Папи Ханс се сравни с мравояд в „Гласът на България“, Софи Маринова разказа, че я бъркат с мъж

Папи Ханс се сравни с мравояд, а Софи Маринова разказа, че по телефона често я бъркат с мъж заради гласа ѝ в новия етап на „Гласът на България“. Двамата са сред четиримата гост-треньори, които помагат на участниците във фазата на вокалните двубои.

Папи Ханс се присъедини към отбора на Мария Илиева. По време на репетициите той сам се оприличи на мравояд. Особеност на животното е, че има език достига 60 сантиметра и може да се движи стотици пъти за минута.

Софи Маринова говори за гласа си

Софи Маринова помага на MEDI в подготовката на участниците. Певицата разказва, че непознати често решават, че разговарят с мъж, когато чуят гласа ѝ по телефона.

„И аз така по принцип буча...“, призна Софи Маринова.

Тя прави сравнение между собствения си нисък регистър и гласа на Дона Мосто, която е сред участничките с най-нисък вокален регистър в сезона.

Дони даде съвет за сценичното напрежение

Дони работи с отбора на DARA и говори пред участниците за ролята на езика при вокалното изпълнение. Един от посочените от него прийоми е певците да захапят рязко езика си, ако усетят, че устата им пресъхва. DARA казва, че използва този подход и го е прилагала по време на участието си в „Евровизия“.

Дона Мосто не продължава напред след вокалния двубой. Други участници са спасени чрез треньорски „кражби“, при които отпаднал изпълнител може да бъде привлечен в друг отбор. Всеки от треньорите разполага с по две такива възможности.

В следващия епизод зрителите ще видят и дует между MEDI и Мария Илиева. Вокалните двубои започнаха на 31 октомври по bTV, а победителят в сезона ще получи награда от 30 000 евро.

Източници: dir.bg, btv.bg