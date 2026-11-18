Куполът вече се извисява над Рим, фасадата е почти завършена, а зад стените на новия храм са събрани произведения на Микеланджело, Бернини и други майстори на италианския Ренесанс и барок. На 18 ноември 1626 г. папа Урбан VIII освещава базиликата „Свети Петър“ във Ватикана – 120 години след като папа Юлий II полага първия камък.

Датата е свързана и с историята на по-стария храм на това място. Съвременната базилика е издигната върху основите на църква, построена през IV век при император Константин Велики над традиционно почитаното място на гроба на апостол Петър. Ватиканската библиотека посочва 18 април 1506 г. като началото на строежа и 1626 г. като годината на завършването и освещаването.

120 години работа и няколко поколения архитекти

Проектът преминава през ръцете на Донато Браманте, Рафаело, Антонио да Сангало Младши, Микеланджело, Джакомо дела Порта, Доменико Фонтана и Карло Мадерно. Микеланджело поема работата по купола през 1546 г., а след смъртта му през 1564 г. Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана довършват конструкцията. Куполът е завършен през 1590 г., а фенерът му – през 1593 г.

Карло Мадерно изгражда фасадата между 1607 и 1614 г. Това обяснява защо 1615 г. понякога се посочва като край на основната строителна фаза. Самото освещаване на новата базилика обаче е извършено на 18 ноември 1626 г. от Урбан VIII.

Една от най-големите църкви в света

Официалният сайт на базиликата посочва около 22 000 кв. м подова площ. Сградата е дълга приблизително 187 метра, а височината ѝ до върха на купола достига 136 метра. Заради мащаба си „Свети Петър“ е определена като най-голямото място за християнско богослужение.

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Макар в ежедневната реч често да е наричана катедрала, „Свети Петър“ е папска базилика, а не катедралата на Рим. Катедралният храм на епархията на Рим е Латеранската архибазилика. „Свети Петър“ остава едно от най-значимите места за поклонение в католическия свят, изградено около почитаната гробница на апостола.

„Великолепна гробница пред града“ – така Евсевий Кесарийски описва мястото, към което още в ранните векове се стичали християни от различни части на Римската империя.

Четири века след освещаването храмът продължава да съчетава религиозен център, паметник на европейската история и архитектурен ансамбъл, в който строителството се развива през понтификатите на 20 папи.

Източници: apnews.com