Бившият президент на САЩ Джо Байдън и съпругата му Джил осиновиха две черни кученца лабрадор от приют, съобщава People.

Изданието уточнява, че животните са били обитатели на приюта Rescue DOG & End of Life в Тенеси. Оттам животните са били транспортирани до Делауеър, за да живеят с новите си собственици.

Приютът е „развълнуван“ от осиновяването и големия интерес, но отбелязва, че е също толкова развълнуван, когато животни са осиновявани от местни жители.

В статията се отбелязва, че семейство Байдън са имали проблеми с немските си овчарки в миналото. По време на президентството на Байдън кучетата са били принудени да напуснат Белия дом поради „агресивно“ поведение. Това се е случило, след като едно от кучетата е ухапало охранител. Във вътрешни имейли охранителите са се оплакали, че домашният любимец на Байдън ги е наранил до кръв, и са обсъждали промени в процедурите си поради повишената агресия на кучето.