Депортирали майката на Кая Калас в Сибир като 6-месечно бебе

Известната с твърдата си позиция срещу руската инвазия в Украйна Кая Калас е първият действащ държавен глава, включен в списъка за издирване на Москва. Естонският политик и дипломат, която от 1 декември 2024 г. заема поста Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия е и първата жена - премиер на Естония. Тя управлява изпълнителната власт в страната като министър-председател от януари 2021 г. до юли 2024 г..
Преди да стане премиер, тя е била член на Европейския парламент (2014–2018) и лидер на естонската „Партия на реформата“.
По професия е адвокат, специализиран в европейско право на конкуренцията. Тя е дъщеря на Сийм Калас – бивш премиер на Естония и еврокомисар.
Кая Калас е родена на 18 юни 1977 г. в Талин, Естония (тогава част от СССР).
Завършва бакалавърска степен по право през 1999 г. в Тартуския университет, както и Естонско бизнес училище (EBS). През 2010 г. придобива магистърска степен по бизнес администрация (Executive MBA) в областта на икономиката.
Учила е кратко във Франция и Финландия, специализирайки в областта на европейското право.
Тя започва кариерата си като адвокат, специализиран в европейското и антитръстовото право, преди да влезе в политиката през 2010 г..
В настоящата си роля Калас ръководи общата външна политика на ЕС, като наследи поста от Жозеп Борел.
Майката на Кая Калас, Кристи Калас, е била депортирана в Сибир от съветските власти едва на 6-месечна възраст заедно със своята майка и баба през 1949 г.. Те прекарват там 10 години, преди да им бъде разрешено да се завърнат в Естония. Калас често цитира тази семейна трагедия като основа за своите твърди позиции спрямо съвременна Русия.
Бащата на Кая - Сийм Калас, е ключова фигура в естонската политика – бивш министър-председател и дългогодишен еврокомисар. Противниците му често припомнят неговото минало в съветската номенклатура (бил е член на КПСС и директор на естонския клон на Спестовната каса на СССР), за да поставят под въпрос „искреността“ на антируските позиции на семейството. От друга страна, той е един от архитектите на независима Естония и нейния път към ЕС и НАТО.
Кремъл и проруски източници често квалифицират семейството като русофоби заради подкрепата им за санкции срещу Русия и премахването на съветски паметници. През 2024 г. самата Кая Калас беше обявена за издирване от Русия.
Западът ги разглежда като реалисти, които познават отблизо имперските амбиции на Москва и се борят за сигурността на балтийския регион - политици с историческа памет за съветските репресии, които подкрепят Украйна и европейската интеграция.
Прадядото на Кая Калас - Едуард Алвер, е бил командир на Естонската лига за отбрана (Kaitseliit) по време на Войната за независимост (1918–1920) и шеф на полицията. Той умира през 1939 г. – две години преди германската окупация на Естония през 1941 г. Следователно физически невъзможно той да е сътрудничил на нацистите, каквато информация се среща често в различни медии и социални мрежи.
Според някои източници, Юхан Картус - дядо на Кая Калас по майчина линия, е служил в организацията Omakaitse (местна доброволна самоотбрана), която по време на германската окупация е действала като спомагателна сила. Именно неговата история често се изтъква от руски медии, като се твърди, че семейството му (включително майката на Кая Калас) е било депортирано в Сибир заради негово „нацистко минало“.
Майката на Кая Калас, Кристи, е депортирана в Сибир през 1949 г. като част от масовите сталински репресии срещу естонското население (кампанията по разкулачване), а не заради конкретно сътрудничество с нацистите. По това време тя е била бебе на 6 месеца.
по-добре не повдигайте темата за родителите и .Отявлени сътрудници нарайха,висши комунистически дейци,сега пребоядисани за трети път.
13:54 25.02.2026
13:56 25.02.2026
По времето на СССР, ако имаш близък роднина или съпруг/съпруга са били "политически", заемането на пост по-висок от стругар в местният КОЛХОЗ, беше не-въз-мож-но.
Престанете да измисляте нови, политкоректни биографии.
А изречението: "Майката на Кая Калас, Кристи Калас, е била депортирана в Сибир от съветските власти едва на 6-месечна възраст", ми говори достатъчно за тоя който е прасвил материала.
Не може майка и на Кая да е имала дете на 6-месечна възраст. Още по-малко на таква възраст да е била в Сибир.
Моля, научете нашият език! Не е труден!
13:58 25.02.2026
13:58 25.02.2026
До коментар #15 от "Механик":Естествено, че Кая Калас и баща ѝ работят за "бившия" СССР. Бащата е професионален дисидент, кадър на КГБ, участвал във фалшивата перестройка, чиято цел е да вкарат колкото се може повече "бивши" комунистически държави в ЕС и НАТО, за да разбият тези съюзи отвътре и да превземат Запада, като крайна цел на комунистическото движение.
14:05 25.02.2026
14:07 25.02.2026
14:07 25.02.2026
14:08 25.02.2026
14:08 25.02.2026
До коментар #15 от "Механик":Кристи е била на 6 месеца, кая е била у Ташкент по това време.
14:13 25.02.2026
До коментар #16 от "А бе":А евроробството защо го премълчаваш? Кога Референдум? Кога извън ЕС и НАТО?
14:16 25.02.2026
14:16 25.02.2026
14:19 25.02.2026
14:19 25.02.2026
Ако поровите в Тубата ще намерите доста
14:20 25.02.2026
14:22 25.02.2026
14:22 25.02.2026
До коментар #25 от "Точен":"Евроробството" е временно състояние, в една дългосрочна стратегия на комунистите да заблудят запада, че комунистическите държави са се разпаднали и искат да се демократизират. НРБ и всички останали държави от Източния блок никога не са се разпадали, но бяха направени да изглеждат, че се променят, за да може да проникнат в Запада и да го разпаднат.
Та, Кая Калас е от вашите, просто има роля на лош герой. По същия начин Горбачов е направил много за комунистическото движение, въпреки, че има роля на най-големия злодей. В крайна сметка Путин се поклони дълбоко пред трупа на Горбачов, има снимки.
14:36 25.02.2026
15:18 25.02.2026
15:18 25.02.2026
15:21 25.02.2026
15:21 25.02.2026
До коментар #48 от "Перо":Разколът който всички "бивши" републики от Източния блок внасят в ЕС, не е заради вътрешни противоречия и обременености, а е изпипана стратегия на СССР.
15:47 25.02.2026
15:47 25.02.2026
15:56 25.02.2026
15:56 25.02.2026
16:19 25.02.2026
16:19 25.02.2026