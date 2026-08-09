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Крум Савов откри Путин в Слънчев бряг (СНИМКА)

Крум Савов откри Путин в Слънчев бряг (СНИМКА)

9 Август, 2026 09:03 2 920 31

  • крум савов-
  • путин-
  • двойник-
  • слънчев бряг

ТВ журналист се снима с двойник на руския президент

Крум Савов откри Путин в Слънчев бряг (СНИМКА) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крум Савов се похвали с уникална находка от плажа на Слънчев бряг, където по традиция кара семейната ваканция. Прочутият ТВ журналист откри двойник на Путин и се щракна с него, пише marica.bg.

Крум Савов откри Путин в Слънчев бряг (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Крум уточни само, че туристът е украинец. Специално за "Марица" Савов разкри, че името на мъжа е Костя, но уточни изрично - фамилията не е Копейкин.

Приликата между Костя и Путин е впечатляваща.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 путин

    23 12 Отговор
    Само тоз човек ще оправи света !!

    Коментиран от #27

    09:07 09.08.2026

  • 2 Турист

    34 6 Отговор
    Това си е Путин, другия е двойника

    Коментиран от #4, #26

    09:10 09.08.2026

  • 3 Въуу, то същински бе

    10 10 Отговор
    Да се арестува и прати в Украйна.
    Приличат си като две капки кална вода.

    09:11 09.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Турист":

    Добро попадение👍

    09:11 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    7 21 Отговор
    "името на мъжа е Костя"

    нема у варна kьф друг да е
    сички русоболни са костя

    Коментиран от #29

    09:14 09.08.2026

  • 7 Хм.....

    32 3 Отговор
    Савов е по голям кифльок и от жена си! Усуква се и раболепничи, и ако го поканиш на яхтата, да видиш чупки, стойки, и снимки! А към обикновените хора е груб и арогантен. Презирам такива!

    Коментиран от #10, #30

    09:17 09.08.2026

  • 8 1488

    8 4 Отговор
    нал сите 0рки беха европеици, a не азиатци

    09:17 09.08.2026

  • 9 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    2 10 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    09:19 09.08.2026

  • 10 Перо

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм.....":

    На яхтата много клати и на жена му лошо и става

    Коментиран от #14

    09:19 09.08.2026

  • 11 !!!?

    7 15 Отговор
    Парадокси...а пък много хора откриха Хитлер в кабинета на Путин !!!?

    09:20 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи хи

    12 2 Отговор
    Не бе, тва е истинския Путин, а двойника му е в Кремъл. Нали Путин имаше много двойници, що да не дойде у нас, това и маленкия зеля и нато го казаха, че Путин ще дойде у нас !!

    09:23 09.08.2026

  • 14 Хм.....

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Перо":

    Няма да отварям дума за това, но да кажем, че има ли кяр, не вижда и не чува!

    09:23 09.08.2026

  • 15 Урко

    10 4 Отговор
    Глупости, този е много по-висок, нищо общо

    Коментиран от #20

    09:24 09.08.2026

  • 16 Абе

    7 3 Отговор
    Къ двойник, тоа е самия Путин, дошел да почине от войната на Слънчака. Оня в Кремъл е двойник.

    09:27 09.08.2026

  • 17 Пенчо

    4 2 Отговор
    Само глупости!

    09:32 09.08.2026

  • 18 Абе

    5 2 Отговор
    Какво прави тук на наша издръжка, защо не е на фронта?

    Коментиран от #21

    09:34 09.08.2026

  • 19 уточнение

    2 1 Отговор
    Това е точно Путин, а другия е Х..ло!

    09:37 09.08.2026

  • 20 Правилно. Крум е висок някъде към

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Урко":

    1.85 а ТОЯ КОСТЯ МАЙ Е 1. 95 .. !?!! КАКТО ЗНАЕМ ОРИГАНАЛА Е КЪМ 1.65....

    Коментиран от #22, #31

    09:37 09.08.2026

  • 21 АМУ ЙРУМЧО ПАК ХАРЧИ

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    ПАРУТЕ НА ЖЕНА СУ И ТЪРСИ МЪЖКА КОМПАНИЯ ОТ ИЗТОК.....

    09:39 09.08.2026

  • 22 Хи хи

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Правилно. Крум е висок някъде към":

    Истинския Путин е висок 1.65, обаче седнал. маленкия зеля също е 1.65, обаче като се е качил на масата !

    10:00 09.08.2026

  • 23 Никаква Изненада

    8 5 Отговор
    Украинците са си чиста проба руснаци. Първо качество. Но са си руснаци , от където и да ги погледнеш.

    10:05 09.08.2026

  • 24 Един друг

    6 2 Отговор
    Тоя двойник е 2 пъти по-висок от оригинала.

    10:15 09.08.2026

  • 25 Ей тоя савов бе

    12 2 Отговор
    Ей, тоя савов много умен ве, че и остроумен, че и красив, че и политически коректен шлангаджия!

    10:17 09.08.2026

  • 26 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Турист":

    Това е тупин с токчетата!

    10:27 09.08.2026

  • 27 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "путин":

    И той е човек, има нужда от почивка. А двойникът през това време работи в Кремъл.

    11:11 09.08.2026

  • 28 Дии

    3 0 Отговор
    Крумчо за няколко минути слава е готов на много неща. Жалък позьор. Не знам кой го обяви за секс символ - той грозен и дърт и си намери жена която също умира да се отърка в известните. И двамата са готови на всичко само и само да ги покажат по телевизора.

    11:27 09.08.2026

  • 29 Здравей

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "kоkорчо 💋🍌":

    Костя.

    11:34 09.08.2026

  • 30 абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм.....":

    същия бе и в казармата ! Добре усещаш отдалеч, поздравления!...

    11:43 09.08.2026

  • 31 крумчо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Правилно. Крум е висок някъде към":

    е точно 1,75м, не повече, живели сме заедно.

    11:47 09.08.2026