Турските власти издирват животно, наподобяващо лъв, в истанбулския район Саръйер. То е заснето от охранителни камери в квартал Ускумрукьой, след като жител подал сигнал на телефон 112. По кадрите животното е оценено като предполагаема лъвица, но точният му вид все още не е потвърден.
В издирването са включени служители на Главната дирекция за опазване на природата и националните паркове (DKMP), жандармерията, полицията и общински екипи. DKMP съобщи, че първоначалната проверка в района, където са направени записите, не е открила животното.„В района са изпратени екипи с термовизионни камери, за да продължат претърсването в по-широк мащаб. В резултат на работата в гористата местност местоположението на животното беше установено“, заяви DKMP.
След установяването на района в операцията са включени специалисти ветеринари, които участват в опитите животното да бъде заловено безопасно. Жандармерията е предупредила жителите в близост да бъдат внимателни.
Според информацията на Истанбулското валийство изображенията са записани около 18:00 часа на 22 ноември, докато DKMP посочва, че е било уведомено около 21:00 часа от служители на жандармерийския участък в Зекерякьой. И двете институции потвърждават, че сигналът е довел до проверка на камерите и мащабно издирване в района.
Към последните потвърдени данни местоположението на животното е установено, но няма официално съобщение, че то вече е заловено. Причината да се намира в района, както и дали действително става дума за лъв, все още не са изяснени.
Източници: dha.com.tr, trthaber.com, haberturk.com
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