Глен Клоуз най-сетне държа в ръцете си статуетка „Оскар“. Актрисата получи почетната награда за цялостен принос на 17-ите Governors Awards в Лос Анджелис, след като осем пъти е била номинирана за конкурентен „Оскар“, но никога не е печелила отличието.

Клоуз прие наградата от Джон Малкович, нейния партньор от „Опасни връзки“. Тя се просълзи, а в речта си каза: „Да бъда в тази зала, сред хората, които постоянно са ме вдъхновявали, е най-голямата чест.“

Пет десетилетия и осем номинации

79-годишната актриса получава първата си номинация още с филмовия си дебют в „Светът според Гарп“ през 1983 г. Следват признания за „Голямото измръзване“, „Естественото“, „Фатално привличане“, „Опасни връзки“, „Албърт Нобс“, „Жената“ и „Елегия за хълма“.

Кариерата ѝ обхваща повече от пет десетилетия и над 100 филмови роли. Сред по-известните ѝ участия са още „Обратна присъда“, „Хамлет“, „101 далматинци“, „102 далматинци“, „Марс атакува!“ и „Еър Форс 1“. Академията определи актьорския ѝ диапазон като отличителен белег на сложни и запомнящи се образи.

Ридли Скот и още отличени творци

Почетен „Оскар“ получи и режисьорът Ридли Скот, автор на „Пришълецът“, „Блейд Рънър“ и „Гладиатор“. 88-годишният Скот не присъства на церемонията, след като претърпя медицинска процедура, и прие отличието чрез видеопослание. Той посвети наградата и на брат си Тони Скот, който почина през 2012 г.

Аниматорът Флойд Норман също беше удостоен с почетен „Оскар“. Той започва работа в „Уолт Дисни Анимейшън Студиос“ през 1956 г. и става първият чернокож аниматор в компанията. Норман е работил по класики като „Спящата красавица“, „Мечът в камъка“, „Мери Попинс“ и „Книга за джунглата“.

Продуцентките Кристин Вашон и Памела Кофлър получиха мемориалната награда „Ървинг Дж. Талбърг“ за цялостен принос към продуцентската работа. Двете основават Killer Films през 1995 г. и стоят зад филми като „Момчетата не плачат“, „Каръл“, „Първият реформатор“ и „Минали животи“.

Вашон и Кофлър са първият женски продуцентски екип и първите независими продуценти, удостоени с наградата „Ървинг Дж. Талбърг“. Церемонията се състоя в балната зала „Рей Долби“ в комплекса Ovation Hollywood, където се провежда и основната церемония за наградите „Оскар“.

Източници: apnews.com, latimes.com