Мишел Обама разчувства Барак с пола с лика на покойната ѝ майка (СНИМКИ)

Мишел Обама отдаде трогателна почит на покойната си майка по време на прием в Чикаго, посветен на предстоящото откриване на Президентския център на Обама. Бившата първа дама на САЩ се появи със специално изработена пола, върху която беше изобразен портрет на майка ѝ Мариан Робинсън, починала през 2024 г.

Неочакваният жест видимо развълнува съпруга ѝ Барак Обама. Бившият президент не е знаел за детайла в облеклото на съпругата си до самото начало на събитието, което предизвика емоционалната му реакция на сцената.

„Изключително се гордея със съпруга си. В момента е доста развълнуван и ще му дам малко време, защото тази прекрасна пола, която моята стилистка Мередит Куп избра, носи любимия ми портрет на майка ми. Той разбра за това едва преди няколко минути“, каза Мишел Обама пред гостите.

Тя допълни, че майка ѝ би се гордяла с Барак Обама и с ролята, която той е имал в живота на семейството.

„Мариан винаги се гордееше със своя зет и с човека, който беше за нашето семейство. Той винаги е мечтал мащабно, понякога дори прекалено мащабно, но неизменно успяваше да осъществи идеите си“, заяви тя.

Полата е част от специална интерпретация на модна къща Acne Studios и е вдъхновена от творчеството на нидерландския фотограф Паул Койкер. Мишел Обама я комбинира с кафява тениска, тънък колан и елегантни обувки с отворена пета.

Зад стилистичната концепция стои дългогодишната ѝ сътрудничка Мередит Куп, съавтор на книгата „The Look“, посветена на най-запомнящите се модни моменти на бившата първа дама. Според американски медии именно Куп е организирала жеста към Мариан Робинсън, без да издава предварително идеята на Барак Обама.

По-късно бившият президент публикува видео от събитието в социалните мрежи, в което отдаде почит на покойните си тъст и тъща – Мариан и Фрейзър Робинсън.

„Това бяха хора с изключителни ценности и здрави морални устои. Мариан създаде дом за Мишел и брат ѝ Крейг тук, в южната част на Чикаго, не с много средства, а с много любов, надежда, мъдрост и правилна перспектива за живота“, написа Барак Обама.

Президентският център на Обама ще отвори официално врати за посетители на 19 юни. Комплексът, изграден в Чикаго, ще съхранява архивите от президентството на Барак Обама и ще служи като образователен и обществен център.