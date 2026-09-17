Ватиканът атакува „Оскарите“ с историческа премиера

Ватиканът прави историческа крачка към наградите „Оскар“. Документалният филм „Green Lava“ („Зелена лава“), създаден с участието на Ватикана, започва процедурата, която може да му позволи да бъде разгледан от Американската филмова академия в категорията за най-добър късометражен документален филм.
39-минутната продукция на режисьорите Лиа Белтрами и Али Аксу разказва историята на младия италианец Джакомо Мативи, който живее с мускулна дистрофия тип Дюшен. Филмът проследява борбата му за независимост и пълноценен живот, както и отношенията със семейството и хората около него.
Особено място в историята заема покойният му брат Матиа, който също е страдал от заболяването. Джакомо е имал и лични срещи с папа Франциск.
От 18 до 24 септември 2026 г. „Green Lava“ ще бъде прожектиран в Lumiere Music Hall в Бевърли Хилс. Прожекциите са част от необходимата процедура за допустимост до надпреварата за „Оскар“.
На този етап филмът не е номиниран, а се стреми да покрие условията, за да бъде представен за разглеждане от Академията.
Ако стигне до следващите етапи на надпреварата, „Green Lava“ ще отбележи необичаен момент в историята на Ватикана и отношенията му със световната филмова индустрия.
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