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Русия ликвидира кариерата на големия руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев

Русия ликвидира кариерата на големия руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев

30 Юни, 2026 08:15 2 944 33

  • дмитрий нагиев-
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  • кухня

Нагиев изразил недоволство от режима на Путин и политическата ситуация в Русия като цяло

Русия ликвидира кариерата на големия руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След донос от депутат на Владимир Путин кариерата на големият руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев на практика е ликвидирана. В момента той прекарва повече време в Дубай, където преподава актьорско майсторство, пише dnes.bg. В Русия е "отменен", както казва актьорът.

"Отмениха ме. Те просто ме изтриха. Изтриха ме от ефира, от транспарантите, от живота на милиони хора, които само вчера се хващаха за всяка моя дума. Вкъщи съм си, но се чувствам като аутсайдер в това празненство на живота, което продължава без мен", коментира той пред dzen.ru.

Популярният актьор и телевизионен водещ Дмитрий Нагиев е на практика "отменен" в Русия, той е премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама са прекратени и е отстранен от телевизията и киното. Това съобщиха източници на "Дождь". Причината, според източниците на канала, са изявленията на актьора, които са били интерпретирани като критика към войната в Украйна.

През декември 2025 г., на премиерата на "Йолки 12", Нагиев, отговаряйки на въпрос на журналист относно популярността на комедията, заяви, че публиката е уморена от изобилието от военни филми.

"Има толкова много военни филми, просто не мога да ги понасям повече - толкова е скучно и мръсно", каза той, отбелязвайки, че "Йолки" предлага илюзията за "спокоен, щастлив живот". На въпроса за "личните си приключения" през последната година, актьорът отговори: "Питате ме в четвъртата година на войната: „Какви приключения са се случили в живота ми?"

След това Дмитрий Гулиев, член на "Единна Русия" в Курската областна дума и участник в инвазията в Украйна, изпрати обръщения до Министерството на правосъдието и Министерството на културата с искане Нагиев да бъде обявен за "чуждестранен агент" и участието му в проекти, финансирани от държавата, да бъде ограничено. В писмото си депутатът нарече шоумена "уморена фигура", която "съзнателно се дистанцира от страната" и "персонаж, който лае с умническо излъчване". Той твърди, че актьорът "е избягал от отговорност като малко дете" и прекарва по-голямата част от времето си в чужбина.

Според Telegram канала „Осторожно, Новости“, жалбата е породена от изказванията на Нагиев именно на премиерата на филма "Йолки-12".

Според Гулиев е получил оплаквания от жители на Курска област, включително членове на СВО, които са изразили загриженост относно изявленията на актьора. Депутатът отбеляза също, че Нагиев често е извън Русия и твърди, че е критикувал властите през 2022 г., въпреки че актьорът не е направил директни изявления за специалната операция.

Например, в интервю от 2018 г. с Юрий Дуд, актьорът се застъпва за ограничаване на мандатите на президента:

"Има писмено ограничение за това колко пъти можеш да служиш на власт... Не мисля, че трябва да служиш на власт толкова често, колкото си поискаш", каза той.

През март 2022 г., след като Владимир Путин започна пълномащабна война в Украйна, Нагиев публикува видеоклип към песента на Борис Гребенщиков "Train on Fires" с текст: "Обичам те, въпреки горчивия вкус на изгубените надежди... Както казваше дядо ми преди причастие: "Какво направих аз, старче?"

По-късно той заяви, че няма да напуска Русия, а през април публикува черно-бяла снимка с надпис "Може би това е достатъчно".

През 2023 г. Нагиев отказа да бъде водещ на церемонията по Муз-ТВ.

"Ще дойде времето, ще работим по въпроса... Но засега, както казваше дядо ми: "Нищо за теб, нито панаир на меда в Лужники", каза той тогава.

В началото на 2026 г. актьорът се появи в ОАЕ с украинската блогърка Наталия Любимова, която събираше средства за украинските въоръжени сили, което предизвика възмущение сред Z-патриотите. Актрисата Яна Поплавская видя това като "подкрепа за украинската армия".

В интервю за Юрий Дуд, Нагиев изрази недоволство от режима на Путин и политическата ситуация в Русия като цяло:

"Аз не разбирам табелите "Към Берлин", точно както лозунгите "Можем да го направим отново". Какво е това, какво е това изобщо? Кой си ти, че искаш да повтаряш това? Когато бях дете, ветераните тихо пиеха в Деня на победата, подчертавайки само една фраза: "За да няма война". И изведнъж ти караш с лозунг "Към Берлин", "41-45, можем да го направим отново... Какво ти става, хлапе?".

