След 14 години Шакира закрива холдинговата си компания в Испания

Колумбийската поп звезда Шакира официално закри една от дългогодишните си компании в Испания, като продължава преструктурирането на бизнес интересите си след преместването в Маями и раздялата с бившия футболист Жерар Пике.

Според данни от испанския Търговски регистър, цитирани от ЕФЕ, компанията Fire Rabbit е окончателно ликвидирана. Дружеството е създадено през 2012 г. и е било регистрирано в Есплугес де Льобрегат край Барселона, където Шакира живееше години наред със Жерар Пике и двамата им синове.

В регистъра е вписано освобождаването на досегашното ръководство, назначаването на ликвидатори и окончателното прекратяване на дружеството. Сред ликвидаторите фигурира самата Шакира Исабел Мебарак Рипол, както и Енрике Пекурт Госалбес, с когото певицата е управлявала компанията.

Fire Rabbit е била част от по-широка корпоративна структура, свързана с панамската компания Fire Dragon. В ранния период сред администраторите е бил и Феран Виласека, който по-късно става президент на ФК „Андора“, клуб, контролиран от Жерар Пике. Чрез Fire Rabbit и друга компания Fire Dragon е притежавала част от имота на Шакира в Есплугес де Льобрегат.

Закриването идва в момент, когато певицата постепенно намалява бизнес присъствието си в Испания след преместването в Маями през 2023 г. То съвпада и с важен обрат в продължителните ѝ данъчни спорове с испанските власти.

През май 2026 г. Националният съд на Испания се произнесе в полза на Шакира по спор за данъчната 2011 г. Съдът прие, че властите не са доказали, че тя е пребивавала в страната повече от 183 дни и следователно не е била данъчен резидент през този период. Решението отменя начисления и санкции за близо 55 млн. евро, а с лихвите сумата, която подлежи на възстановяване или освобождаване, надхвърля 60 млн. евро. Испанската данъчна администрация обяви намерение да обжалва.

Отделно от това през 2024 г. съд в Барселона прекрати второ наказателно разследване срещу певицата за предполагаема данъчна измама от около 6,6 млн. евро за 2018 г. Прокуратурата не откри достатъчно доказателства, че Шакира съзнателно е укрила информация от данъчните власти.

Тези решения не засягат по-ранното дело за периода 2012-2014 г. През ноември 2023 г. Шакира прие споразумение с прокуратурата, призна данъчни нарушения за 14,5 млн. евро и плати глоба от около 7,3 млн. евро, с което избегна продължителен процес и ефективна присъда.

Промените в испанската бизнес структура идват в момент на силен професионален период за Шакира. Световното ѝ турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ беше обявено за най-касовото турне на испаноезичен изпълнител в историята, след като до началото на 2026 г. реализира приходи от над 421 млн. долара и привлече повече от 3,3 млн. зрители.

49-годишната певица продължава турнето и през есента, включително с концерти в Испания. Официалният график на Шакира включва нови европейски дати през септември.

Само ден преди новината за Fire Rabbit певицата беше и в родната си Колумбия, където се включи в инициативи за възстановяване на училища след разрушително земетресение. Чрез фондацията си Barefoot Foundation тя обеща подкрепа за реконструкцията на образователна инфраструктура в засегнатите райони.