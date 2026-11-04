Как живее днес семейство Обама

На 4 ноември 2008 г. Барак Обама спечели президентските избори в САЩ и стана първият афроамериканец, избран за президент. Победата го отведе в Белия дом за два мандата, но днес семейство Обама живее далеч от ритъма на президентската институция. Барак и Мишел Обама продължават да бъдат публични фигури, докато дъщерите им Малиа и Саша вече са възрастни жени със собствен професионален път.

Най-голямото семейно събиране през 2026 г. беше в Чикаго. На 18 юни Барак и Мишел Обама се появиха заедно с двете си дъщери при откриването на президентския център „Обама“ в южната част на града. Церемонията събра бивши президенти, артисти и общественици, а центърът отвори врати за посетители на 19 юни. Проектът съчетава музей, пространство за образование и обществени инициативи и е свързан с историята на Чикаго, където Барак Обама започва политическата си кариера.

Барак Обама остава активен извън политиката

След края на президентството си Обама насочва значителна част от времето си към фондацията „Обама“ и изграждането на центъра. През 2026 г. той добавя към публичните си ангажименти и нов подкаст. „A Great Book with Barack Obama“ започва излъчване през септември и е посветен на книги, оставили следа в живота на неговите гости. Проектът е създаден в партньорство с Audible и Higher Ground – продуцентската компания, основана от Барак и Мишел Обама през 2018 г.

Обама продължава да говори и по теми като демокрацията, гражданското участие и обществената отговорност. При откриването на центъра той определи институцията като място, което трябва да напомня какво могат да постигнат американците, когато участват в обществения живот.

Мишел Обама избира разговорите и образованието

Мишел Обама развива собствена линия на работа чрез книги, публични разговори и медийни проекти. Тя води видеоподкаста „IMO“ заедно с брат си Крейг Робинсън. В него двамата обсъждат отношения, семейство, работа и ежедневни дилеми с гост-събеседници. Предаването е продуцирано от Higher Ground и продължава да публикува нови епизоди през 2026 г.

Сред обществените ѝ ангажименти е Girls Opportunity Alliance – инициатива, която подкрепя образованието и развитието на момичета. Така животът ѝ след Белия дом остава свързан с теми, които тя защитаваше и като първа дама – образованието, здравословният начин на живот и възможностите за младите хора.

Дъщерите вече са извън президентската сянка

Малиа, родена през 1998 г., завършва Харвардския университет през 2021 г. и избира работа зад камерата. Тя се занимава със сценарно писане и режисура, като постепенно изгражда име извън президентската фамилия.

Саша, родена през 2001 г., пази по-голяма дистанция от публичността. За разлика от годините в Белия дом, когато двете сестри бяха постоянно следени от медиите, днес за професионалния и личния им живот се знае сравнително малко. Появата им заедно с родителите им в Чикаго показа, че семейството запазва близостта си, но предпочита да споделя само отделни моменти.

По време на церемонията Мишел Обама се обърна към дъщерите си с думите: „Малиа и Саша, които винаги ще бъдат моите бебета“. Репликата напомни за промяната в семейството – момичетата, които влязоха в Белия дом като деца, днес са самостоятелни възрастни, а родителите им продължават да изграждат собствен живот след президентството.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, axios.com