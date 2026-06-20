Ръсел Кроу обясни какво е липсвало на "Гладиатор II", за да бъде успешен

Ръсел Кроу смята, че продължението на култовия филм „Гладиатор“ не е успяло да повтори успеха на оригинала, защото е загубило неговото морално ядро. Актьорът сподели мнението си по време на участие на филмовия фестивал в Таормина, където говори за една от най-емблематичните роли в кариерата си.

62-годишният носител на „Оскар“ разказа, че още по време на снимките на „Гладиатор“ от 2000 г. е настоявал историята да остане вярна на основната си идея – пътя на Максимус, който търси справедливост за убийството на съпругата и детето си.

„Докато снимахме филма, имаше натиск от студиото и продуцентите да бъдат включени интимни сцени между Максимус и женските персонажи. Аз категорично възразявах. Това е история за човек, който отмъщава за смъртта на семейството си. Няма логика по този път той изведнъж да спре и да започне романтична връзка. Това би разрушило цялото му пътуване“, заяви Кроу.

По думите му режисьорът Ридли Скот е споделял същото виждане и затова подобни сцени между героя на Кроу и персонажа на Кони Нилсен не са намерили място във финалната версия на филма.

Актьорът посочи, че според него именно липсата на подобна морална основа е една от причините продължението от 2024 г. да не постигне същия културен ефект. „Интересно е, че вторият филм почти достигна същите приходи като първия, но повече от две десетилетия по-късно. Ако се вземе предвид инфлацията и промяната в стойността на долара, това не е успех. Те не разбраха защо оригиналът беше толкова успешен – защото имаше морално ядро“, коментира той.

Първият „Гладиатор“ реализира приходи от около 465,5 милиона долара в световния боксофис през 2000 г. и се превърна във втория най-касов филм на годината. Лентата спечели пет награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добра мъжка роля за Кроу.

Според актьора успехът на продукцията се дължи не само на зрелищните битки, но и на емоционалната история. Той разказа, че още през втората седмица след премиерата е забелязал нещо необичайно. „В киносалоните започнаха да идват повече жени, отколкото мъже. На пръв поглед изглежда като типично мъжки филм, но всъщност не е история за грубо отмъщение. Това е история за преданост, любов и справедливост“, каза Кроу.

Продължението на „Гладиатор“ излезе през 2024 г. с участието на Пол Мескал в ролята на Луций – син на Максимус. Във филма участват още Дензъл Уошингтън, Педро Паскал и Кони Нилсен, която се завръща към ролята си от оригинала.

По време на представяне на филма в Лос Анджелис през 2024 г. Уошингтън похвали работата на Ридли Скот, подчертавайки мащаба на продукцията. „Всичко, което трябваше да направим, беше да облечем костюмите и да започнем да играем. Ридли буквално построи Древен Рим. Навсякъде имаше хиляди статисти и коне. Беше невероятно преживяване“, заяви актьорът.

Макар „Гладиатор II“ да постигна солидни финансови резултати и да се нареди сред големите филмови заглавия на 2024 г., дискусиите около сравнението с оригинала продължават. А според Ръсел Кроу именно силната човешка история и моралното послание са превърнали първия филм в едно от най-запомнящите се заглавия в историята на съвременното кино.