Дългоочакваният четвърти сезон на Star Trek: Strange New Worlds („Стар Трек: Странни нови светове“) с премиера на 24 юли по SkyShowtime

Докато феновете на Star Trek отброяват дните до знаковата 60-годишнина от дебюта на поредицата, има още поводи за вълнение. SkyShowtime представи нов трейлър за четвъртия, предпоследен сезон на сериала Star Trek: Strange New Worlds („Стар Трек: Странни нови светове“). Първият епизод от четвъртия сезон ще бъде достъпен ексклузивно на 24 юли, а след това нови епизоди ще излизат всяка седмица.

Смело поемайки към място, където никой не е стъпвал преди, екипажът на U.S.S. Enterprise, воден от капитан Кристофър Пайк, се впуска в поредица от вълнуващи и емоционални приключения из звездите. Докато пътуват към странни нови светове, ще се борят с вътрешни демони и външни заплахи, ще срещат колоритни нови герои, ще се събират отново с познати лица и ще се изправят срещу ужасяващи извънземни. Въпреки всички изпитания, героите не губят вярата си в по-доброто бъдеще.

В четвъртия сезон участват Ансън Маунт, Ребека Ромейн, Итън Пек, Джес Буш, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Мелиса Навия, Бабс Олусанмокун и Мартин Куин, както и гост-звездите Карол Кейн и Пол Уесли.

Сериалът е продукция на CBS Studios, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment. Акива Голдсман и Хенри Алонсо Майърс са изпълнителни продуценти. Алекс Курцман, Акива Голдсман, Хенри Алонсо Майърс, Аарон Байърс, Дана Хорган, Алън Макелрой, Роби Томпсън, Франк Сиракуза, Джон Уебър, Крис Фишър, Ансън Маунт, Род Родънбери и Тревър Рот са изпълнителни продуценти на четвъртия сезон.

Star Trek: Strange New Worlds („Стар Трек: Странни нови светове“) се разпространява от Paramount Global Content Distribution.

Първите три сезона на Star Trek: Strange New Worlds („Стар Трек: Странни нови светове“) са достъпни за стрийминг в SkyShowtime, а първият сезон на Star Trek: Starfleet Academy („Стар Трек: Академията на Звездния флот“) също вече се излъчва.

SkyShowtime е достъпен директно за потребители чрез приложението си за Apple iOS, tvOS, устройства с Android, Android TV, Google Chromecast, LG телевизори, Samsung Smart TV, както и на Amazon Fire TV и Prime Video Channels на избрани пазари. Също и чрез сайта www.skyshowtime.com.

За SkyShowtime

SkyShowtime е най-новата услуга за стрийминг в Европа. Съвместно начинание на Comcast и Paramount Global, SkyShowtime предоставя най-доброто развлечение от Холивуд и местни продукции, събрани на едно място.

От филми и оригинални сериали на емблематичните марки Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios и Peacock до оригинални сериали на SkyShowtime – платформата е точното място за висококачествено развлечение в Европа

Услугата SkyShowtime бе стартирана през 2023 г. и е налична на следните пазари: Албания, Андора, Босна и Херцеговина, България, Дания, Испания, Косово, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Финландия, Хърватия, Черна гора, Чехия и Швеция. Услугата се предлага от избрани доставчици на телевизия на някои пазари, а също така е достъпна и чрез Apple iOS, tvOS, устройства с Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, смарт телевизори Samsung, както и за Amazon Fire TV и каналите Prime Video. Налична е и чрез уебсайта www.skyshowtime.com.