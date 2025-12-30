Новини
Сталин не харесвал резиденцията край Валдай, ракетни системи и елитни командоси пазят дачата на Путин днес

30 Декември, 2025 16:20, обновена 30 Декември, 2025 17:06 1 017 8

Украински журналисти твърдят, че децата на Алина Кабаева от руския лидер живеят там

Милен Ганев

На 29 декември Русия обяви, че е отблъснала масирана атака с 91 украински дрона срещу резиденцията на президента Владимир Путин "Долгие бороди" в Национален парк "Валдай" в Новгородска област, известна също като "Ужин" или "Обект 201".

Според официалните данни на Кремъл, системите за ПВО са унищожили всички цели, без да се стигне до щети или пострадали, въпреки че Украйна официално отрече да е извършвала такава атака.

Какво е известно за резиденцията?

Строителството ѝ започва през 1934 г. като място за отдих на тогавашния ръководител на СССР Йосиф Сталин.

Строежът е завършен през 1939 г., като Сталин посещава обекта само веднъж през същата година, тъй като не харесва отдалечеността му. През 1940 г. са построени три сгради ("Дача №1-3") на брега на езеро Ужин.

През по-голямата част от съветската епоха комплексът функционира като санаториум на Централния комитет на КПСС. Тук са отсядали и други съветски лидери, включително Никита Хрушчов и Николай Рижков. През август 1948 г. тук умира Андрей Жданов по време на почивка.

Първият руски президент Борис Елцин също е използвал резиденцията за почивка и риболов след разпадането на Съветския съюз.

От 2000 г. комплексът е официално признат за крайградска резиденция на президента на Русия. В периода 2007-2010 г. дачите са реконструирани, като е запазен историческият им облик и е построен конгресен център. В основната сграда се провеждат събития на Международния дискусионен клуб "Валдай".

Въпреки че официалната резиденция на Владимир Путин е Кремъл, разследвания твърдят, че президентът прекарва значително време в "Долгие бороди". Съобщава се, че за достъп до резиденцията и други негови имоти са построени секретни железопътни линии и гари.

Сигурността на резиденция „Долгие бороди“ е значително засилена през последните две години, превръщайки я в един от най-добре защитените обекти в Русия.

През 2025 г. защитата на резиденцията включва мащабна мрежа от системи за противовъздушна отбрана с 12 системи „Панцир-С1“. Към август 2025 г. са идентифицирани поне 12 позиции на тези системи около комплекса, повечето от които са монтирани на специално изградени високи кули за по-добър обхват срещу дронове и нисколетящи цели. Това е шесткратно увеличение спрямо началото на 2023 г..

В района са разположени и далекобойни системи С-400 (до 11 пускови установки според някои доклади) за защита от балистични и крилати ракети.

Инсталирани са радари за ранно предупреждение, които следят въздушното пространство в радиус от стотици километри.

Обектът се охранява от Федералната служба за охрана. На територията са разположени елитни части, включително специализирани подразделения за антисаботаж.

Резиденцията е разположена на полуостров, заобиколен от вода от три страни, и е отделена от останалата част на националния парк „Валдай“ с високи огради и сензори. Достъпът до околния национален парк е силно ограничен за граждани от 2023 г. насам под претекст за „влошена екологична ситуация“.

Изградена е специална железопътна линия и защитена гара в близост до резиденцията, за да може президентът да пътува с брониран влак, избягвайки проследяване.

Жители на град Валдай споделят, че когато Путин идва тук с влак, той използва и хеликоптер, за да измине краткото разстояние от гарата до резиденцията.

Журналисти твърдят, че децата на Алина Кабаева от Путин живеят във Валдай - до президентската резиденция е специално построен терем - малък дървен терем, пише babel.ua.

Строежът на сградата за сочената за близка до сърцето на лидера Кабаева започна през 2020 г. Приблизително на същото разстояние от къщата на Кабаева и Путин е построен огромен спа комплекс със солариум, криокамера, 25-метров плувен басейн, хамам, сауна, стая за калолечение, масажни вани, козметични и стоматологични зони.

През 2021 г. близо до къщата на Кабаева е построен кей, откъдето с лодка през малък канал се достига в класическия дворцов парк, който е разположен на площ от 28 хектара.

Постоянното присъствие на деца в резиденцията се потвърждава от събеседника на "Проектът", който е запознат с работата на съоръжението във Валдай. По-специално, през лятото на 2020 и 2021 г. на мястото на бившите хеликоптерни площадки е организирана малка писта за картинг. А до резиденцията в гората между 2016 и 2020 г. е построена голяма детска площадка в жълто-сини цветове.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    7 1 Отговор
    а резиденцията на толупа и на свинята ще ги покажете ли как са?

    17:09 30.12.2025

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    17:10 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня със самарата

    4 5 Отговор
    Интересно ми е как ще опазят ....гасударя си от муха-дрон........

    Коментиран от #8

    17:20 30.12.2025

  • 5 Мимч

    4 6 Отговор
    Браво на Путин.Вместо да разрушава и унищожава,поддържа построеното преди него и доустроява.Така трябва да постъпва всеки ръководител милеещ за държавата си.Запазва хубавото и строи още по хубаво.Дано нашите чорбаджии все вземат нещо и да се поучат как се стопанисва, не само да разрушават построеното онова време....

    17:25 30.12.2025

  • 6 За размисъл

    4 3 Отговор
    Независимо какъв е путин и каква политика води, той е президент на държава. Нормално е всяка държава да определя къде живее президента и как да бъде опазван.
    Никой не коментира охраната, местоживеенето или т.н на Макрон в Елисейския дворец, на Саудитския крал, на германския канцлер или пък на "другаря" Си. Какви са тия жълти статии? Празни глупости за празни хора.

    17:33 30.12.2025

  • 7 Да,да

    0 2 Отговор
    Щом украински журналисти твърдят, значи е вярно!!!

    17:38 30.12.2025

  • 8 Амиии,вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня със самарата":

    С мухоловка дрон🤔🤨

    17:38 30.12.2025