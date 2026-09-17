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Ватиканът атакува „Оскарите“ с историческа премиера

Ватиканът атакува „Оскарите“ с историческа премиера

17 Септември, 2026 11:14 516 0

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  • али аксу

„Green Lava“ прави безпрецедентна крачка към най-престижните кинонагради

Ватиканът атакува „Оскарите“ с историческа премиера - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ватиканът прави историческа крачка към наградите „Оскар“. Документалният филм „Green Lava“ („Зелена лава“), създаден с участието на Ватикана, започва процедурата, която може да му позволи да бъде разгледан от Американската филмова академия в категорията за най-добър късометражен документален филм.

39-минутната продукция на режисьорите Лиа Белтрами и Али Аксу разказва историята на младия италианец Джакомо Мативи, който живее с мускулна дистрофия тип Дюшен. Филмът проследява борбата му за независимост и пълноценен живот, както и отношенията със семейството и хората около него.

Особено място в историята заема покойният му брат Матиа, който също е страдал от заболяването. Джакомо е имал и лични срещи с папа Франциск.


От 18 до 24 септември 2026 г. „Green Lava“ ще бъде прожектиран в Lumiere Music Hall в Бевърли Хилс. Прожекциите са част от необходимата процедура за допустимост до надпреварата за „Оскар“.

На този етап филмът не е номиниран, а се стреми да покрие условията, за да бъде представен за разглеждане от Академията.

Ако стигне до следващите етапи на надпреварата, „Green Lava“ ще отбележи необичаен момент в историята на Ватикана и отношенията му със световната филмова индустрия.


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