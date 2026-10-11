Моделът Оливия Кулпо стана майка за втори път (СНИМКА)

Бившата „Мис Вселена“ Оливия Кулпо стана майка за втори път. 34-годишният модел и съпругът ѝ, звездата от американския футбол Кристиан Маккафри, посрещнаха момченце, което кръстиха Роман Огъстъс Маккафри. Бебето се е родило на 29 септември, но щастливите родители съобщиха новината на 10 октомври с обща публикация в Instagram, пише Page Six.

Двойката сподели серия от трогателни семейни снимки, на които двамата позират с новородения си син и 14-месечната си дъщеря Колет. На кадрите малкото момиченце вече влиза в ролята на по-голяма сестра. „Сърцето ми ще се пръсне от щастие“, написа развълнуваната Кулпо.

Носителката на титлата „Мис Вселена“ за 2012 г. обяви втората си бременност през май, навръх 34-ия си рожден ден. Тогава тя публикува снимки със съпруга и дъщеря си, определяйки новината като най-хубавия подарък за празника.

Бременността обаче се оказала неочаквана. Оливия забременяла едва шест месеца след раждането на първото си дете. В откровено видео в TikTok моделът призна, че не е планирала толкова скоро да стане майка отново и първоначално изпитала сериозни притеснения.

„Не очаквах нещата да се случат по този начин. Чувствам се изключително щастлива, че имам възможността да доведа още едно дете на света“, сподели тя.

Кулпо разказа, че тялото ѝ все още не се било възстановило напълно след първото раждане. Тъкмо започвала отново да спортува и да възвръща предишната си форма, когато разбрала, че очаква второ дете. Първоначално се питала дали организмът ѝ е готов за нова бременност толкова скоро след операцията.

Особено емоционален за нея бил фактът, че преди години се е страхувала дали изобщо ще може да има деца. Моделът страда от ендометриоза и още през 2022 г. признава в семейното риалити предаване „The Culpo Sisters“, че се тревожи за репродуктивното си здраве.

„Искам да имам деца, но искам да съм сигурна, че ще мога. Възможно е да ми бъде много трудно да забременея“, споделя тогава тя.

Оливия Кулпо и Кристиан Маккафри са заедно от 2019 г. Двамата се сгодиха през 2023 г., а през юни 2024 г. сключиха брак на пищна церемония в Роуд Айлънд. През юли следващата година се роди първото им дете – Колет.

Интересното е, че и при двете бременности двойката предпочела да не узнава предварително пола на бебето. Според Кулпо най-важното за нея винаги е било децата ѝ да се родят здрави, а изненадата в родилната зала прави момента още по-специален.