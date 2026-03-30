Новини
Любопитно »
Джо Байдън и съпругата му Джил осиновиха две черни кученца лабрадор от приют

30 Март, 2026 08:46 1 039 25

  • джо байдън-
  • съпруга-
  • осиновиха-
  • кученца-
  • лабрадор-
  • приют-
  • сащ

Животните са били обитатели на приюта Rescue DOG & End of Life в Тенеси

Джо Байдън и съпругата му Джил осиновиха две черни кученца лабрадор от приют - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън и съпругата му Джил осиновиха две черни кученца лабрадор от приют, съобщава People.

Изданието уточнява, че животните са били обитатели на приюта Rescue DOG & End of Life в Тенеси. Оттам животните са били транспортирани до Делауеър, за да живеят с новите си собственици.

Приютът е „развълнуван“ от осиновяването и големия интерес, но отбелязва, че е също толкова развълнуван, когато животни са осиновявани от местни жители.

В статията се отбелязва, че семейство Байдън са имали проблеми с немските си овчарки в миналото. По време на президентството на Байдън кучетата са били принудени да напуснат Белия дом поради „агресивно“ поведение. Това се е случило, след като едно от кучетата е ухапало охранител. Във вътрешни имейли охранителите са се оплакали, че домашният любимец на Байдън ги е наранил до кръв, и са обсъждали промени в процедурите си поради повишената агресия на кучето.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кьорфишеци

    12 2 Отговор
    Джо Байдън бе знае в коя галактика се намира. А за кучетата едва ли някой му е споменал.

    08:48 30.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 3 Отговор
    Браво на дъртаците, а колко хора убиха в Украйна, Русия и другаде по света...

    Коментиран от #19

    08:51 30.03.2026

  • 3 О,Белла,чао

    13 1 Отговор
    Сигурно ли е,че са кучета?
    На снимката това е котка?!
    И като са осиновени кучетата(котките) как ще ги наричат?Мамо,тате или дядо,бабо?

    08:52 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мисира

    2 4 Отговор
    Само добро правят на човечеството и животинския свят тези хорица!!!

    08:59 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сиромах

    6 3 Отговор
    Тази важна за българите новина ми стопли душата, макар че повече бих се зарадвал, ако някой осинови Джо Байдън.

    09:04 30.03.2026

  • 9 Сила

    7 2 Отговор
    Тръмп е първия и единствен обитател на Белия дом , чието семейство нямат домашен любимец ...това говори много за характера и душевността на тези хора !!!

    Коментиран от #14

    09:09 30.03.2026

  • 10 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Защото рашистките орки ги откраднаха ....заведоха ги в бункера на полуръста !!!! За органи и оргии .....

    09:11 30.03.2026

  • 11 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Ж.Б./у нас магнитски/ и съпругата му/ у нас авера му Б.Б./ осиновявят лилави двукраки палавници. Много са ценни за изборите.

    09:15 30.03.2026

  • 12 Да бяха осиновили две човешки деца

    7 1 Отговор
    По добре щяха да направят

    09:27 30.03.2026

  • 13 човеколюбци

    4 1 Отговор
    Кученца, или котенца? На снимката не са кученца. Но, Бай Дън едва ли прави разлика.....

    09:27 30.03.2026

  • 14 човеколюбци

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Да, но Тръмп обича Сатаняху - той му е домашен любимец....

    09:29 30.03.2026

  • 15 Скоро и хрониките на Нарния ще има

    3 0 Отговор
    Индианците са коренните жители на Америка и са живели в симбиоза с природата
    никой не иска да е мишена нацракети с ядрени бойни глави

    09:31 30.03.2026

  • 16 абе аз само да попитам за толерастите

    4 0 Отговор
    не е ли расизъм да казвате черни кучета не трябва ли да се наричат кучета с афроамерикански цвят на козината?

    09:35 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 лют пипер

    0 0 Отговор
    От далече си личи,че си е бай Издън тоя.

    09:39 30.03.2026

  • 19 никой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    не е вечен, освен Бог, но още след раждане старее. Все пак не бе Байдън за президент в това състояние, далеч не от възрастта......

    09:42 30.03.2026

  • 20 Мурка

    0 0 Отговор
    с КАКВО ПРЕГРЕШИКА ТЕЗИ ЖИВОТИНКИ че съдбата ги НАКАЗВА

    09:46 30.03.2026

  • 21 СМЕХОРИИ

    1 0 Отговор
    Аууу, коко трогателно,... насълзих се от топновината на деня

    09:52 30.03.2026

  • 22 ???

    1 0 Отговор
    Това защо е новина в България и защо ни интересува?

    10:04 30.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Локо Сф1956

    0 0 Отговор
    По добре да бяха осиновили две чернокожи деца .

    10:23 30.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.