На въпроса "Какво бихте казали, ако бяхте пред Путин?", Нагиев лаконично отговори: "Докога?"

Дмитрий Нагиев не е говорил публично за войната в Украйна. Той обаче е публикувал няколко публикации в социалните мрежи, които дават представа за неговата позиция по ситуацията. Въпреки липсата на директни изявления, много фенове и медии интерпретират публикациите и изявленията му като антивоенни.

След коментарите на Дмитрий Нагиев на премиерата на "Йолка 12", актьорът на практика беше поставен в черния списък.

До март 2026 г. той беше премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама бяха прекратени, отстранен беше от телевизионните предавания и беше изключен от окончателния актьорски състав на "Кралят на моята любов".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дмитрий Нагиев

    22 27 Отговор
    Президент на Русия

    Коментиран от #6

    08:17 30.06.2026

  • 2 Факти

    28 28 Отговор
    В Русия или си послушен р-о-б или с теб е свършено. В България има свобода и всеки може да критикува колкото си иска властта.

    Коментиран от #9, #14, #23

    08:21 30.06.2026

  • 3 Велик е

    29 23 Отговор
    Само с поглед те разтърсва от смях.
    Но диктатора си е диктатор, сее само смърт и разриха.

    Коментиран от #11

    08:22 30.06.2026

  • 4 ЪХЪ

    15 13 Отговор
    Азиатски питекантропи, сър.

    08:23 30.06.2026

  • 5 иван костов

    18 21 Отговор
    Предателите ще преподават актьорско майсторство в Дубай, докато дойде времето, подобаващо и с аплаузи да бъдат изпратени! При твореца им!😁

    08:24 30.06.2026

  • 6 на калпавия...

    31 16 Отговор

    До коментар #1 от "Дмитрий Нагиев":

    Че кво му е виновна Русия на Нагиев? Да ходи да се снима в Холивуд или Болливуд кто иска, никой не го спира. Ёлки - палки..

    08:28 30.06.2026

  • 7 Един

    24 26 Отговор
    Само той да беше, там маса талантливи хора са със съсипан живот заради режима. А тук доста хора блеят по Рашистан.

    Коментиран от #12

    08:28 30.06.2026

  • 8 Като си алчен,

    27 14 Отговор
    Заслужава си го. Изкарва си парите в Русия, кой го кара да ходи в Дубай с украински блогери, сега да си седи там без пари от актьорство.

    08:30 30.06.2026

  • 9 о, неразумний юр

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    В България има свобода само ако станеш част от прайда. Бягай бързо да се включиш..

    08:30 30.06.2026

  • 10 Много правилно

    17 14 Отговор
    Са му свили перките - тоя плешунгер се беше взел твърде на сериозно и много си позволяваше! Ще хапе ръката, която го храни! Който го създал, той го и приключил - да види дали въобще нещо се дължи на него самия!

    08:31 30.06.2026

  • 11 Новичок

    14 7 Отговор

    До коментар #3 от "Велик е":

    Тоя ли бре ??? Същият като нашият М.Вълев прави се на мутра винаги с коженото яке и очилата ,а актьорска игра нула все едно играе Д.Донков.Пфу...

    08:32 30.06.2026

  • 12 Прав си - блеем,

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Вместо да подгоним такива, като теб! Но може и да се поправим!

    Коментиран от #32

    08:33 30.06.2026

  • 13 ?????

    18 6 Отговор
    Ха ха.
    А га яде държавните кифтета не ревеше.

    08:35 30.06.2026

  • 14 Свобода друг път

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Глупости! В България ако не пееш с Урсула, никаква работа и реклами. Точно като Нагиев. Колко истински журналисти съсипаха, понеже не "пеят в хора".

    08:37 30.06.2026

  • 15 Хмм

    7 4 Отговор
    като нашия Божков, чувства се герой на времето, който владее всичко възможно, но тръгва срещу държавата и край, Дубай - родината като мираж в пустинята, по време на война не трябва да се говори срещу своите, дори да не са прави

    08:38 30.06.2026

  • 16 венсеремос

    5 11 Отговор
    Русия трябва да ликвидира всички предатели на Путин и на Русия.Разстрел или в Сибир да чукат камъни с вериги на краката и ръцете.Нашите предатели -Тиквата и Герб, ППДБ-Киро-тъпото и кокорчо,ДъПъСъ и Пуевски, СДС и Магарев, Шаламанката, Габриел,.Всички в Белене да чукат камъни.Нямаме нужда от предатели ,като Буруджиева, /баща й е убиец/Силвия Петрова/циганка от гр.Левски,метреса на Борисов.Нямаме нужда от американските подлоги/предателки Ирина ,Недева,Дияна Янкулово и Снежана Иванова.За Румен Радев! За ПБ! За Русия! За Вл. Вл. Путин!!!Казах!!!

