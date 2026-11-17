Снимка: Кая с баща си през 1980 г.

Има нещо любопитно в биографиите на хората, които днес определят голяма част от отношенията между Москва и Европа. На 18 юни 1977 г., когато в естонската столица Талин се ражда Кая Калас, бъдещите представители на руската власт и дипломация са на доста различни етапи от живота си.

Да видим как изглежда този своеобразен исторически кадър.

Съветският съюз все още съществува, Студената война е в разгара си, Естония е една от съветските републики, а никой от бъдещите участници в голямата геополитическа игра вероятно не подозира какви роли му е отредила историята.

По бащина линия Кая е правнучка на Едуард Алвер – юрист и един от създателите на независимата естонска държава през 1918 г. По майчина линия произхожда от семейство, пострадало от сталинския режим. Майка ѝ, Кристи Калас, е депортирана в Сибир като шестмесечно бебе през 1949 г. и прекарва там десет години, преди да получи разрешение да се завърне в родината си.

Към момента на раждането на дъщеря си през 1977 г. и двамата родители са висшисти с установени професии в Естонската ССР. Баща ѝ, Сийм Калас – по това време член на Комунистическата партия на Съветския съюз – е икономист и работи като финансов експерт в републиканското Министерство на финансите, а майка ѝ Кристи практикува като лекар.

Владимир Путин – 24-годишен служител на КГБ

На 18 юни 1977 г. Владимир Путин е на 24 години. Роден е на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, днешен Санкт Петербург.

Две години по-рано е завършил юридическия факултет на Ленинградския държавен университет и е започнал работа в Комитета за държавна сигурност на СССР – КГБ.

Така че, докато в Талин се ражда бъдещият европейски външнополитически ръководител, младият Путин вече е част от съветската система за сигурност.

Предстоят му още години в службите, включително и известната му командировка в Дрезден, Източна Германия, която започва през 1985 г.

С други думи, през юни 1977 г. Путин вече е направил първите си професионални стъпки в структурата, която ще остане важна част от публичната му биография.

Сергей Лавров – 27-годишен дипломат с пет години стаж

Сергей Лавров е на 27 години. Роден е на 21 март 1950 г. в Москва.

През 1972 г. завършва Московския държавен институт за международни отношения – МГИМО, и започва дипломатическата си кариера в съветското посолство в Шри Ланка.

През 1976 г. се връща в Москва и започва работа в отдела за международни организации на Министерството на външните работи на СССР. Там остава до 1981 г., преди да замине за Ню Йорк като част от съветското представителство в ООН.

Тоест, когато Кая Калас се ражда, Лавров вече е професионален дипломат с пет години стаж и международен опит.

Ще минат още 27 години, преди да стане външен министър на Русия – пост, който заема от 2004 г.

Дмитрий Медведев – 11-годишен ученик в Ленинград

Тук геополитиката отстъпва място на училищните занимания.

Дмитрий Медведев е роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград. През юни 1977 г. е на 11 години.

Предстоят му още пет години до кандидатстването в юридическия факултет на Ленинградския държавен университет. Ще го завърши през 1987 г.

През 1977 г. бъдещият президент и премиер на Русия е просто ученик в съветския Ленинград.

Нито президентски кабинет, нито заседания на Съвета за сигурност, нито публикации в социалните мрежи. До голямата политика има още доста време.

Дмитрий Песков – деветгодишен московчанин

Дмитрий Песков е роден на 17 октомври 1967 г. в Москва. Когато Кая Калас се появява на бял свят, той е на девет години.

Баща му е дипломат и семейството има връзка с международния живот още преди самият Дмитрий да избере тази професия.

Но бъдещият говорител на Кремъл все още е далеч от дипломатическите брифинги, телевизионните камери и ежедневното обясняване на позициите на руския президент.

През 1989 г. ще завърши Института за страните от Азия и Африка към Московския държавен университет, след което ще започне работа в съветското външно министерство.

През юни 1977 г. обаче най-важните му ангажименти вероятно са от съвсем друго естество – училище, домашни и детски игри.

Владимир Медински – шестгодишно момче в Украинската ССР

Владимир Медински е роден на 18 юли 1970 г. в град Смела, Черкаска област, тогава в Украинската съветска социалистическа република.

На 18 юни 1977 г. е на шест години. Само след месец ще навърши седем.

Баща му е съветски офицер, а семейството се мести заради военната му служба. В началото на 80-те години се установява в Москва.

Бъдещият руски министър на културата, историк и съветник на Путин все още е дете. Предстоят му училищните години, след това следването в МГИМО и съвсем различна професионална кариера.

Медински е роден в Украйна – същата съветска република, в която по това време живеят милиони хора, за които десетилетия по-късно отношенията между Москва и Киев ще се превърнат в съдбоносен въпрос.

Юрий Ушаков – 30-годишен дипломат и кандидат на науките

Юрий Ушаков е най-възрастният сред изброените след Путин и Лавров? Всъщност той е роден на 13 март 1947 г. и през юни 1977 г. е на 30 години.

Завършил е МГИМО през 1970 г. и започва работа в съветското външно министерство. В началото на кариерата си е изпратен в съветското посолство в Дания, а след завръщането си работи в структурите на министерството, свързани със скандинавските държави.

През 1977 г. защитава кандидатска дисертация в Дипломатическата академия. Темата е европейската разрядка във външната политика на северноевропейските държави през 70-те години.

Това означава, че докато бъдещата Кая Калас е новородено бебе, Ушаков вече има седем години дипломатически опит и научна работа зад гърба си.

По-късно той ще стане посланик на Русия в САЩ, а след това – помощник на президента Владимир Путин по въпросите на външната политика.

Мария Захарова – само на година и половина

Мария Захарова е най-малката в тази компания, ако не броим бъдещата рожденичка.

Родена е на 24 декември 1975 г. в Москва. На 18 юни 1977 г. е на една година, пет месеца и 25 дни.

Тя също е дете на дипломат. Баща ѝ е специалист по китайски език и работи в съветското посолство в Пекин. По-късно семейството прекарва значителна част от детството ѝ в китайската столица.

През 1977 г. обаче бъдещата говорителка на руското външно министерство все още е твърде малка, за да се интересува от международни отношения, дипломатически ноти или пресконференции.

Предстоят ѝ още 21 години до завършването на МГИМО през 1998 г.

Какво се случва в света на 18 юни 1977 г.?

Това е времето на Леонид Брежнев и Студената война.

Естония е част от СССР. Германия е разделена на две държави. НАТО и Варшавският договор са основните военно-политически блокове, а отношенията между Вашингтон и Москва се развиват в условията на стратегическо съперничество и периодични опити за разведряване.

В този свят се ражда Кая Калас.

Почти половин век по-късно тя ще бъде министър-председател на Естония, а след това ще заеме поста върховен представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността.

Владимир Путин ще бъде президент на Русия, Сергей Лавров – неин външен министър, Дмитрий Медведев – президент и премиер, Дмитрий Песков – говорител на Кремъл, Владимир Медински – министър и президентски съветник, Юрий Ушаков – ключов съветник по външната политика, а Мария Захарова – говорител на руското външно министерство.

Историята невинаги предупреждава кои от днешните деца утре ще седят на масата на голямата политика. Понякога просто отбелязва рождения им ден.