Мъж е подал жалба срещу Тодор Давидов, известен като Гринго, след конфликт във фитнес зала. Давидов категорично отрича да е нанасял удари, а проверката по случая трябва да изясни какво се е случило между двамата посетители.

По разказа на Гринго напрежението започнало след края на тренировката му. В съблекалнята той видял, че друг посетител е оставил използвана кърпа и потна тениска върху чистите му дрехи.

Гринго твърди, че направил забележка на мъжа и го помолил да премести вещите си. По думите му посетителят отговорил на английски: „Сам да си преместиш дрехите.“ Давидов признава, че реагирал остро и извадил едната слушалка от ухото на мъжа, настоявайки той да си прибере вещите.

Двамата по-късно отново се срещнали при рецепцията на спортния център. Според версията на Давидов мъжът го обвинил на български, че го е пребил. Около час след като се прибрал у дома, администрацията на фитнеса го уведомила, че срещу него е подадена жалба в полицията. Предупредили го и че при нов подобен инцидент може да загуби правото си да посещава залата.

Давидов отрича да е удрял посетителя и допуска, че е бил умишлено провокиран, за да му бъдат поискани пари.

По информация, цитирана от „България Днес“, няма свидетели на въпросния побой. Според публикацията подателят на жалбата не е представил медицинско удостоверение, а полицейски източници са посочили, че по него не са били забелязани видими наранявания.

Към момента случаят не е стигнал до Софийската районна прокуратура. Следва полицейската проверка да установи дали между двамата е имало физическо насилие и има ли основания за последващи действия.