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Ръсел Кроу обясни какво е липсвало на "Гладиатор II", за да бъде успешен

Ръсел Кроу обясни какво е липсвало на "Гладиатор II", за да бъде успешен

20 Юни, 2026 14:33 1 081 8

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"Те не разбраха защо оригиналът беше толкова успешен – защото имаше морално ядро“, заяви звездата

Ръсел Кроу обясни какво е липсвало на "Гладиатор II", за да бъде успешен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ръсел Кроу смята, че продължението на култовия филм „Гладиатор“ не е успяло да повтори успеха на оригинала, защото е загубило неговото морално ядро. Актьорът сподели мнението си по време на участие на филмовия фестивал в Таормина, където говори за една от най-емблематичните роли в кариерата си.

62-годишният носител на „Оскар“ разказа, че още по време на снимките на „Гладиатор“ от 2000 г. е настоявал историята да остане вярна на основната си идея – пътя на Максимус, който търси справедливост за убийството на съпругата и детето си.

„Докато снимахме филма, имаше натиск от студиото и продуцентите да бъдат включени интимни сцени между Максимус и женските персонажи. Аз категорично възразявах. Това е история за човек, който отмъщава за смъртта на семейството си. Няма логика по този път той изведнъж да спре и да започне романтична връзка. Това би разрушило цялото му пътуване“, заяви Кроу.

По думите му режисьорът Ридли Скот е споделял същото виждане и затова подобни сцени между героя на Кроу и персонажа на Кони Нилсен не са намерили място във финалната версия на филма.

Актьорът посочи, че според него именно липсата на подобна морална основа е една от причините продължението от 2024 г. да не постигне същия културен ефект. „Интересно е, че вторият филм почти достигна същите приходи като първия, но повече от две десетилетия по-късно. Ако се вземе предвид инфлацията и промяната в стойността на долара, това не е успех. Те не разбраха защо оригиналът беше толкова успешен – защото имаше морално ядро“, коментира той.

Първият „Гладиатор“ реализира приходи от около 465,5 милиона долара в световния боксофис през 2000 г. и се превърна във втория най-касов филм на годината. Лентата спечели пет награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добра мъжка роля за Кроу.

Според актьора успехът на продукцията се дължи не само на зрелищните битки, но и на емоционалната история. Той разказа, че още през втората седмица след премиерата е забелязал нещо необичайно. „В киносалоните започнаха да идват повече жени, отколкото мъже. На пръв поглед изглежда като типично мъжки филм, но всъщност не е история за грубо отмъщение. Това е история за преданост, любов и справедливост“, каза Кроу.

Продължението на „Гладиатор“ излезе през 2024 г. с участието на Пол Мескал в ролята на Луций – син на Максимус. Във филма участват още Дензъл Уошингтън, Педро Паскал и Кони Нилсен, която се завръща към ролята си от оригинала.

По време на представяне на филма в Лос Анджелис през 2024 г. Уошингтън похвали работата на Ридли Скот, подчертавайки мащаба на продукцията. „Всичко, което трябваше да направим, беше да облечем костюмите и да започнем да играем. Ридли буквално построи Древен Рим. Навсякъде имаше хиляди статисти и коне. Беше невероятно преживяване“, заяви актьорът.

Макар „Гладиатор II“ да постигна солидни финансови резултати и да се нареди сред големите филмови заглавия на 2024 г., дискусиите около сравнението с оригинала продължават. А според Ръсел Кроу именно силната човешка история и моралното послание са превърнали първия филм в едно от най-запомнящите се заглавия в историята на съвременното кино.


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  • 1 Факти

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    14:42 20.06.2026

  • 2 Тв критик

    2 7 Отговор
    Горе долу стават и двата филма. Ако бяха направили филм за император комод с исторически факти за него щеше да е по интересно.

    14:50 20.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    Гладиатор 2 е пълен провал

    14:54 20.06.2026

  • 4 Дигитално съкровище

    5 3 Отговор
    Герб избамка бетито гробницата в задния двор и побегна с 200 🤭🥳🤭🥳🤣🐐

    14:59 20.06.2026

  • 5 си пън

    12 0 Отговор
    дензъл ушингтън в таз роля си беше греда,нема как по онова време африканец да е на това обществено положение

    Коментиран от #7

    15:04 20.06.2026

  • 6 Нито единия,

    0 0 Отговор
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    Всичко е данайско-римски измами, спрямо българите!

    Коментиран от #8

    15:54 20.06.2026

  • 7 Еж па ти...

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    До коментар #5 от "си пън":

    То добре ,че не беше и петроханец

    15:58 20.06.2026

  • 8 Радио Елто

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нито единия,":

    Господине ,евалата ...много сте в час!
    Може ли да обясните откъде произхожда
    Бойко Методиев Борисов!? От кой род е ...така да се каже. Данаец ли е ,какъв е.....

    16:04 20.06.2026