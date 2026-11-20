Патрик Стюарт е бил кремиран чрез водна кремация шест дни след смъртта си. Английският актьор, познат като капитан Жан-Люк Пикар от „Стар Трек“ и професор Чарлз Екзейвиър от „Х-Мен“, е починал на 28 октомври на 86 години, а процедурата е извършена на 3 ноември.

Информацията е посочена в смъртния акт на Стюарт, получен от TMZ от съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис. Според документа е използвана алкална хидролиза – метод, известен още като водна кремация, при който вместо пламък се използват вода и химикали.

Какво посочва смъртният акт

Документът посочва причината за смъртта на актьора като болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви. Като допринасящ фактор е посочен сърдечен арест, известен и като кардиопулмонален арест.

По-рано семейството съобщи, че Патрик Стюарт е починал в дома си в Лос Анджелис, докато е бил под грижите на съпругата си Съни Озел. В изявление, публикувано на 29 октомври, се казва: „Той беше обгърнат от топлата прегръдка на семейството и приятелите си, заобиколен от жива музика, молитви, сълзи, смях и онзи вид дълбока емоция, който само той можеше да предизвика след цял живот, посветен на всички нас.“

В същото послание близките добавят, че завинаги ще пазят спомена за „спокойствието и размисъла“ върху лицето му.

Реакциите след смъртта му

Сър Патрик Стюарт беше почетен от колеги и партньори от киното. Уилям Шатнър, изпълнил ролята на капитан Джеймс Т. Кърк в оригиналния сериал „Стар Трек“, го определи като „приятел, колега и великолепен актьор“.

„От сцената до мостика на „Ентърпрайз“ той внасяше интелигентност, изящество и дълбоко чувство за човечност във всичко, което правеше. Капитан Пикар олицетворяваше най-доброто от нас, както и човекът, който го изигра“, написа Шатнър.

Marvel Studios също изрази скръбта си, като определи Стюарт като „изключителен талант, щедър партньор и истински джентълмен“. Актьорът изгради образа на професор Екзейвиър в поредицата „Х-Мен“, а ролята му на капитан Пикар го превърна в една от най-разпознаваемите фигури във вселената на „Стар Трек“.

Съни Озел наруши мълчанието си две седмици след смъртта на съпруга си. Тя написа, че „скръбта продължава да идва на вълни“, но добави: „Не оставихме нищо неизказано. Той знаеше, че го обичам, и аз знам, че той ме обичаше.“