Покойният папа Франциск твърди, че три пъти е виждал дявола, а при друго мистично преживяване пред очите му се появили „портите на ада“. Неизвестните досега признания са част от личния дневник на бившия глава на Римокатолическата църква, публикуван посмъртно в нова книга, която разкрива неговите най-дълбоки страхове, съмнения и духовни изпитания.

Книгата „Личният дневник на папа Франциск“, представена на 24 ноември, съдържа записки на Хорхе Марио Берголио от 1992 до август 2024 г. Изданието е подготвено от аржентинския кардинал Виктор Мануел Фернандес, един от най-близките сътрудници на Франциск и ръководител на ватиканската Дикастерия за доктрината на вярата.

Според Фернандес покойният понтифик лично му поверил записките си с желанието те да бъдат използвани, ако могат да помогнат на други хора. След смъртта на Франциск през април 2025 г. кардиналът получил одобрението на неговия наследник папа Лъв XIV да публикува част от дневника.

Сред най-необичайните разкрития са три преживявания, които Франциск описва като непосредствени срещи с дявола. Две от тях се случили, докато бил архиепископ на Буенос Айрес, а третото – в Рим след посещението му в Чили през 2018 г.

В запис от 24 януари 2021 г. папата разказва, че Сатана се появявал пред него в човешки облик. Първата среща, според спомените му, станала приблизително 15 години по-рано, когато пътувал с автомобил към дома си.

„Никога няма да забравя заплашителните му и същевременно съблазнителни очи“, пише Франциск.

Вторият случай бил в параклис на кармелитски манастир. Там фигурата отново се появила пред него, но този път погледът ѝ бил още по-пронизващ.

„Очите му приличаха на огнени проблясъци“, спомня си покойният папа.

Третото преживяване се случило по време на среща в Рим след завръщането му от Чили. Франциск твърди, че тогава не само видял дявола, но и чул гласа му. Описва го като тържествуващ, властен и дрезгав, създаващ усещането, че притежава всичко.

Понтификът признава, че преживяванията са го разтърсили, но според собствените му думи вярата и молитвата му помогнали да преодолее страха.

Особено смущаващ е записът от 7 юни 2018 г., в който Франциск описва друга необичайна случка. Предишната вечер, докато се подготвял за сън, той видял нещо, което определя като „портите на ада“.

„Снощи видях входа на ада. Езическото изкушение с цялата му сила. Ужаси ме“, записал папата.

Според дневника преживяването било свързано с изкушението на властта и опасността човек да повярва, че е всемогъщ. Франциск посегнал към броеницата си, която възприемал като духовна защита срещу злото.

Тези разкази не са представени като доказателства за свръхестествени явления, а като лични духовни преживявания на покойния понтифик. Кардинал Фернандес допуска, че някои читатели могат да ги възприемат като плод на въображението, но подчертава, че за Франциск те са имали дълбок религиозен смисъл.

Дневникът разкрива и продължителна духовна криза, през която папата преминал между 2021 и 2022 г. По това време здравословните му проблеми се задълбочавали, а управлението на Ватикана било съпроводено с финансови разследвания, вътрешни конфликти и напрежение около реформите в Църквата.

Папа Франциск описва този период като време на духовна пустота, отчаяние и съмнения в собствените си способности. Той се страхувал, че може да злоупотреби с властта си или да навреди на хората около себе си, опитвайки се да контролира всичко.

В някои от най-мрачните си размисли понтификът дори изразявал желание Бог да го прибере, вместо да продължава да причинява страдание чрез собствените си грешки.

Сред темите, които го измъчвали, бил и скандалът със сексуалните посегателства в Католическата църква в Чили. Франциск признава, че първоначално не е оценил правилно мащабите на проблема и впоследствие е осъзнал, че пострадалите са били прави.

В същото време дневникът съдържа и описания на утешителни религиозни преживявания. Папата разказва за усещането, че Исус Христос му се усмихва милостиво, както и за моменти, в които намирал спокойствие чрез молитва към Дева Мария и света Тереза от Лизийо.

Според кардинал Фернандес именно тежката духовна криза е повлияла върху някои от последните важни документи на Франциск, включително апостолическото увещание C'est la confiance от 2023 г. и енцикликата Dilexit nos от 2024 г., посветена на любовта на Исус Христос.

Книгата съдържа и любопитна оценка за бъдещия папа Лъв XIV. Още преди избора му за глава на Римокатолическата църква Франциск описал кардинал Робърт Превост като велик пастир, щедър мисионер и безукорен човек.

Не всички записки са включени в изданието. Виктор Мануел Фернандес обяснява, че е пропуснал откъси, засягащи личния живот на други хора, както и части, написани със странни символи, които не могат да бъдат разчетени. Според кардинала вероятно Франциск умишлено е използвал този начин на писане, за да запази определени мисли само за себе си.

Дневникът завършва на 18 август 2024 г., осем месеца преди смъртта на папа Франциск на 88-годишна възраст. Публикуването му предоставя рядък поглед към вътрешния свят на първия папа от Латинска Америка – духовник, който зад публичния си образ на усмихнат и непосредствен човек е преживявал дълбоки лични и религиозни сътресения.