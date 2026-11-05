Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV в Апостолическия дворец във Ватикана. Кратката аудиенция се състоя по време на престоя на 85-годишния американски певец и автор на песни в Италия, където той е на концертно турне.

Папата подари на музиканта броеница, а Дилън му връчи екземпляр от автобиографията си „Хроники: първи том“. На срещата Дилън беше придружен от отец Антонио Спадаро, представител на ватиканското ведомство за култура, и Андреа Монда, главен редактор на „L’Osservatore Romano“.

Според отец Спадаро Боб Дилън сам е пожелал да разговаря с папата. Двамата са провели личен разговор, продължил няколко минути. Ватиканската информационна служба определи срещата като кратка и съставена основно от поздрави и непринуден обмен.

Повод за интереса на Лъв XIV към музиката на Дилън е и книга за мира и разоръжаването, публикувана през 2026 г. В нея папата цитира неиздаваната протестна песен „Махни се, бомбо“, написана от Боб Дилън през 1963 г., в разгара на Студената война.

В текста музикантът се обръща към хипотетична атомна бомба с думите: „Мразя те, защото си създадена от човека“. Лъв XIV използва песента като предупреждение срещу нова надпревара във въоръжаването и употребата на ядрени оръжия. Песента никога не е била официално записвана или включвана в албум, а оригиналният ръкопис е открит през 2013 г.

Двамата имат и общ интерес към Свети Августин, който оказва влияние върху духовността на папата. Боб Дилън посвещава на светеца песента „Мечтаех, че съм видял Свети Августин“, включена в албума му „Джон Уесли Хардинг“ от 1967 г.

Това не е първият контакт на Боб Дилън с глава на Римокатолическата църква. През 1997 г. той изпълнява свои песни пред папа Йоан Павел II по време на Националния евхаристиен конгрес в Болоня. На събитието присъстват около 300 000 души.

Боб Дилън, чието рождено име е Робърт Алън Цимерман, е носител на Нобеловата награда за литература за 2016 г. Роден е в Минесота в еврейско семейство, а през 1979 г. обявява обръщането си към християнството. Религиозните му търсения намират отражение и в част от музиката му.

На 5 ноември Дилън има концерт в Рим като част от турнето си в Италия. Програмата му включва още изяви в Милано и Болоня.

Снимки: БГНЕС/ EPA