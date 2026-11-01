Софи Маринова купи апартамент и Mercedes в Дубай

Софи Маринова е купила апартамент и луксозен „Мерцедес“ в Дубай, съобщава вестник „Телеграф“. Певицата е прекарала няколко дни в емирството, за да уреди документите около имота.
Според публикацията Маринова е станала гражданка и на Обединените арабски емирства. Жилището се намира на място, което съчетава спокойствие и гледки към града. За интериора певицата е избрала любимата си комбинация от черно и златно.
Нов автомобил и пет куфара с покупки
Освен апартамента Софи Маринова е придобила и нов автомобил Mercedes. Колата е от същата марка като тази, с която певицата се придвижва в България.
Престоят ѝ в Дубай е включвал и обиколки на местните търговски центрове. От пазаруването Маринова е напълнила пет големи куфара с дрехи и парфюми. Част от тоалетите са предназначени за предстоящия ѝ концерт с Драгана Миркович.
Концертът с Драгана Миркович е на 20 ноември
Двете певици ще излязат заедно на сцената на Arena 8888 в София на 20 ноември 2026 г. Събитието е обявено като общ концерт на Софи Маринова и Драгана Миркович, а новите сценични тоалети на българската изпълнителка се очаква да бъдат част от визията ѝ за вечерта.
Междувременно към Маринова вече има интерес за участия в заведения и зали в Дубай. Тя вероятно ще прекарва повече време в емирствата през студените месеци, докато през лятото ще се връща в България.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Про стачка
Коментиран от #13
16:23 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А защо не
16:26 01.11.2026
6 112
16:28 01.11.2026
7 какви данъци плаща софия стораро преси
• Доход от трудови правоотношения: Когато бакшишите се отчитат през фискалното устройство на заведението (като доброволни суми или отделен бон), те се третират като част от брутното трудово възнаграждение.
• Данък върху доходите (ЗДДФЛ): Върху тях се начислява 10% данък върху доходите от трудови правоотношения.
16:28 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатоши Накамото
16:31 01.11.2026
10 В ДУБАЙ ВЕЧЕ ВСИЧКО СЕ ПРОДАВА
16:31 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Печели добре,
16:33 01.11.2026
13 ако иска и самолет да си вземе въпрос
До коментар #3 от "Про стачка":какви данъци е платила и плащат при участие по кръчми чалготеки каквъ % колко защото само на преси хонорара на вечер е 6000 ерво каква част отива в хазната защото последните 30 год никой не задава въпроси от къде са парите какви данъци плащат всичко до кога
16:36 01.11.2026
14 Али Гатор
Коментиран от #18
16:37 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чалга култура
16:43 01.11.2026
18 ако ще на всички чавета от родата
До коментар #14 от "Али Гатор":да купи по апартамент какви данъци е платила и колко през последните 20 год и не само тя а цялата компания коцета ,фикита,пресита ,ивани ,който се сетиш всички до един какви данъци защото последните 20 год никой не е задавал тези въпрсо-ако имаш кафе автомат на всяко кафе се слага % за държавата а те какво 0000000000000000
16:43 01.11.2026
19 Запознат
16:45 01.11.2026