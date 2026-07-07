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Благовест Аргиров е горд дядо: Големият му внук става футболист в Барселона (СНИМКА)

Благовест Аргиров е горд дядо: Големият му внук става футболист в Барселона (СНИМКА)

7 Юли, 2026 12:58 862 4

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  • благовест аргиров-
  • футболист-
  • барселона

Щастливият дядо сподели снимка на момчето в екипа на Барселона

Благовест Аргиров е горд дядо: Големият му внук става футболист в Барселона (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Големият внук на Благовест Аргиров - Леон, направи голяма крачка на крехките си години - влиза във футболната академия в Барселона, похвали се гордият дядо в социалните мрежи.

Едната половина от братя Аргирови публикува снимка на внука си пред визия на мегазвездата Ламин Ямал, който е лице на Barca Academy Experience. Това е премиум програма на академията на футболен клуб “Барселона”, предназначена за талантливи деца, които искат да усетят отблизо начина, по който клубът развива младите си футболисти. Тренировките се водят на легендарната база на “Барса” La Masia.

8-годишният футболист е първото дете на Александър, големия син на певеца, който е военен пилот, но вече е инструктор в Кралската военновъздушна академия. Във вените на хлапето има микс от четири националности - мароканска и шведска от майка му и българска и норвежка от баща му.

Леон тренира футбол от три години в града, в който живее със семейството си - Кристиансанд, Норвегия.

“От футболната академия на “Барселона” са го проучили, пратили са техни скаути, които са го поканили три месеца да бъде в школата”, разказа Благовест Аргиров пред “24 часа”.

Леон има двама по-малки братя - Ноел, който е на 5 г., и 2-годишният Леонел, който все още не се е виждал на живо с българския си дядо. Благовест каза, че от 4 години не се е срещал със семейството на големия си син. “С брат ми подновихме концертната си дейност и непрекъснато нанякъде пътуваме, те също имат много ангажименти и все не успяваме да се видим”, добавя певецът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек

    9 1 Отговор
    Нема нищо българско у леон

    Коментиран от #2

    13:09 07.07.2026

  • 2 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демек":

    И двата ботокса са арменци.

    13:28 07.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Да си кръстиш детето Лъв е тъпо.

    13:28 07.07.2026

  • 4 Реалист

    4 0 Отговор
    Сичко живо у чужбина:) 2050 година българия ще е турски вилает:)

    13:35 07.07.2026