безполезни търтеи

    08:53 20.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мислете

    48 3 Отговор
    това ли искаме за нашите деца?

    Коментиран от #44

    08:55 20.10.2026

  • 36 123

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Ива време ,ще видим.

    08:55 20.10.2026

  • 37 Яшар

    28 1 Отговор
    Трябваше да се обърнат за помощ към Турция. Там отдавна имат опит в решението на такъв проблем.

    08:55 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 123

    21 3 Отговор
    Красавци, няма спор.Как би отивала на всеки от тяпх по една жена и тогава няма да мъчат други жени за потомство.

    08:56 20.10.2026

  • 40 По времето

    31 2 Отговор
    На австрийският художник, такива работи, нямаше как да се случат!

    08:56 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ивайло Мирчев

    19 4 Отговор

    До коментар #35 от "мислете":

    Да, точно това искаме за вашите деца!

    08:59 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Историк

    46 1 Отговор
    Да се смее ли човек, да плаче ли? Няма как двама мъже да чакат дете, все още мъжете не могат да раждат, а другото не е нормално. Кой какво прави в кревата си е негова работа, но обществото да го обсъжда е откачено. Светът е откачил. Откакто свят светува има хора с различна сексуална ориентация, но това,което става вече надхвърля всички биологични закономерности.

    08:59 20.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Артилерист

    33 0 Отговор
    Узаконена перверзия издигната на най-високо държавно ниво. Добре че в САЩ се усетиха и спряха тази ЛГБТ лудост деца да се осакътяват оперативно за смяна на пола...

    09:01 20.10.2026

  • 49 Окооо

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Защо пропускаш , другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС, а споменаваш само ПП, ДБ????,,

    09:01 20.10.2026

  • 50 Отвратително

    11 0 Отговор
    Това само такива като русото бръснато говедо от снимката може да публикува
    Пфу

    09:02 20.10.2026

  • 51 Мдаа

    8 1 Отговор
    Ето го и министърът на финансите в САЩ със своето семейство:

    Коментиран от #79

    09:03 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 гого

    1 9 Отговор
    като копеиката и Олгин

    09:11 20.10.2026

  • 56 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    По пощата ли го чакат или как? Щот щъркелите отлетяха!
    Безумна брутална гнусот!

    09:12 20.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ами, честито!

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    "Планетата на мсймунуте" беше пророчески филм.

    09:16 20.10.2026

  • 61 Промяната

    16 0 Отговор
    Това е узаконено сексуално и морално извращение! Събаряй колибата и всичко наново!

    09:20 20.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Народът на Бг

    16 1 Отговор
    Това са Западните ценности към които толкова много се стремяхме
    и за които дадохме Огромни Материални и Морални жертви.
    Боже Пази България от "Морала" на Англосексите!

    09:22 20.10.2026

  • 65 Петроханци

    12 1 Отговор
    Престанете да нападате симпатягите Роб Йетен и Николас Кийнан !
    Те са от нашата група, от петроханската!

    09:25 20.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 По-точно:

    11 2 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Хора, пазете децата си от Петроханците от ПП/ДБ!!!

    09:27 20.10.2026

  • 68 Гост

    17 1 Отговор
    И после чакайте Русия да се огъне! Нема Баце, до последната пералня ще се бият срещу ....... ...Това!!!

    Коментиран от #77

    09:29 20.10.2026

  • 69 Гост

    10 1 Отговор
    И после чакайте Русия да се огъне! Нема Баце, до последната пералня ще се бият срещу ....... ...Това!!!

    09:30 20.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 кой е мъжа и кой

    9 0 Отговор
    жената

    09:34 20.10.2026

  • 72 лама Иво

    9 1 Отговор
    Като стане на 10 години детето ще го пратят да го гледам на Петрохан

    09:36 20.10.2026

  • 73 Интересно ми е

    13 0 Отговор
    как протича живота на такива деца, как израстват и как се оформят като личности. Какво постигат.

    Коментиран от #75

    09:40 20.10.2026

  • 74 лама Иво

    9 1 Отговор
    лама Гюро, Кандев и аз също очакваме дете

    09:43 20.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Анонимен

    7 0 Отговор
    Кой от двамата ще го ражда и как!??

    09:45 20.10.2026

  • 77 Да питам,

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    В блатата нема ли такива??? Я пак помисли. Значи, такива не може, а бyнкерни neдoфuлu може?

    10:13 20.10.2026

  • 78 Боко

    1 0 Отговор
    “Как напредна медицината”🤪🤮💩

    10:16 20.10.2026

  • 79 Нечестивецо,

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мдаа":

    забравил си да пишеш само, че това е преди повече от 14г, т.е. доста преди Тръмп, който изгони такива от властта 😠👹🇺🇲 !

    10:20 20.10.2026

  • 80 Чичо Любо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Едни":

    Ненормални е една дума. Пустата му българска граматика.... Не я научихте и това си е. А се тупате в гърдите , че сте голЕмите българи. Учетеееее.

    10:20 20.10.2026