    Коментиран от #25

    08:39 30.06.2026

  • 17 Жалко

    7 2 Отговор
    Много добър актьор. Гледах го в Руски сериал за Чикатило. Никъде няма истинска свобода, така че умната.

    08:40 30.06.2026

  • 18 В ЕВРОФАШИСТКИЯ СЪЮЗ

    11 6 Отговор
    Цензурата е много по-жестока. Даже има вкарани в затвора за коментари във фейсбук.

    08:40 30.06.2026

  • 19 калина /алена

    4 8 Отговор
    Предателите на Русия и на България в Сибир и в Белене!!

    Коментиран от #22

    08:42 30.06.2026

  • 20 Манол от Чуричене

    6 2 Отговор
    Във всички фашистки държави е така, премахват те, ако критикуваш диктатора и управлението му. Защо Русия да прави изключение?

    08:48 30.06.2026

  • 21 Мдааа

    6 4 Отговор
    А бандерите направо се изтриват с бомби из европата! Който не се подчини на зеления фюрер и бум!

    08:48 30.06.2026

  • 22 Пуснаха ли бензин в мацква

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "калина /алена":

    Само за шизофренната копейка може да се предаде едновременно просия и България. Едното изостанала диктатура, а България - европейска държава стоящи на различни полюси. Иначе Пиночет успешно лекуваше вашето заболяване и направи Чили най-богатата държава в Южна Америка.

    08:53 30.06.2026

  • 23 Цък

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Война е или си със Родината си или против нея. Да прави кариера в Украйна. В България по време на ковида ни затвориха устите. Помня големия водещ Николаев как с пяна на уста се нахвърлише върху всеки дръзнал да започне да изказва различно мнение.

    Коментиран от #26

    08:55 30.06.2026

  • 24 Щастливите копейки живеят

    3 1 Отговор
    В България.
    Има бензин и топло зимата,въпреки, че братушките са на купони и зимата ще студуват😁😁😁

    08:58 30.06.2026

  • 25 Да ти се из.ре.д.я.т

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "венсеремос":

    Всички тия мутри барабар с нагиев.🤣

    09:09 30.06.2026

  • 26 Ама как така

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цък":

    Не беши спицялна апирация

    09:10 30.06.2026

  • 27 е то кариерата не е безкрайна

    2 0 Отговор
    има си край . навремето имаше 6 сериала по 100 епизода . и ги въртяха . който не е гледал Кухня 3 пъти е гледал друг руски филм . имаше и хрътка . спецназовец с паранормални способности и следовател дедектив . в дубай е хубаво . малко по скъпо от гръцка . но дубайци по добре живеят . дубайските филми не са интересни . на мода са дубайските тиктокъри .

    09:14 30.06.2026

  • 28 добра идея е да ходи на фронта

    1 0 Отговор
    в киев . скоро ще е в европа и натото . друг вариант е да си седи в дубай . актьорите много пият . даже има шега че са алкохолици . у нас хванати пяни зад волана са около 15 актьори .а този ходил с депутата да си лафят . и за тема заобвинявал кремъл в някакви престъпления . така и депутата ходил при някакъв да си лафят . и така от лфчета му хлопнали парите .

    09:19 30.06.2026

  • 29 Айляк

    4 0 Отговор
    Нагиев е добър актьор, в сериала "Кухня" беше много добър.
    Но да си беше затварял устата:))
    Никоя власт по света не търпи опониране, хеле па по време на война.
    Дали ФАЩ, ако воюваха бай Дончо щеше да прости на Робърт де Ниро и Джордж Клуни, които си го хранят иначе редовно, а напоследък нещо замлъкнаха?
    ФАЩ нали сега воюва с Иран, Клуни и Де ниро що мълчат?:))
    Та там у Дубай Митята да го дуфа ветъро и тва е положението:)

    09:21 30.06.2026

  • 30 и у нас скоро

    0 0 Отговор
    Браво и тука така трябва да ги почват предателите!

    09:28 30.06.2026

  • 31 Възраждане

    0 0 Отговор
    Какъв актьор е тоя неандерталец. Вижте само лицето му, прилича на мутра от 90-те. Владимир Владимирович правилно е направил. Евала

    09:34 30.06.2026

  • 32 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си - блеем,":

    Ти гледай да не подгоним такива като теб.

    09:40 30.06.2026

  • 33 Русия

    1 0 Отговор
    Марш от Русия клоун жалък.

    09:52 30.06.2026