Крум Савов откри Путин в Слънчев бряг (СНИМКА)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Финото Ви усещане за настроенията на околните ще бъде особено силно. Това ще Ви помогне да окажете подкрепа на човек, който има нужда от разбиране. В същото време е важно да пазите собствените си граници и да не поемате чуждите тревоги като свои. Малко време насаме ще Ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. Вечерта ще бъде по-подходяща за почивка, отколкото за сериозни разговори.
Водолей (21.01 - 19.02)
Неочаквана идея ще привлече вниманието Ви още в началото на деня. Срещите с интересни хора ще Ви дадат нови теми за размисъл и вдъхновение. По-късно е възможно да се появи известно объркване около нечии намерения или думи. Не бързайте да тълкувате ситуацията, преди всичко да стане ясно. Вечерните часове ще Ви помогнат да погледнете на събитията с по-голяма обективност.
Козирог (23.12 - 20.01)
Отговорността, с която подхождате към задачите си, ще вдъхва доверие на околните. Ще успеете да внесете ред там, където другите виждат объркване. Следобедът може да изисква повече търпение в личните отношения. Изберете спокойния тон, дори ако мненията се разминават. Вечерта ще бъде подходящ момент да оставите настрана всичко, което не зависи от Вас.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Оптимизмът Ви ще заразява хората около Вас и ще създава приятна атмосфера. Интересно предложение може да събуди желанието Ви за ново преживяване или обучение. Добре е обаче да преценявате внимателно какво поемате като ангажимент. Не всяка възможност изисква незабавен отговор. Към края на деня ще оцените ползата от по-умереното темпо.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Интуицията ще Ви подскаже кога е подходящият момент да говорите и кога е по-добре да наблюдавате. През първата половина на деня ще се справяте уверено с динамичните ситуации. По-късно ще бъде важно да не правите прибързани заключения, особено ако липсва цялата информация. Доверете се на фактите повече, отколкото на предположенията. Вечерните мигове ще бъдат най-подходящи за спокойни занимания.
Везни (24.09 - 23.10)
Желанието да създавате хармония ще Ви бъде особено полезно в отношенията с околните. С напредването на деня е възможно нечии очаквания да се окажат различни от Вашите. Вместо да търсите незабавно решение, оставете време емоциите да се успокоят. Един дипломатичен подход ще предотврати ненужно напрежение. Вечерта ще Ви даде възможност да възстановите вътрешното си равновесие.
Дева (24.08 - 23.09)
Практичният Ви подход ще Ви помогне да внесете ред в задачите, които са се натрупали. Някой може да потърси мнението Ви именно защото разчита на здравата Ви преценка. Не позволявайте на дребни разочарования да развалят доброто Ви настроение. Ако плановете се променят, приемете това като възможност за по-добро решение. Финалът на деня ще Ви помогне да разграничите важното от второстепенното.
Лъв (24.07 - 23.08)
Увереността Ви ще бъде забележима още от сутринта и ще Ви помогне да поведете околните с личния си пример. През втората половина на деня общуването ще стане още по-естествено и открито. Избягвайте да настоявате на всяка цена да бъдете разбрани. Понякога внимателното изслушване е най-добрият начин да спечелите доверие. Вечерта ще Ви насърчи да погледнете спокойно на случилото се през деня.
Рак (22.06 - 23.07)
Домашната атмосфера ще придобие по-голямо значение с напредването на деня. Ще усещате по-ясно настроенията на околните и ще знаете кога е най-добре просто да изслушате. Не приемайте всяка дума прекалено лично, особено ако е изречена под влияние на моментни емоции. Един спокоен жест ще допринесе повече за разбирателството, отколкото дългите обяснения. Привечер ще бъде полезно да си дадете време за почивка и възстановяване.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Многото разговори и срещи ще направят първата половина на деня особено оживена. Ще разполагате с достатъчно енергия да свършите повече от планираното, но не е необходимо да бързате за всичко. Следобедът ще насочи вниманието Ви към по-лични теми. Добре е да бъдете внимателни с обещанията и очакванията. Вечерните часове са по-подходящи за размисъл, отколкото за важни решения.
