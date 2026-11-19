Ковчегът на Наим Сюлейманоглу, покрит с турското знаме, преминава през Истанбул, за да стигне до гробището Едирнекапъ. Там на 19 ноември 2017 г. е погребан роденият в България щангист, спечелил три олимпийски титли и седем световни първенства.

Преди това в джамията Фатих е отслужена молитва за покойния. На церемонията присъстват турският премиер Бинали Йълдъръм, представители на правителството и спортните среди, както и хиляди почитатели. Погребението е извършено с военна почетна стража.

Сред хората, дошли да го изпратят, е и Валериос Леонидис. Гръцкият щангист е един от най-големите съперници на Сюлейманоглу на подиума, но двамата запазват близко приятелство извън състезанията.

От Птичар до световния подиум

„Нашите отношения не бяха обикновени. Освен че често се състезавахме един срещу друг, ние бяхме и истински приятели“, казва Леонидис пред Международната федерация по вдигане на тежести.

Наим Сюлейманоглу е роден на 23 януари 1967 г. в село Птичар, край Момчилград. Започва да се състезава за България, но през 1986 г. преминава в Турция след политическото напрежение около турското малцинство в България.

Под турски флаг той печели олимпийското злато в Сеул през 1988 г., в Барселона през 1992 г. и в Атланта през 1996 г. Така става първият щангист с три поредни олимпийски титли. Към тях добавя седем световни и шест европейски шампионски титли.

Международната федерация по вдигане на тежести посочва, че Сюлейманоглу е поставил 46 световни рекорда. Заради ръста си от 1,47 метра и огромната си сила той остава известен с прозвището „Джобният Херкулес“.

Последните дни

Наим Сюлейманоглу умира на 18 ноември 2017 г. на 50-годишна възраст. Той е лекуван от чернодробна недостатъчност, а на 6 октомври претърпява трансплантация на черен дроб. По данни на Анадолската агенция и Международната федерация по вдигане на тежести последното му лечение е в болница Memorial Ataşehir в Истанбул. В някои публикации болницата е изписвана като Memorial Ataköy, но това не съвпада с посоченото в съобщенията от деня на смъртта му.

Едирнекапъ е мястото, където Сюлейманоглу е погребан като национален герой. Гробът му остава сред знаците на паметта за спортиста, който превръща вдигането на тежести в една от най-успешните спортни истории на Турция.

Източници: aa.com.tr, old-news.bnr.bg, nova.bg