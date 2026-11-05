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Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)

5 Ноември, 2026 16:59 698 6

  • боб дилън-
  • папа лъв xiv-
  • ватикана-
  • музика-
  • вяра

Папата подари на музиканта броеница, а Дилън му връчи автобиографията си „Хроники: първи том“

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV в Апостолическия дворец във Ватикана. Кратката аудиенция се състоя по време на престоя на 85-годишния американски певец и автор на песни в Италия, където той е на концертно турне.

Папата подари на музиканта броеница, а Дилън му връчи екземпляр от автобиографията си „Хроники: първи том“. На срещата Дилън беше придружен от отец Антонио Спадаро, представител на ватиканското ведомство за култура, и Андреа Монда, главен редактор на „L’Osservatore Romano“.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)

Според отец Спадаро Боб Дилън сам е пожелал да разговаря с папата. Двамата са провели личен разговор, продължил няколко минути. Ватиканската информационна служба определи срещата като кратка и съставена основно от поздрави и непринуден обмен.

Повод за интереса на Лъв XIV към музиката на Дилън е и книга за мира и разоръжаването, публикувана през 2026 г. В нея папата цитира неиздаваната протестна песен „Махни се, бомбо“, написана от Боб Дилън през 1963 г., в разгара на Студената война.

В текста музикантът се обръща към хипотетична атомна бомба с думите: „Мразя те, защото си създадена от човека“. Лъв XIV използва песента като предупреждение срещу нова надпревара във въоръжаването и употребата на ядрени оръжия. Песента никога не е била официално записвана или включвана в албум, а оригиналният ръкопис е открит през 2013 г.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)

Двамата имат и общ интерес към Свети Августин, който оказва влияние върху духовността на папата. Боб Дилън посвещава на светеца песента „Мечтаех, че съм видял Свети Августин“, включена в албума му „Джон Уесли Хардинг“ от 1967 г.

Това не е първият контакт на Боб Дилън с глава на Римокатолическата църква. През 1997 г. той изпълнява свои песни пред папа Йоан Павел II по време на Националния евхаристиен конгрес в Болоня. На събитието присъстват около 300 000 души.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)

Боб Дилън, чието рождено име е Робърт Алън Цимерман, е носител на Нобеловата награда за литература за 2016 г. Роден е в Минесота в еврейско семейство, а през 1979 г. обявява обръщането си към християнството. Религиозните му търсения намират отражение и в част от музиката му.

На 5 ноември Дилън има концерт в Рим като част от турнето си в Италия. Програмата му включва още изяви в Милано и Болоня.

Боб Дилън се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана в ексцентричен вид (СНИМКИ)
Снимки: БГНЕС/ EPA


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ама не,

    2 0 Отговор
    Папата се срещна с Боб Дилън, а не обратното. Ако искаше можеше и да не го прави, а тогава Боб Дилън нямаше да може се срещне с Папата.

    17:18 05.11.2026

  • 2 Ясна работата

    1 0 Отговор
    Робърт Цимерман е един от известните евреи в музиката!

    17:26 05.11.2026

  • 3 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Не е като наш Бойо , дето се хвали налево и надесно , нагоре и надолу , колко папи го галили по ТИКВАТА !

    17:39 05.11.2026

  • 4 тиква

    0 0 Отговор
    Как си позволява да се натрапва на папата?!

    17:42 05.11.2026

  • 5 Сатаната се срещнал с папата

    1 0 Отговор
    Луцифер се срещнал с папата.

    17:49 05.11.2026

  • 6 Оооо

    0 0 Отговор
    Не е уважително да се явява пред папата с покрита глава, освен ако няма някакви сериозни причини.

    17:52 05.11.2026