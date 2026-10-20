Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му очакват дете

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен и годеникът му Николас Кийнан очакват първото си дете. Бебето трябва да се роди през 2027 г., а бременността е осъществена чрез сурогатна майка и дарителка на яйцеклетки.
„На път е някой много специален. Ще се видим през 2027 г., хлапе“, написа Йетен в личния си профил в Инстаграм.
Министър-председателят благодари на двете жени и на техните семейства, без чиято помощ, по думите му, детето нямаше да бъде възможно.
„Няма думи, с които да благодаря на нашата дарителка на яйцеклетки, на нашата сурогатна майка, както и на техните семейства. Нищо от това нямаше да е възможно без вас“, заяви Роб Йетен.
Кои са жените, помогнали на двойката
Сурогатната майка и дарителката на яйцеклетки са нидерландки и близки приятелки на Йетен и Кийнан. И двете вече имат свои деца, а според партията Д66 не са водени от комерсиални подбуди.
Д66 съобщи, че бременността е съобразена с нидерландските закони и е станала възможна чрез инвитро процедури, предлагани в страната. В Нидерландия е незаконно да се плаща на сурогатна майка за износване на дете.
Сватбата е отложена след встъпването му в длъжност
Йетен е сгоден за Николас Кийнан, национал на Аржентина по хокей на трева. Двамата планираха да се оженят през лятото на 2026 г., но отложиха сватбата малко след като Йетен стана министър-председател.
39-годишният политик зае поста след неочакваната победа на неговата партия Д66 на парламентарните избори през 2025 г. Така той стана най-младият премиер в историята на Нидерландия.
От Д66 уточниха, че Йетен ще си вземе няколко дни отпуск след раждането, за да бъде със семейството си. По-дълъг отпуск по бащинство не е планиран.
Източници: dnes.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #16, #60
08:44 20.10.2026
2 Гюров
08:44 20.10.2026
3 Ц ц ц ц
Пуснете снимка на героя!
08:44 20.10.2026
4 газо
08:44 20.10.2026
5 АВасилев
08:45 20.10.2026
6 честен ционист
08:45 20.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
08:45 20.10.2026
8 Гост
08:45 20.10.2026
9 Нидерландия трябва да потъне
08:46 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Едни
и какво ми ги навирате в лицето ...?
и се чудим защо пламна Франция, Белгия, Италия ...
Коментиран от #80
08:47 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Поздравления
08:47 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Любопитен
До коментар #1 от "1488":Ама, кой, кой ще е?
Коментиран от #36
08:47 20.10.2026
17 1488
08:47 20.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
08:48 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
08:48 20.10.2026
21 Тик-Ток
08:48 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ахааа
08:49 20.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
Да стане като тях, естествено 😡❗
08:50 20.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 НАСКО
08:50 20.10.2026
28 Анонимен
Коментиран от #49, #67
08:50 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Честито!
08:51 20.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Истината
08:52 20.10.2026
33 Кккк
08:53 20.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 мислете
Коментиран от #44
08:55 20.10.2026
36 123
До коментар #16 от "Любопитен":Ива време ,ще видим.
08:55 20.10.2026
37 Яшар
08:55 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 123
08:56 20.10.2026
40 По времето
08:56 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ивайло Мирчев
До коментар #35 от "мислете":Да, точно това искаме за вашите деца!
08:59 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Историк
08:59 20.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Артилерист
09:01 20.10.2026
49 Окооо
До коментар #28 от "Анонимен":Защо пропускаш , другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС, а споменаваш само ПП, ДБ????,,
09:01 20.10.2026
50 Отвратително
Пфу
09:02 20.10.2026
51 Мдаа
Коментиран от #79
09:03 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 гого
09:11 20.10.2026
56 ДрайвингПлежър
Безумна брутална гнусот!
09:12 20.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ами, честито!
До коментар #1 от "1488":"Планетата на мсймунуте" беше пророчески филм.
09:16 20.10.2026
61 Промяната
09:20 20.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Народът на Бг
и за които дадохме Огромни Материални и Морални жертви.
Боже Пази България от "Морала" на Англосексите!
09:22 20.10.2026
65 Петроханци
Те са от нашата група, от петроханската!
09:25 20.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 По-точно:
До коментар #28 от "Анонимен":Хора, пазете децата си от Петроханците от ПП/ДБ!!!
09:27 20.10.2026
68 Гост
Коментиран от #77
09:29 20.10.2026
69 Гост
09:30 20.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 кой е мъжа и кой
09:34 20.10.2026
72 лама Иво
09:36 20.10.2026
73 Интересно ми е
Коментиран от #75
09:40 20.10.2026
74 лама Иво
09:43 20.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Анонимен
09:45 20.10.2026
77 Да питам,
До коментар #68 от "Гост":В блатата нема ли такива??? Я пак помисли. Значи, такива не може, а бyнкерни neдoфuлu може?
10:13 20.10.2026
78 Боко
10:16 20.10.2026
79 Нечестивецо,
До коментар #51 от "Мдаа":забравил си да пишеш само, че това е преди повече от 14г, т.е. доста преди Тръмп, който изгони такива от властта 😠👹🇺🇲 !
10:20 20.10.2026
80 Чичо Любо
До коментар #12 от "Едни":Ненормални е една дума. Пустата му българска граматика.... Не я научихте и това си е. А се тупате в гърдите , че сте голЕмите българи. Учетеееее.
10:20 20.10.2026