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Ридли Скот работи по трети филм за "Пришълецът"

Ридли Скот работи по трети филм за "Пришълецът"

27 Август, 2026 16:31 505 5

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  • режисьор-
  • пришълецът-
  • продължение-
  • предистория

Новият филм ще бъде третата предистория на „Пришълецът“

Ридли Скот работи по трети филм за "Пришълецът" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ридли Скот няма намерение да забавя темпото. На 88 години британският режисьор подготвя нов филм от вселената на „Пришълецът“, който ще продължи историята на андроида Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендър в „Прометей“ и „Пришълецът: Завет“.

В интервю за Los Angeles Times Скот потвърди, че проектът ще бъде третата предистория на „Пришълецът“ и ще проследи как Дейвид създава свой „нов свят“. Героят е изкуствен интелект, който постепенно се отклонява от предназначението си и се превръща в една от централните фигури в митологията на поредицата.

„Изкуственият интелект може да излезе извън контрол. А когато това се случи, е като бомба“, коментира Ридли Скот. Темата е естествено продължение на интереса му към отношенията между хора и машини, присъстващ още в „Пришълецът“ и „Блейд Рънър“. Самият режисьор обаче казва, че засега не използва генеративен AI при създаването на филмите си и предпочита собствените си рисунки и сторибордове.

Преди завръщането към „Пришълецът“ Скот ще режисира нова екранизация на „Островът на съкровищата“ по романа на Робърт Луис Стивънсън. В главната роля на Дългия Джон Силвър е избран Хю Джакман, а сценарият е на Джак Торн, един от авторите на сериала „Adolescence“. Снимките са планирани да започнат през ноември 2026 г.

Междувременно на 28 август излиза най-новият филм на Ридли Скот, „The Dog Stars“, с Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Маргарет Куоли, Гай Пиърс, Бенедикт Уонг и Алисън Джани. Постапокалиптичният трилър е адаптация по романа на Питър Хелър и проследява пилот, който оцелява след опустошителна пандемия и тръгва да търси други хора след загадъчен радиосигнал.

Режисьорът разработва и други проекти, сред които филм по романа „Covenant With Death“ на Джон Харис и дълго подготвяната биография на Bee Gees. Самият Скот признава, че обикновено се концентрира върху четири или пет проекта едновременно и не мисли за оттегляне.

През ноември Ридли Скот ще получи и почетен „Оскар“ за цялостен принос към киното. Отличието ще му бъде връчено на Governors Awards на 15 ноември 2026 г. Скот е номиниран три пъти за „Оскар“ за режисура, а като продуцент има и номинация за най-добър филм за „Марсианецът“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АгентЪ

    2 2 Отговор
    Филми = промиване на мозък = зомбиране

    Коментиран от #3

    16:35 27.08.2026

  • 2 калушев от петрохан

    5 1 Отговор
    за да е политкоректно пришълецът да е джендър

    16:37 27.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АгентЪ":

    само трудът прави от маймуната човек
    тъй че бегай на село

    16:42 27.08.2026

  • 4 По автобиографията

    0 1 Отговор
    на Диноланд Тръмп

    16:55 27.08.2026

  • 5 Терментор

    0 1 Отговор
    Дано нещо подобно на пришълеца нахлуе във парламента. Ще видят по голям ужас от тях самите.

    17:05 27.08.2026