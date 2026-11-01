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Софи Маринова купи апартамент и Mercedes в Дубай
  Тема: Известни личности

Софи Маринова купи апартамент и Mercedes в Дубай

1 Ноември, 2026 16:17 946 19

  • софи маринова-
  • дубай-
  • драгана миркович-
  • мерцедес-
  • концерт

Певицата е уредила документите около имота и е напазарувала пет куфара с дрехи и парфюми. В емирството вече има интерес към нейни участия

Софи Маринова купи апартамент и Mercedes в Дубай - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова е купила апартамент и луксозен „Мерцедес“ в Дубай, съобщава вестник „Телеграф“. Певицата е прекарала няколко дни в емирството, за да уреди документите около имота.

Според публикацията Маринова е станала гражданка и на Обединените арабски емирства. Жилището се намира на място, което съчетава спокойствие и гледки към града. За интериора певицата е избрала любимата си комбинация от черно и златно.

Нов автомобил и пет куфара с покупки

Освен апартамента Софи Маринова е придобила и нов автомобил Mercedes. Колата е от същата марка като тази, с която певицата се придвижва в България.

Престоят ѝ в Дубай е включвал и обиколки на местните търговски центрове. От пазаруването Маринова е напълнила пет големи куфара с дрехи и парфюми. Част от тоалетите са предназначени за предстоящия ѝ концерт с Драгана Миркович.

Концертът с Драгана Миркович е на 20 ноември

Двете певици ще излязат заедно на сцената на Arena 8888 в София на 20 ноември 2026 г. Събитието е обявено като общ концерт на Софи Маринова и Драгана Миркович, а новите сценични тоалети на българската изпълнителка се очаква да бъдат част от визията ѝ за вечерта.

Междувременно към Маринова вече има интерес за участия в заведения и зали в Дубай. Тя вероятно ще прекарва повече време в емирствата през студените месеци, докато през лятото ще се връща в България.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Про стачка

    12 2 Отговор
    Аз не съм София Маринова но също мога да си купя апартамент в Дубай и луксозен Мерцедес! Такива "новини" можеха да впечатляват някого преди 20 години но сега на никой не му дреме защото Дубай не е нещо недостъпно дори за средния българин .

    Коментиран от #13

    16:23 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А защо не

    14 2 Отговор
    си купи в Мумбай , апартамент и тата

    16:26 01.11.2026

  • 6 112

    17 1 Отговор
    Само да попитам къде са НАП и икономическа полиция да се разровят дали тази и нейните колеги си плащат данъците .

    16:28 01.11.2026

  • 7 какви данъци плаща софия стораро преси

    9 1 Отговор
    коцето всички члагаджии защото едва ли имат фискално устройство след уяастие с което дават касова бележка на въпросното заведение страна на абсурда...Основните правила според разясненията на НАП (включително становище ВК-30-14766/23.10.2025 г.) са следните:
    • Доход от трудови правоотношения: Когато бакшишите се отчитат през фискалното устройство на заведението (като доброволни суми или отделен бон), те се третират като част от брутното трудово възнаграждение.
    • Данък върху доходите (ЗДДФЛ): Върху тях се начислява 10% данък върху доходите от трудови правоотношения.

    16:28 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатоши Накамото

    5 0 Отговор
    Мисля да си го преместя у другиот крачол и да пусна сръбско

    16:31 01.11.2026

  • 10 В ДУБАЙ ВЕЧЕ ВСИЧКО СЕ ПРОДАВА

    6 3 Отговор
    САМО ИДИОТИ КУПУВАТ !

    16:31 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Печели добре,

    4 0 Отговор
    А данъчетата дали си плаща?

    16:33 01.11.2026

  • 13 ако иска и самолет да си вземе въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Про стачка":

    какви данъци е платила и плащат при участие по кръчми чалготеки каквъ % колко защото само на преси хонорара на вечер е 6000 ерво каква част отива в хазната защото последните 30 год никой не задава въпроси от къде са парите какви данъци плащат всичко до кога

    16:36 01.11.2026

  • 14 Али Гатор

    3 0 Отговор
    Цените в Дубай са като в центъра на София нищо особено. А когато Софка си купи апартамент в Монако и яхта Azimut Fay 68 тогава можете да пишете пи медиите.

    Коментиран от #18

    16:37 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чалга култура

    1 0 Отговор
    Сивите пари бегат с 200. Бас ловя че особата може да бъде пипната за финансови престъпления и укриване на данъци. Но те всички се пазят.

    16:43 01.11.2026

  • 18 ако ще на всички чавета от родата

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Али Гатор":

    да купи по апартамент какви данъци е платила и колко през последните 20 год и не само тя а цялата компания коцета ,фикита,пресита ,ивани ,който се сетиш всички до един какви данъци защото последните 20 год никой не е задавал тези въпрсо-ако имаш кафе автомат на всяко кафе се слага % за държавата а те какво 0000000000000000

    16:43 01.11.2026

  • 19 Запознат

    0 0 Отговор
    Трябваше да си купиш апартамент в иран палестина или сирия. Доста по екзотични дестинации са от дубай.

    16:45 01.11.2026