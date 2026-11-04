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Как живее днес семейство Обама
  Тема: Известни личности

Как живее днес семейство Обама

4 Ноември, 2026 20:00 1 153 23

  • барак обама-
  • мишел обама-
  • малиа обама-
  • саша обама-
  • президентски център обама

16 години след историческата победа Барак и Мишел Обама продължават да работят по обществени и медийни проекти, а дъщерите им вече изграждат самостоятелни кариери

Как живее днес семейство Обама - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 4 ноември 2008 г. Барак Обама спечели президентските избори в САЩ и стана първият афроамериканец, избран за президент. Победата го отведе в Белия дом за два мандата, но днес семейство Обама живее далеч от ритъма на президентската институция. Барак и Мишел Обама продължават да бъдат публични фигури, докато дъщерите им Малиа и Саша вече са възрастни жени със собствен професионален път.

Най-голямото семейно събиране през 2026 г. беше в Чикаго. На 18 юни Барак и Мишел Обама се появиха заедно с двете си дъщери при откриването на президентския център „Обама“ в южната част на града. Церемонията събра бивши президенти, артисти и общественици, а центърът отвори врати за посетители на 19 юни. Проектът съчетава музей, пространство за образование и обществени инициативи и е свързан с историята на Чикаго, където Барак Обама започва политическата си кариера.

Барак Обама остава активен извън политиката

След края на президентството си Обама насочва значителна част от времето си към фондацията „Обама“ и изграждането на центъра. През 2026 г. той добавя към публичните си ангажименти и нов подкаст. „A Great Book with Barack Obama“ започва излъчване през септември и е посветен на книги, оставили следа в живота на неговите гости. Проектът е създаден в партньорство с Audible и Higher Ground – продуцентската компания, основана от Барак и Мишел Обама през 2018 г.

Обама продължава да говори и по теми като демокрацията, гражданското участие и обществената отговорност. При откриването на центъра той определи институцията като място, което трябва да напомня какво могат да постигнат американците, когато участват в обществения живот.

Мишел Обама избира разговорите и образованието

Мишел Обама развива собствена линия на работа чрез книги, публични разговори и медийни проекти. Тя води видеоподкаста „IMO“ заедно с брат си Крейг Робинсън. В него двамата обсъждат отношения, семейство, работа и ежедневни дилеми с гост-събеседници. Предаването е продуцирано от Higher Ground и продължава да публикува нови епизоди през 2026 г.

Сред обществените ѝ ангажименти е Girls Opportunity Alliance – инициатива, която подкрепя образованието и развитието на момичета. Така животът ѝ след Белия дом остава свързан с теми, които тя защитаваше и като първа дама – образованието, здравословният начин на живот и възможностите за младите хора.

Дъщерите вече са извън президентската сянка

Малиа, родена през 1998 г., завършва Харвардския университет през 2021 г. и избира работа зад камерата. Тя се занимава със сценарно писане и режисура, като постепенно изгражда име извън президентската фамилия.

Саша, родена през 2001 г., пази по-голяма дистанция от публичността. За разлика от годините в Белия дом, когато двете сестри бяха постоянно следени от медиите, днес за професионалния и личния им живот се знае сравнително малко. Появата им заедно с родителите им в Чикаго показа, че семейството запазва близостта си, но предпочита да споделя само отделни моменти.

По време на церемонията Мишел Обама се обърна към дъщерите си с думите: „Малиа и Саша, които винаги ще бъдат моите бебета“. Репликата напомни за промяната в семейството – момичетата, които влязоха в Белия дом като деца, днес са самостоятелни възрастни, а родителите им продължават да изграждат собствен живот след президентството.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специално днес

    6 2 Отговор
    живеят страхотно.
    От сутринта празнуват.

    20:01 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Върнете

    2 7 Отговор
    Обама при него беше по добре

    20:06 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 само питам

    4 1 Отговор
    Коя е жената в това семейство?

    Коментиран от #11, #12

    20:08 04.11.2026

  • 7 Ироничен

    11 0 Отговор
    Не мисля, че семейството се притеснява как живея аз, а и всички българи.

    20:09 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без значение,

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    но със сигурност рускиня им е прислужница.

    20:15 04.11.2026

  • 12 Много точно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    То си живее ,още от бай Тошо има жилище, вила и кола
    При неговия пазач обедня, но още има.
    На вилите си произвежда и за зимнина, не го мързи

    20:17 04.11.2026

  • 13 Сатана Z

    3 0 Отговор
    А как живеят семействата на убитите по заповед на Обама?

    20:19 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мишел

    1 1 Отговор
    с големия корррр

    20:27 04.11.2026

  • 17 Животът в зоопарка

    3 1 Отговор
    е винаги весел.

    20:36 04.11.2026

  • 18 Майк Алън Патън

    4 0 Отговор
    На ЧЕРНОТО бяло не може да кажеш , нали ?

    20:39 04.11.2026

  • 19 Киркор пак ще печели от облози

    1 0 Отговор
    Я, кого подгряват? Тоя още жив ли е?

    20:49 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.