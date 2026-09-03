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Доли Партън оглави световните стрийминг платформи след смъртта си

Доли Партън оглави световните стрийминг платформи след смъртта си

3 Септември, 2026 09:49 455 1

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Сред най-слушаните песни е „Jolene“

Доли Партън оглави световните стрийминг платформи след смъртта си - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Песните на Доли Партън достигнаха рекордни нива на слушаемост в стрийминг платформи след смъртта на легендарната певица, съобщава USA TODAY, цитиран от marica.bg.

На 26 август, ден след като Партън почина на 80-годишна възраст след кратка битка с рака, тя се превърна в най-стриймвания изпълнител в света със 79,7 милиона аудио стрийминга, според данни на Luminate.

На 25 август стриймингите на музикалния ѝ каталог са скочили с 1549% в световен мащаб – до 41,8 милиона, спрямо предходния ден. Само ден по-късно броят им достига близо 80 милиона.

Сред най-слушаните песни е „Jolene“. Хитът от 1973 г. е нараснал от 196 000 стрийминга на 24 август до 3,3 милиона на следващия ден, а на 26 август достига 4 милиона.


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    0 0 Отговор
    че не го знае

    10:12 03.09.2026