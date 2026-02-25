Известната с твърдата си позиция срещу руската инвазия в Украйна Кая Калас е първият действащ държавен глава, включен в списъка за издирване на Москва. Естонският политик и дипломат, която от 1 декември 2024 г. заема поста Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия е и първата жена - премиер на Естония. Тя управлява изпълнителната власт в страната като министър-председател от януари 2021 г. до юли 2024 г..

Преди да стане премиер, тя е била член на Европейския парламент (2014–2018) и лидер на естонската „Партия на реформата“.

По професия е адвокат, специализиран в европейско право на конкуренцията. Тя е дъщеря на Сийм Калас – бивш премиер на Естония и еврокомисар.

Кая Калас е родена на 18 юни 1977 г. в Талин, Естония (тогава част от СССР).

Завършва бакалавърска степен по право през 1999 г. в Тартуския университет, както и Естонско бизнес училище (EBS). През 2010 г. придобива магистърска степен по бизнес администрация (Executive MBA) в областта на икономиката.

Учила е кратко във Франция и Финландия, специализирайки в областта на европейското право.

Тя започва кариерата си като адвокат, специализиран в европейското и антитръстовото право, преди да влезе в политиката през 2010 г..

В настоящата си роля Калас ръководи общата външна политика на ЕС, като наследи поста от Жозеп Борел.

Майката на Кая Калас, Кристи Калас, е била депортирана в Сибир от съветските власти едва на 6-месечна възраст заедно със своята майка и баба през 1949 г.. Те прекарват там 10 години, преди да им бъде разрешено да се завърнат в Естония. Калас често цитира тази семейна трагедия като основа за своите твърди позиции спрямо съвременна Русия.

Бащата на Кая - Сийм Калас, е ключова фигура в естонската политика – бивш министър-председател и дългогодишен еврокомисар. Противниците му често припомнят неговото минало в съветската номенклатура (бил е член на КПСС и директор на естонския клон на Спестовната каса на СССР), за да поставят под въпрос „искреността“ на антируските позиции на семейството. От друга страна, той е един от архитектите на независима Естония и нейния път към ЕС и НАТО.

Кремъл и проруски източници често квалифицират семейството като русофоби заради подкрепата им за санкции срещу Русия и премахването на съветски паметници. През 2024 г. самата Кая Калас беше обявена за издирване от Русия.

Западът ги разглежда като реалисти, които познават отблизо имперските амбиции на Москва и се борят за сигурността на балтийския регион - политици с историческа памет за съветските репресии, които подкрепят Украйна и европейската интеграция.



Прадядото на Кая Калас - Едуард Алвер, е бил командир на Естонската лига за отбрана (Kaitseliit) по време на Войната за независимост (1918–1920) и шеф на полицията. Той умира през 1939 г. – две години преди германската окупация на Естония през 1941 г. Следователно физически невъзможно той да е сътрудничил на нацистите, каквато информация се среща често в различни медии и социални мрежи.

Според някои източници, Юхан Картус - дядо на Кая Калас по майчина линия, е служил в организацията Omakaitse (местна доброволна самоотбрана), която по време на германската окупация е действала като спомагателна сила. Именно неговата история често се изтъква от руски медии, като се твърди, че семейството му (включително майката на Кая Калас) е било депортирано в Сибир заради негово „нацистко минало“.

Майката на Кая Калас, Кристи, е депортирана в Сибир през 1949 г. като част от масовите сталински репресии срещу естонското население (кампанията по разкулачване), а не заради конкретно сътрудничество с нацистите. По това време тя е била бебе на 6 месеца.