Телец (21.04 - 21.05)
Стабилните основи, които сте изградили, ще Ви дадат увереност да приемете малки промени в плановете си. Денят ще започне по-динамично, а по-късно ще Ви подтикне към повече близост и внимание към семейството. Не позволявайте временни емоции да определят решенията Ви. Проявете търпение, ако някой не споделя веднага Вашата гледна точка. Последните часове ще бъдат подходящи за вътрешно успокояване и почивка.
Овен (21.03 - 20.04)
Ранните часове ще Ви заредят с желание да действате бързо и решително. Постепенно вниманието Ви ще се насочи към хората, които имат най-голямо значение за Вас. Ако възникне емоционално недоразумение, не бързайте с изводите. Искреният разговор ще се окаже по-полезен от прибързаната реакция. Вечерта ще Ви напомни, че спокойствието често идва, когато оставите нещата да се изяснят сами.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 путин
Коментиран от #27
09:07 09.08.2026
2 Турист
Коментиран от #4, #26
09:10 09.08.2026
3 Въуу, то същински бе
Приличат си като две капки кална вода.
09:11 09.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Турист":Добро попадение👍
09:11 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 kоkорчо 💋🍌
нема у варна kьф друг да е
сички русоболни са костя
Коментиран от #29
09:14 09.08.2026
7 Хм.....
Коментиран от #10, #30
09:17 09.08.2026
8 1488
09:17 09.08.2026
9 Укротрола е болен от скоротечен рак.
09:19 09.08.2026
10 Перо
До коментар #7 от "Хм.....":На яхтата много клати и на жена му лошо и става
Коментиран от #14
09:19 09.08.2026
11 !!!?
09:20 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи хи
09:23 09.08.2026
14 Хм.....
До коментар #10 от "Перо":Няма да отварям дума за това, но да кажем, че има ли кяр, не вижда и не чува!
09:23 09.08.2026
15 Урко
Коментиран от #20
09:24 09.08.2026
16 Абе
09:27 09.08.2026
17 Пенчо
09:32 09.08.2026
18 Абе
Коментиран от #21
09:34 09.08.2026
19 уточнение
09:37 09.08.2026
20 Правилно. Крум е висок някъде към
До коментар #15 от "Урко":1.85 а ТОЯ КОСТЯ МАЙ Е 1. 95 .. !?!! КАКТО ЗНАЕМ ОРИГАНАЛА Е КЪМ 1.65....
Коментиран от #22, #31
09:37 09.08.2026
21 АМУ ЙРУМЧО ПАК ХАРЧИ
До коментар #18 от "Абе":ПАРУТЕ НА ЖЕНА СУ И ТЪРСИ МЪЖКА КОМПАНИЯ ОТ ИЗТОК.....
09:39 09.08.2026
22 Хи хи
До коментар #20 от "Правилно. Крум е висок някъде към":Истинския Путин е висок 1.65, обаче седнал. маленкия зеля също е 1.65, обаче като се е качил на масата !
10:00 09.08.2026
23 Никаква Изненада
10:05 09.08.2026
24 Един друг
10:15 09.08.2026
25 Ей тоя савов бе
10:17 09.08.2026
26 Хахахаха
До коментар #2 от "Турист":Това е тупин с токчетата!
10:27 09.08.2026
27 Нормално
До коментар #1 от "путин":И той е човек, има нужда от почивка. А двойникът през това време работи в Кремъл.
11:11 09.08.2026
28 Дии
11:27 09.08.2026
29 Здравей
До коментар #6 от "kоkорчо 💋🍌":Костя.
11:34 09.08.2026
30 абсолютно
До коментар #7 от "Хм.....":същия бе и в казармата ! Добре усещаш отдалеч, поздравления!...
11:43 09.08.2026
31 крумчо
До коментар #20 от "Правилно. Крум е висок някъде към":е точно 1,75м, не повече, живели сме заедно.
11:47 09.08.2026