Амстердам получава своята „рождена дата“ през 1275 г

На 27 октомври 1275 г. граф Флорис V Холандски издава грамота, с която жителите на мястото при бента на Амстел са освободени от плащането на такси върху превозваните стоки. Именно този документ по-късно се превръща в „рождена грамота“ на Амстердам.

В текста е записано името Amestelledamme – „бентът на Амстел“. Това е първата известна писмена форма на името, от което произлиза днешното Amsterdam. Грамотата е издадена в Лайден и е най-старият запазен документ, в който селището и неговите жители са споменати.

Селището е по-старо от датата

27 октомври 1275 г. не е точният ден, в който хората за първи път се заселват край Амстел. Археологическите и историческите данни сочат, че селището е съществувало по-рано – още от XII век. Затова датата се приема не толкова като начало на живота на мястото, колкото като първото официално свидетелство за неговото име.

През 1275 г. Амстердам все още не е град в смисъла, който познаваме днес. Той е малка общност около бент, построен за контрол на водите на Амстел. Положението край водния път обаче създава условия за риболов, превоз и търговия.

Търговското предимство променя бъдещето му

Освобождаването от такси означава, че жителите на селището могат да пренасят стоки през владенията на графа на Холандия при по-благоприятни условия. По-късно тази привилегия подпомага развитието на търговията и превръщането на Амстердам във важен стопански център.

Градските права идват по-късно, около началото на XIV век. Толерното освобождаване обаче остава част от историята на града в продължение на векове и е запазено до 1795 г. Документът се съхранява в Градския архив на Амстердам и се показва публично рядко заради уязвимостта на пергамента.

„Това е радостен ден – Амстердам отново е с една година по-стар“, казва Франк Дрисен от Градския архив на Амстердам в коментар за AT5. Така една средновековна данъчна привилегия превръща 27 октомври 1275 г. в датата, на която днес Амстердам празнува началото на своята писмена история.

Източници: at5.nl, amp.dw.com, elpais.com