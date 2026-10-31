Папа Йоан Павел II реабилитира "еретика" Галилей през 1992 г

В продължение на векове името на Галилей Галилей е свързвано с един от най-известните конфликти между науката и Католическата църква. На 31 октомври 1992 г. папа Йоан Павел II подкрепя признаването на допуснатите грешки при осъждането на италианския учен и говори в полза на неговата реабилитация.

Изявлението е направено във Ватикана пред участниците в пленарната сесия на Папската академия на науките. Поводът е представянето на заключенията от продължилото повече от десет години проучване на случая „Галилей“.

Комисията работи повече от десетилетие

Още през 1979 г., по време на честването на 100-годишнината от рождението на Алберт Айнщайн, Йоан Павел II призовава богослови, учени и историци да разгледат случая без предубеждения. На 3 юли 1981 г. е създадена специална папска комисия.

Работата е разделена в четири направления, посветени на историческите, богословските, научните и културните аспекти на спора. На 31 октомври 1992 г. кардинал Пол Пупар представя резултатите пред папата. „Тези грешки трябва откровено да бъдат признати“, заявява той при обобщаването на изводите, цитирано от Вашингтон пост.

Йоан Павел II определя Галилей като „искрено вярващ“ човек и посочва, че той е разбирал по-добре от своите богословски противници необходимостта да се прави разлика между Библията и начина, по който тя се тълкува. Според папата много от богословите в епохата не са успели да разграничат научното изследване на природата от религиозното учение.

Осъждането през 1633 г.

Галилей защитава хелиоцентричния модел, според който Земята се движи около Слънцето. През 1633 г. той е изправен пред Римската инквизиция заради книгата си „Диалог за двете главни системи на света“.

Трибуналът го обявява за „силно заподозрян в ерес“. Ученият е принуден да се отрече от възгледите си, а присъдата за затвор е заменена с домашен арест. Галилей прекарва последните години от живота си под надзор и умира през 1642 г. на 77-годишна възраст.

Книгата му остава в списъка на забранените издания до 1835 г. Така решението от 1992 г. идва 359 години след присъдата на Инквизицията и се превръща в символичен опит за преодоляване на историческия конфликт.

Урокът за науката и вярата

В речта си папата не представя случая единствено като спор за устройството на Вселената. Той го определя като урок за границите на различните области на знанието и за опасността научните въпроси да бъдат решавани чрез прибързани богословски оценки.

„Трагичното взаимно неразбирателство“ между науката и вярата, казва Йоан Павел II, вече принадлежи на миналото. С тези думи папата подкрепя историческото преосмисляне на осъждането на Галилей и поставя случая в по-широкия разговор за отношенията между научното изследване и религиозното убеждение.

Източници: washingtonpost.com, elpais.com, history.com