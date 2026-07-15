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Криза в Холивуд: Феноменът „Умора от втори сезон“ свива аудиторията на стрийминг хитовете с до 80%

Криза в Холивуд: Феноменът „Умора от втори сезон“ свива аудиторията на стрийминг хитовете с до 80%

15 Юли, 2026 07:17 858 10

  • криза-
  • холивуд-
  • стрийминг платформи-
  • втори сезон-
  • сериали

Индустрията е изправена пред нов проблем: вече не е важен силният премиерен уикенд, а способността за задържане на вниманието

Криза в Холивуд: Феноменът „Умора от втори сезон“ свива аудиторията на стрийминг хитовете с до 80% - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нов стряскащ феномен, наречен „Умора от втори сезон“ (Season 2 Fatigue), разтърси развлекателната индустрия в САЩ. Последните данни от вътрешни доклади на стрийминг гигантите, цитирани от Bloomberg и широко коментирани в американските сутрешни блокове като "TODAY" по NBC, разкриват безпрецедентен отлив на зрители. Оказва се, че докато платформите лесно привличат публика за премиерните заглавия, те масово губят между 30% и 80% от феновете си, когато същите тези сериали се завърнат с продължение.

Индустрията е изправена пред нов проблем: вече не е важен силният премиерен уикенд, а способността за задържане на вниманието (retention).

Цифрите, които уплашиха стрийминг гигантите

Според официалните данни на платформите за първите четири седмици от релийзите им, спадът в гледаемостта между първи и втори сезон при някои от най-големите заглавия е катастрофален:

Сериал Спад в гледаемостта (Сезон 1 спрямо Сезон 2) A Good Girl’s Guide to Murder -80% отлив на зрители Beef (Вражда) -70% отлив на зрители The Four Seasons -63% отлив на зрители Avatar: The Last Airbender -59% до -60% отлив на зрители The Night Agent -50% (и още -35% за третия сезон) One Piece -30% (най-малкият отчетен спад)

Защо зрителите масово отказват втори сезон?

Анализатори от The Guardian и TheWrap посочват три основни причини за този драстичен „синдром на втория сезон“: [1, 2]

Огромните паузи между сезоните

В миналото традиционната телевизия излъчваше нови сезони на хитовете си всеки септември. Днес, заради сложните визуални ефекти и промени в договорите, зрителите често чакат между 2 и 3 години за следващите 6-8 епизода. Потребителите в социалните мрежи споделят: „Когато сериалът най-накрая се завърне, аз вече съм забравил какво се е случило в първия сезон и не ми се губи време да го гледам отначало“.

Провалът на „Binge-Watching“ (Гледането на един дъх)

Моделът, при който цял сезон се пуска в един и същи ден, създава огромна вълна от шум в интернет, която обаче угасва за по-малко от две седмици. Сериалът изчезва от общественото съзнание твърде бързо, за разлика от заглавията, които се излъчват всяка седмица и поддържат интереса с месеци.

Навиците на Поколението Z (Gen Z)

Ново изследване на компанията IGN, публикувано от Fortune, показва, че 59% от младите зрители практикуват модела „абонирай се, изгледай на един дъх, анулирай абонамента“. Те нямат лоялност към конкретна платформа и лесно се прехвърлят към безплатни алтернативи като YouTube и TikTok при най-малкото поскъпване на услугите.

Как Холивуд ще промени стратегията си?

За да овладеят кризата с умората от втори сезон, платформите вече пренастройват бизнес моделите си по няколко направления:

  • Повече мини-сериали (Limited Series): Проекти като хитовия криминален трилър на Netflix His & Hers или адаптациите на Харлан Кобън се превръщат в златна мина. Те започват и завършват в рамките на един сезон, като напълно избягват проклятието на продълженията.
  • Снимане на сезони „един след друг“ (Back-to-back): За да съкратят времето за чакане, продукции като Avatar: The Last Airbender започнаха да снимат втори и трети сезон едновременно, гарантирайки по-бърза премиера.
  • Завой към събития на живо и подкасти: Стрийминг лидерите инвестират сериозно в спортни излъчвания на живо, комедийни вечери и пасивно съдържание, за да задържат потребителите в приложението ежедневно, а не само за премиерите на скъпи блокбъстъри.

Битката за стрийминг пазара вече не се печели с милиони нови абонати, а с икономическо съобразяване с променливите навици на модерния дигитален зрител.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    15 0 Отговор
    Холивуд ще промени стратегията си?
    Следващата Илиада ще бъде с Хубавата Елена, която ще се изиграе от негърка инвалид с един крак и патерица, но пък яростна защитничка на правата на жените на остров Лесбос!
    Голям успех предричам!

    07:24 15.07.2026

  • 2 Причината

    11 0 Отговор
    За да не се гледа продължението е защото става боза и се чудят какво да изсмучат от пръстите си като история

    Коментиран от #4

    07:40 15.07.2026

  • 3 хаха

    9 0 Отговор
    Някак си се забравя как често във втори сезон изведнъж чичото се появява с годеника си, майката се влюбва в жена и т.н. На хората им писна.

    07:46 15.07.2026

  • 4 Холивуд умре

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Причината":

    Холивуд налага глобалистка пропаганда и лъжи срещу хората и историята и се отрича от зрителите масово и затова загива като филмова индустрия.На Калифорния и казват "Commiefornia" или "Комифорния" от комунизъм на жаргонен английски.Уоук идеологията и липсата на идеи ги уби,както и масовата некадърна актьорска игра.

    07:49 15.07.2026

  • 5 Гьобелс от Юдея

    6 1 Отговор
    Холивуд, филми за пропаганда и илюзии. Промиване на мозъци, съзнание, отношение към живота и света.

    08:04 15.07.2026

  • 6 Палец надолу

    6 0 Отговор
    Холивуд се изчерпа тотално. Нито историите им са на ниво, нито актьорската игра. Гледаш и тъпееш.

    08:09 15.07.2026

  • 7 Пълни глупости

    5 0 Отговор
    Вторите сезони не се гледат защото хората разбират че са политкоректна помия и няма смисъл да си губят времето. Особено дълбоки помии се произвеждат от Нетфликс и Амазон Студиа. Тези ги прескачам автоматично. Иначе истински сериали като Декстър се гледат на макс, дори и новият сезон да е след 5 години защото не са помия.

    08:13 15.07.2026

  • 8 Има надежда

    3 0 Отговор
    От няколко години гледам европейско кино и европейски сериали, харесва ми как поднасят историята и я развиват с драматизъм и реални персонажи.

    08:16 15.07.2026

  • 9 Холиуд бате

    5 0 Отговор
    Американската пропагандна машина харчи милиони за да изкриви съзнанието на зрителя, неговите идеали и възприятия. Не разчитат на силни сценарии и страхотни актьори, важни са политическите възгледи и дженд идеологията която поставят на пиедестал. Измислен свят с нереални герои, мъже в рокли и жени с пистолети.

    08:24 15.07.2026

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    В същност глобалистите (холивуд е техният рупор) се самоубиха. Възпитаха разни разглезени и "всеядни" женчовци, които нямат нито вкус, нито житейска тежест. И ето, че получиха капризен, късопаметен и лишен от морални ценности жълтопаветен планктон. Такъв на който не може да се разчита за постоянство. Същите тия и за войници не стават, защото кой ще предпочете суровия живот на войника, пред козметичното студио, фейсбука и разпорените дънки. А за онова дето им е най-любимо и най-разпорено дори няма да говорим.

    08:34 15.07.2026